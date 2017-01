Confidencial: Videgaray no da resultados

Confidencial

Josefina Vázquez Mota regresó a la escena política y volvió pidiendo consideraciones especiales por haber sido ex candidata presidencial. Nos dicen que la ex funcionaria federal ya dijo claramente al dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, con quien se reunió ayer, que sí está interesada en ser la candidata del albiazul a la gubernatura del Estado de México pero con una larga lista de condiciones. En su listado está garantizar la unidad y colaboración de los panistas en la entidad, asunto con el que no puede comprometerse Anaya pues no tiene el control del panismo local. Nos aseguran que hay una fuerte presión interna de grupos mexiquenses del PAN que ya se veían en campaña, por lo que aun deberá sortear algunas trabas impuestas por sus propios compañeros.

Alfonso Romo, uno de los empresarios de peso de Monterrey, comenzó otra vez a “tejer fino” con los hombres de negocio del norte para apoyar al presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Nos dicen que este hombre, designado como el coordinador del proyecto del tabasqueño, ya hizo en 2012 el papel de intermediario entre el político y la IP, pero no alcanzó. Sin embargo, la información actual es que ahora trae “engrasada” la maquinaria de las relaciones públicas entre los empresarios y López Obrador y hay proyectos importantes con respecto a las inversiones.

Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores de México, tiene trabajando 24 por 24 horas a la cancillería ante la vorágine de temas y decisiones que está tomando el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump y que le significan un impacto directo a nuestro país. Quienes lo conocen nos aseguran que Videgaray simplemente no ha dormido y que a pesar de tener contactos importantes en la Casa Blanca y de lograr que se aligerara el tema en la tarde con la declaración de Trump sobre que la relación con México es importante –aún cuando acababa de anunciar el muro– en los hechos, el gobierno estadounidense no da signos de que pueda echar marcha atrás a las amenazas hechas en campaña.

TE RECOMENDAMOS: