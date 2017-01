Confidencial: En riesgo patrimonio de "El Chapo"

Confidencial

Alejandro Encinas Rodríguez evitó la confrontación y adelantó que en febrero hablará y responderá a las acusaciones sobre que su indecisión “tronó” la alianza del PRD con el PAN en el Estado de México. Lo que podemos adelantarle es que el ex jefe de gobierno dejará en claro que desde semanas atrás él notificó a los perredistas su deseo de no participar en la contienda electoral: “Todo el mundo habla por mí, opina por mí, dicen que dije, me apuntan, me suben, me acuestan, me bajan, me borran, todo eso sin mi posición, denme chance de fijar mi posición cuando concluyan los trabajos del Constituyente”, dijo.

Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, parece haber salido –obligatoriamente– de los reflectores nacionales al no ser más el representante oficial y único del gobierno de México ante Estados Unidos en temas de seguridad. Hace cuatro años, el presidente Enrique Peña Nieto nombró a Osorio Chong la persona única para canalizar cualquier tema que tuviera que ver con la seguridad, es decir, no hablar con el ejército, ni con la PGR ni con corporaciones policiacas sino con el titular de Gobernación. Los tiempos en Los Pinos cambiaron y ante Donald Trump el indicado es Luis Videgaray pues Osorio Chong ni siquiera está en la lista de asistentes a la primera reunión de trabajo entre los equipos del nuevo presidente de EU y México.

Joaquín “El Chapo” Guzmán además de enfrentar 17 cargos en Estados Unidos, podría perder todo su patrimonio en México. Resulta que hay legisladores, especialmente del PAN, que están buscando que la PGR y el SAT vayan tras el patrimonio que el sinaloense consolidó a lo largo de su carrera delictiva y por lo que parece podrían ser carretadas de dinero que hoy están en manos de familiares.

