Hoy inicia: Auto Show de Detroit

Guillermo Lira

Fue en 1907 la primera vez que hubo una reunión considerada como auto show en Detroit, de ello hace 110 años, en este 2017 luego de un año récord en ventas (2016), Detroit espera varias primicias y datos asombrosos como estos:

– 61 nuevos vehículos harán su presentación.

– Se inaugura el pabellón de tecnología, movilidad y conectividad.

– Se tendrá un cambio de política de creación de empleos.

– Cinco mil periodistas de todo el mundo llegarán a la ciudad de 60 distintos países.

– En realidad son 9 distintos shows en uno, iniciando con la presentación a prensa hoy.

Ayer domingo y sábado veíamos viajar a directores generales de armadoras para estar en tiempo para las presentaciones del sábado en la noche y ayer domingo, pues mucho de lo que veremos lo traerán a México, se renovarán productos importantes para la industria extranjera, es decir el auto más vendido en Estados Unidos y que ostenta el título desde hace años llega en su nueva generación, un importante paso para Toyota con este Camry que lleva la misión de volver a ser ganador, uno de los autos que seguramente robará atención de manera importante. Los amigos de KIA también esperan la llegada de importantes modelos y hacer una gran presentación. En cuanto a Mercedes-Benz estamos esperando una buena introducción de producto nuevo con la Clase E Coupé, donde miraremos además unos interiores mucho más ergonómicos.

Será especialmente importante para VW de México este 2017 Detroit pues presentará su mayor camioneta en el mercado, la Atlas, tres filas de asientos que nunca le habíamos conocido a la marca y además la Tiguan tendrá una nueva y espaciosa versión llamada All Space que beneficiará la producción en México, también con siete plazas.

No por nada, de los ejecutivos que vimos ayer en el aeropuerto, venía el director general de VW en México, Iñaki Nieto y su equipo, Radek Jelinek de Mercedes-Benz también venía en el avión y autoridades de Toyota, pudimos ver a Guillermo Díaz, director comercial de Toyota, entre otros que, por cierto, fueron a Las Vegas al CES y el fin cruzaron a Detroit.

Nissan llega como triunfador, pues su nueva Titan, está nominada a ser una de las mejores Pick Ups del mercado americano, esto para ser un vehículo al cual le han apostado varias veces y, ahora, si esta generación promete mucho más es ya el triunfo que esperaban, ganar será simplemente un añadido, esperemos que junto con el GTR llegue pronto a nuestro país.

Infiniti presentará uno de sus grandes vehículos de volumen en un segmento en crecimiento, pues fortalece la QX50 de concepto a realidad ya que habrá pocos cambios, una vez en agencias que se agarre el segmento.

Por el lado de las americanas, Chevrolet tiene su año importante en camionetas con la Traverse que se beneficia de lo que ya conocimos en tecnologías de la nueva Acadia, ahora en Chevrolet está con menos peso, mejor manejo, tren motor más eficiente y tecnología, se apunta a un competidor de mucho respeto. En Ford, la F150 trae ahora un motor V6 turbo diésel. Rediseñada en Estados Unidos habrá un programa de personalización de parrillas y rines, esperamos que tengan mucha más información de sus autos híbridos que harán de hoy hacia los modelos 2020. Chrysler, la marca que hacía los mejores shows de presentaciones de productos, parece que no usará Detroit como un gran escenario. Se esperan rediseños en Jeep.

Con el año iniciando con una nueva administración en Estados Unidos en pocos días y con las declaraciones acerca de la industria automotriz y la promoción del empleo en ese país, sería muy acertado ver a enviados de la nueva era e inclusive al mismo presidente electo darse una vuelta por Detroit.

Conclusión, veremos muchas camionetas, las marcas extranjeras harán grandes presentaciones y se enseñará la siguiente era en la conducción autónoma, manejo conectado y seguridad en la movilidad, el auto está cambiando y Detroit también con su nueva área, luego de 110 años de hacerse, la tecnología llega al pabellón llamado Automobili-D, compitiendo contra el CES de las Vegas que hasta de broma ya le estaban apodando el “Car Electronic Show”. Le invito a seguir lo nuevo en el suplemento Autos de Publimetro el próximo jueves.

