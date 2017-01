Las crisis que cambiaron la historia

Fernanda Tapia

Se hizo viral un videito, extracto de la legendaria Carabina de Ambrosio, donde César Costa tienen las piernas aún y Chabelo disfrazado de muñeco de ventrílocuo, y le advierte que lo va dejar salir siempre y cuando “no hable de la gasolina y el azúcar”, a lo que el muñeco de ventrílocuo responde levantándose: “uy entonces me regreso a mi maleta”. Ya desde esos tiempos la crisis del gasolinazo provocaba todo tipo de comentarios en nuestros medios. ¿Qué otras crisis ha sorteado la humanidad?, ¿y cómo le hicieron esas culturas para salir adelante o se las cargó el payaso? Miren, una que podría estar empezando a repetirse, la de año 235: La crisis del tercer siglo y el declive de Roma. La aplanadora romana había extendido su poderío por todo el Mediterráneo y hasta partes de Oriente Medio, África y Asia Menor, con armas, impuestos y soldados. Porque, por ejemplo, hoy en día hay otras formas de invadirnos: películas, música, series televisivas, etcétera… Sin embargo, dicen que “no hay mal que dure 100 años ni tarugo que los aguante”, la economía romana empezó a tener “catarrito” por ahí del siglo III. El chispazo fue el asesinato del emperador Cómodo en el año 193. La dinastía que asumió el control tras su muerte reinó durante cuatro décadas hasta terminar en el año 235 con el asesinato del emperador Alejandro Severo a manos de sus propios soldados. Y qué pasa normalmente, pues que todas las rémoras empiezan a pelearse por “la grande”, ésto rompió la cohesión interna del Imperio y destruyó su red comercial. La degradación de la moneda (aquí le llamábamos devaluación) y luego el “deslizamiento” estaba fuera de control, perdían provincias exteriores y se veían obligados a acuñar monedas con cada vez menor cantidad de metal precioso. Hagan de cuenta los “botones de 50 centavos” que usamos ahora. Y como no había con qué pagarle a los soldados, pues éstos abortaban la misión y esos poblados antes tomados en una aparente y frágil paz, se convertían en verdaderos polvorines. Y así, no hay comercio que prospere. Un círculo vicioso. A río revuelto ganancia de pescadores. Aquellos señores que habían acumulado buena fortuna pagaron seguridad, organizaron sus tierras y se convirtieron algo así como SEÑORES FEUDALES. Con ciudades autosuficientes y dando protección a los pobres a cambio de su libertad.

La quiebra del Imperio español se debió al error de 1627. La monarquía nadaba en oro y plata (30 mil millones de dólares) después de los saqueos a nuestras tierras americanas. De esa fortuna, mantenían al ejército para sobajar a Italia, Alemania y los Países Bajos. Pero las constantes guerras y ocupaciones militares agotaban el tesoro español (¿no les suena a EU y México… sosteniendo guerritas dentro y fuera de casa?). En Europa ya traían una enorme inflación dado que los españoles habían inyectado toneladas de plata y oro del Nuevo Mundo. En lugar de reformar las finanzas reales, o sea ya desde “en denantes” planteaban “reformas”, pero el rey Felipe III, tampoco había leído ni tres libros. No quiso pagar todas sus deudas, la Madre Patria cayó en el Buró de Crédito y perdieron, primero ante la rebelión holandesa en 1607. Sabías que Los Países Bajos tuvieron la primera empresa con cotización bursátil de la historia, y desplazó el poder económico de Europa hacia Ámsterdam. ¡Tómala barbón! Felipe IV recibe una España súper endeudada y había devaluado su moneda hasta tal punto que ésta se quedó efectivamente sin valor y las fuerzas españolas tuvieron que vivir de los saqueos que llevaban a cabo en la mencionada provincia por algún tiempo.

“La pobreza en México es un mito”. Pedro Aspe, secretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari.

Lo que calienta

La Revolución Francesa. Los últimos 250 años han visto numerosas crisis económicas, pero antes de la Gran Depresión, ninguna había afectado el curso de la historia mundial tan profundamente como la que estuvo detrás del colapso de la monarquía francesa en 1789. La Francia prerrevolucionaria era una nación en la que las élites adineradas engordaban mientras las masas pasaban hambre. ¿A poco no les suena a México? La nobleza, el clero y la burguesía de clase media-alta suponían alrededor del 10% de la población francesa, pero tenían aproximadamente la mitad de todos los ingresos nacionales en 1788. Actualmente en el país hay 4 mexicanos que poseen lo mismo que toda la mitad más pobre de México.

Aunque no lo crean, la Revolución Francesa estalló después de que el rey Luis XVI destinara demasiado dinero perteneciente a la corona a la revolución estadounidense (apoyando guerritas). La deuda francesa se elevó a casi tres mil millones de libras y la mitad de todos los ingresos terminaron destinándose a pagarla, con todo y que los intereses estaban en la ridícula cantidad de 6%.

