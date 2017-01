Confidencial: Excluyen a Corral y a Jaime García de reunión con empresarios

Confidencial

Javier Corral y Jaime García, gobernadores de Chihuahua y Nuevo León, respectivamente, reprocharon al gobierno federal, específicamente al presidente Enrique Peña Nieto, no haber sido incluidos en el pacto firmado ayer para el apoyo a familias y sectores sociales menos privilegiados y que podrían ser afectados con el gasolinazo. A pesar de que desde Los Pinos se convocó a empresarios y a líderes sindicales, no se pidió ni opinión ni apoyo de los gobernadores que se reunieron este lunes. Los mandatarios, la mayoría de oposición, consideran urgente estructurar salidas al descontento de los mexicanos por el aumento de la gasolina de alrededor de 20%. La relación entre gobernadores y el presidente Peña Nieto parece enfriarse más a pesar de los intentos de acercamiento de parte de algunos integrantes del gabinete como el mismo secretario de Hacienda, José Antonio Meade.

Margarita Zavala y Andrés Manuel López Obrador, ambos aspirantes a la Presidencia en 2018, son los protagonistas de dos videos que circulan en las redes sociales y en donde ambos se acusan de los males que vive el país, a raíz de la gasolinazo. La panistas, además de culpar al actual gobierno de pretender recaudar impuestos mediante el alza en el precio de los combustibles, culpa al tabasqueño quien desde su militancia priista, aseguró, aplaudió lo que hoy reclama y viceversa, el ex candidato presidencial le dijo que cuando su esposo, el ex presidente Felipe Calderón gobernaba, la gasolina aumentó 70%, por lo que es lo mismo PAN y PRI. Si así andan en tiempos donde todavía no empieza la campaña, qué será cuando anden en apogeo.

Cuauhtémoc Cárdenas respondió a la pregunta del presidente Enrique Peña Nieto respecto al gasolinazo y mandó un mensaje directo a Los Pinos: hubo una gran insensibilidad política, una importante falta de comunicación y acciones equivocadas que vienen dándose desde hace cinco sexenios, por lo que se debe echar atrás estos aumentos al combustible y regresarlos a los de diciembre del año pasado, para dejar a que expertos propongan una ruta a seguir sin afectar la economía mexicana. Nos aseguran que Cárdenas fue buscado por partidos y organizaciones sociales para encabezar un movimiento de defensa de la gasolina pero Cárdenas asegura que los esfuerzos topan con pared en la actual administración, que, a su parecer, no escucha razones.

