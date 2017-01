Burundanga le dio a Merendanga

Fernanda Tapia

Al momento de cerrar esta columna llevábamos 250 detenidos con cargo de vandalismo tan sólo en Hidalgo y más de 450 en EDOMEX. Cuatro de ellos policías captados en video. La ANTAD reportó 250 centros comerciales saqueadas y seguían entrando a robar ese mismo jueves en diversas zonas de Veracruz. No todos los centros comerciales cerrados lo están porque hayan sufrido vandalismo. Algunos sólo cerraron previniendo que esto sucediera. Sí se pidió a la gente permaneciera en sus hogares en diversos municipios del Estado de México. Hubo también numerosos cierres de carreteras y gasolineras. Creando tránsito pero llevados a cabo de forma pacífica. ESO sucedió, también se descubrieron las cuatro cuentas de internet, dos de ellas en Twitter y CERTIFICADAS, que soltaron a diestra y siniestra fotos falsas, como un de Siria con tanques entrando a una calle de noche y diciendo que se “trataba de Ecatepec” o posteando la misma secuencia de saqueo de una determinada tienda de autoservicio pero en un posteo decían que era de una colonia y usando las mismas fotos en otro posteo decían que era de otra zona. Cuando le cuestioné a uno de ellos sus motivos, él sólo respondió que lo hacía ¡¡¡por diversión!!! En las redes, el jaloneo sigue y mientras una parte asegura que las marchas pacíficas, bloqueos, etc… NO SERVIRÁN DE NADA, otros se aferran a esto como la última esperanza de ser escuchados por el Gobierno. ¿Qué nos cuenta la historia acerca de estos levantamientos? La Toma De La Bastilla es sin duda es una de las más importantes. Cuando los parisinos tomaron la Bastilla marcó el fin de una era. Este acto de 14 de julio 1789 fue marcado como símbolo de la revolución francesa. De ahí se siguieron como hilo de media y terminaron decapitando hasta las estatuas de santos de las fachadas de las iglesias. Otro momento emblemático fue aquél en el que la pared que había separado Berlín Oriental y Occidental durante 28 años fue derribada después de dos meses de protestas públicas en toda Alemania; había un montón de presión sobre el Gobierno para acabar con la pared desde 1989 lo que finalmente ocurrió el 9 de noviembre de ese año. Luego se celebró el famoso concierto de The Wall, mismo que fue utilizado por el gobierno y las desarrolladoras inmobiliarias para sacar por la fuerza y con violencia a los “ocupas” que vivían en zonas aledañas, mismas que después se convirtieron en las de más alta plusvalía en la ciudad. Chiales. Unas que probablemente sí les tocó atestiguar en los medios fueron esas que se produjeron antes de la invasión de Irak. Había una gran cantidad de protestas en todo el mundo, la mayor de las protestas se llevó a cabo en la London Junction donde cerca de 1 millón de personas se reunieron para poner fin a la invasión de Irak. Pero a pesar de todos los esfuerzos la invasión tuvo lugar en marzo de 2003. Como sea, tejones. Otra, durante 2004 en medio de las elecciones presidenciales de Ucrania miles de personas irrumpieron a través de la plaza principal de Kiev para protestar contra los resultados de la elección. Finalmente, se llevó a cabo una segunda contienda después de la protesta que duró 12 días, hasta que el candidato de la oposición tomo control de la oficina. Acá en México, no se concedió el voto por voto, casilla por casilla ni tomando Reforma durante semanas.

LO QUE CALIENTA

Los Ángeles,Estados Unidos. El 29 de Abril de 1992 un jurado blanco liberó de los cargos de uso excesivo de la fuerza a dos policías que golpearon a un motociclista negro llamado Rodney King, todo ello habiendo sido grabado por cámaras de seguridad. Y eso que aún no había redes ni celulares con cámaras. Como resultado de este veredicto hubo una marea de disturbios protagonizados por los ciudadanos que duraron seis días. Como resultado 53 personas murieron, de entre ellas 10 policías y militares. Dos mil personas fueron heridas. Se estima que las pérdidas alcanzaron una cifra entre 800 millones de dólares y mil millones de dólares (un billón yanki). Se apagaron tres mil 600 fuegos y se destruyeron mil 100 viviendas

Brixton, Inglaterra. Reino Unid, 1981. Los disturbios comenzaron en Brixton, Londres, y es uno de los peores que ha sufrido el Reino Unido en toda su historia. Comenzaron la tarde del 10 de Abril de 1981. La policía llegó al lugar de un apuñalamiento de un joven negro. Cuando intentaron meterlo al coche patrulla y llevarlo al hospital una marea de gente se echó encima de ellos. La policía fue atacada, aunque eventualmente se pudo controlar el incidente. El día siguiente se conoce como “El Sábado Sangriento” y muchos altercados tuvieron lugar, entre ellos el lanzamiento de bloques de piedra a los coches de policía. En total unos 299 policías resultaron heridos y tan solo 45 “ciudadanos”. Cientos de vehículos fueron quemados, entre los que se contaban 56 coches de policía. 150 edificios sufrieron daños y unas 30 fueron quemadas.