“El Crack del 29” Fue precipitado por la caída de los precios de productos agrícolas en el mercado en EU en 1928. Estalló el 29 de octubre de 1929, después de tres meses de descensos consecutivos, se vendieron de golpe 16 millones de acciones, lo que hundió la bolsa de Nueva York.

Arriba

1944, tras la II Guerra Mundial la comunidad internacional celebra una conferencia monetaria y financiera auspiciada por las Naciones Unidas, se decidió crear el Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), así como el uso del dólar como moneda de referencia internacional. En sustitución del patrón oro.

Abajo

Uffff, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son las tiendas de raya de los países. Empieza la economía de mentiritas porque el papel moneda no tiene valor real y Nixon, en 1971, provoca que no tenga respaldo en oro.

Para pensarle

El país que ha quedado como el mejor lugar para vivir y en donde supuestamente ya se terminó con el machismo y se logró una igualdad absoluta, Dinamarca, donde como referencias hay un frío del cocol gran parte del año, anunció que probablemente dentro de tres años elimine definitivamente el cash de todas las transacciones del país. O sea, ya no te harán falta cinco centavitos pal peso. Pero eso no crean que es la gloria, porque de esta forma te tiene agarrado el gobierno de “los aquellos”. Que les dijeran eso nuestros amigos de Tepito. Ya no puedes comprar contenedores en efectivo. Sería la verdadera revolución. Quedaría toda esa nata de profesionistas como doctores, dentistas y demás, a quien uno paga la consulta en efectivo y no dan recibo, ahora tendrían que hacerlo por fuerza!!!

Pero por otro lado, tenemos ejemplos de cómo rescatar a poblados que se encontraban, incluso, en pobreza alimentaria. Haciendolos producir la escasa proteína y semillas que consumirían ellos en familia y el pequeño sobrante cambiarlo con otros vecinos. No tratar de sembrar grandes extensiones de tierra porque finalmente siempre serán timados y mal pagados. En algunos casos se les proporcionaba cuatro gallinas para que cada integrante de la familia tuviera un huevo al día, o en otras regiones los pusieron a criar iguana para que también estuviera en la proteína. Lo poco que sobrara de quelites y otras hierbas cultivadas de traspatio ya podrían cambiarlos hasta por cigarros. En Veracruz, los pobladores de El Espinal, descubrieron que nada les impedía rescatar el tan antiguo trueque y hasta se aventaron a crear en 2010 una moneda el túmin (dinero en lengua totonaca), el Banco de México los mandó investigar y en una de esas hasta los demandó, hágama el favor!!! Según los impulsores de esta moneda de trueque, el Banco de México esgrime que el túmin puede sustituir al peso y violar la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 28 constitucional) y romper el monopolio en la emisión de monedas que por ley tiene el Estado Mexicano. López Lobato, Xanath García y Castro Soto se acogieron a su derecho a declarar por escrito. “El túmin no genera concentración de la riqueza ni acaparamiento de los medios de producción. Tampoco obedece órdenes de los Estados Unidos ni traiciona a la patria como sí se hace con el peso; ni está involucrado en el narcotráfico como lo están muchas autoridades del Estado”, aseguraron el pasado 30 de abril a través de un comunicado publicado en la revista Kgnosni, de circulación regional.

Lo chido

.Juan Castro afirmó que “hay cerca de cuatro mil monedas autóctonas en el mundo, como los Créditos, en Argentina; los Ithaka Hours, en Estados Unidos y el LETS, en Canadá”.

¿Y qué me dicen de los bitcoins? A todas margaritas. Compras lo que gustes, hasta mota…peeeeeeeeeero, también servirían para comprar armas, personas, uffff.

Y pa que vean que no sonos los únicos. Mal de muchos…1973, “Embargo del petróleo en la guerra Árabe-Israelí” . 1987, “El Lunes Negro”. 1997, “Crisis de Asia. En el 2000, “Crisis de las puntocom”. 2001-2002, “La crisis Argentina”. 2008-2009, “Gran Recesión” vean Inside Job. 2010, “Guerra de divisas y desequilibrios mundiales”. 2010-2011, “Crisis griega y la crisis de la deuda europea”. Y para que se cumpla ese rollo de “si me hundo yo me llevo a los que pueda” con el triste “Efecto Tequila”.

Números comparados

Y hablando de morlacos, varos…hablemos de monedas, las más baratas y caras para los mexicanos

La más cara

Dinar de Kwait 50.99 pesos

La más barata

1 peso mexicano equivale 1,834.71 riales de Irán, o sea que allá necesitan 309 700 000 monedas para comprar 1 iPad.