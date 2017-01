Confidencial: Senadores cierran filas con Peña Nieto

Confidencial

Mario López Valdez (Malova), ex gobernador de Sinaloa, dejó en la entidad un faltante de casi mil millones de pesos según los resultados de la Cuenta Pública del primer semestre de 2016, por lo que se une a la lista de ex mandatarios señalados de haber cometido irregularidades en su gestión. Lo sorprendente del caso es que López Valdez ve fuego amigo en este tema y nos dicen que seguirán saliendo más cifras y casos que llamarán la atención y que los pondrán en la mesa del nuevo mandatario del PRI.

Enrique Peña Nieto, presidente de México, tendrá a mediodía una reunión con coordinadores parlamentarios del Senado y nos dicen que el mandatario mexicano los invitó para tener una sola estrategia en el tema Donald Trump, pero la pregunta que sigue en el aire es si en este cónclave estará el representante de Andrés Manuel López Obrador en la cámara alta, el coordinador del PT, Manuel Bartlett.

Alfredo del Mazo camina derecho a la candidatura del PRI por el Estado de México gracias a la negociación del llamado grupo Atlacomulco en el que está el presidente Enrique Peña Nieto y priistas de renombre en el primer círculo de la política en este país. Aunque el jaloneo fue fuerte al final, nos aseguran que el priismo se decidió por Del Mazo y que aún sus contrarios consideraron que el hecho de no tener alianza entre el PAN y el PRD garantiza que el mexiquense gane -casi casi que fácilmente- el estado que electoralmente se considera “la joya de la corona” por el nivel poblacional de la zona.