En enero de 1905, campesinos y obreros se unieron a la clase media rusa para protestar contra la opresión del imperio del zar Nicolás II y exigir mejores condiciones laborales. En las zonas rurales se produjeron tomas de tierras y se creó el sindicato de agricultores. Las movilizaciones acabaron en violencia cuando el 22 de enero una marcha pacífica hacia el Palacio de Invierno del zar, en San Petersburgo, derivó en una sangrienta confrontación con la Guardia Imperial que dejó entre decenas y centenares de muertos. El llamado domingo sangriento.

ARRIBA

En la década de los años 70, los obreros industriales de Brasil -la mayor economía de América Latina- realizaron una serie de huelgas para reclamar aumentos salariales. Fue la primera vez que los trabajadores se organizaron a gran escala en el país para desafiar al gobierno militar. Los sindicatos afirmaban que el régimen había manipulado a la baja las cifras de inflación y demandaban una actualización de los sueldos. ¿Les suena? En 1979, más de 170 mil obreros metalúrgicos paralizaron el corazón industrial de Brasil, Sao Paulo, con enfrentamientos entre las fuerzas armadas y los manifestantes. El gobierno militar finalmente aceptó ajustar los salarios cada semestre. Las huelgas fueron protagonizadas por el sindicato de obreros metalúrgicos, cuyo líder era Luiz Inácio Lula da Silva.

ABAJO

Recientemente derrocaron a su sucesora. Ambos acusados de corrupción y malversasión de fondos, etc… algunos aseguran que en realidad esto fue un Golpe de estado disfrazado.

PARA PENSARLE

En E.U. la revuelta de Haymarket durante 1886. Nomás imagínense que este hecho es, precisamente por el que se conmemora con el Día Internacional del Trabajo: el violento desenlace de una huelga en las fábricas de Chicago, que por entonces era el segundo polo industrial de Norteamérica. La Federación Estadounidense del Trabajo había convocado a una protesta el 1º de mayo para exigir una jornada laboral de ocho horas. Una nueva ley les daba ese derecho a los empleados de oficinas federales y de obras públicas, pero no a los obreros industriales.La huelga llegó a movilizar a unos 350 mil trabajadores en todo el país, pero tuvo su epicentro en Chicago, donde los trabajadores tenían jornadas de hasta 14 horas. Se citó a una reunión a la que asistieron 20 mil obreros y durante el discurso del anarquista Samuel Fielden, un desconocido arrojó una bomba contra la policía. Un agente murió y otros 60 resultaron heridos. Cundió el pánico y las autoridades abrieron fuego contra la multitud. El incidente acabó con 38 obreros muertos, además de un centenar de lesionados. Varios dirigentes sindicales fueron ahorcados un año después tras un cuestionado proceso judicial. A los obreros que dieron su vida, durante aquellas protestas se los recuerda como “los mártires de Chicago” y, desde entonces, los sindicatos ganaron terreno en todo el mundo.

Números Comparados

Los comerciantes del Centro histórico aseguran tener pérdidas de 100 millones de pesos por los cierres precautorios de los negocios, un equivalente a cinco mil 747 iPads.

LO CHIDO

. Una de las huelgas que cambió el mundo tuvo lugar en Gdansk, Polonia. Comenzó el 14 de agosto de 1980, cuando unos 17 mil trabajadores tomaron control del astillero Lenin para protestar por el aumento de los precios de los alimentos, entre otros asuntos. Su líder, Lech Walesa, logró eludir un intento de arresto por parte la policía secreta, trepó la entrada del astillero y se sumó a los obreros que habían ocupado las instalaciones. Más de dos semanas después, luego de negociaciones con el gobierno comunista de Polonia, Walesa apareció ante los obreros del astillero y dio un histórico mensaje: “¡Tenemos un sindicato independiente que se autogobierna! ¡Tenemos el derecho a huelga!”.

. Una protesta en Irlanda donde los estudiantes de derecho de Asociación por los derechos civiles de Irlanda del Norte representaban la lucha por el fin de la discriminación contra los católicos en asuntos como el derecho de voto, la vivienda o el empleo. Los manifestantes estaban llenos de entusiasmo y gritaban, “venceremos”, lamentablemente fueron atacados por un grupo de hombres de Orange y la protesta terminó muy mal. Afortunadamente hoy en día ya no se vive tensión o terrorismo del IRA en Irlanda.

. Los Disturbios De Soweto en 1976 fueron iniciados por los alumnos de la escuela de Soweto. Los estudiantes empezaron a caminar hacia fuera en sus escuelas de esa zona en Sudáfrica, la finalidad era oponerse públicamente a las políticas educativas discriminatorias instauradas por el gobierno del Partido Nacional durante el régimen de apartheid. Y si creen que sólo aquí nos echan a los granaderos, allá casi 600 personas murieron durante esa protesta. Lo chido es que al final ganó el ANTI APARTHEID.

EL CHACALEO

Julieta Q ‏@julittle19

En México nunca he visto que con manifestaciones algo cambie

José Manuel Martínez ‏@severevesyosoy

Es más fácil ver a un árbitro invalidar una tarjeta roja a que el gobierno de marcha atrás.

Orvilmx brokenheart ‏@orvilmx

Como cuando subieron el boleto del metro, algunas protestas y después ya no recordamos…..

EJECUTADOS AL DIA DE HOY

El único muertito en los disturbios fue un poli tratando de defender una gasolinería de ser tomada. RIP