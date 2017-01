Los prietos seremos blanco de ataques

Fernanda Tapia

Con su firma para la construcción (o dijéramos, alargamiento) del MURO y la amenaza de aventar para este lado de la frontera cuanto “criminal” no gringo tenga encarcelado por allá, de pronto los mexicanos estamos en el lugar del GRUPO PERSEGUIDO, claro, junto con árabes, comunidad LGBTTTI, pacifistas, ambientalistas, etcétera. Trump también persigue a las mujeres, pero “para usarlas”.

Sí, yo sé que es prácticamente inexplicable, pero desde que el ser humano anda en dos patas ha necesitado tener un enemigo: ya sea un personaje, un grupo, etcétera. Hay que vaciar toda la rabia y el odio hacia un colectivo. Ahí tenemos la violencia racial, una forma de violencia que no sólo se realiza con actos físicos, sino con gestos, símbolos y palabras. Ya los egipcios enfocaban su odio hacia los judíos, y en la era “moderna”, el Ku Klux Klan lo ha hecho quemando afrodescendientes ante la mirada impasiva de montones de personas que no “actuaron” para impedirlo. Las causas más socorridas para discriminar y cometer barbaridades han sido las sociales y religiosas. En la antigua Grecia, mucho antes de las devaluaciones de la moneda o las manifestaciones multitudinarias, “los extranjeros debían ser discriminados por ley, pero no por su aspecto “racial o fenotípico”. No pos sí… Los grandes filósofos griegos reconocían en los egipcios (a los que describían como negros) “como representantes dignos de la civilización”. Y los egipcios, a su vez, esclavizaban a los nubios por “considerar su color de piel inferior al suyo”, los veían de un “negro” diferente y los empleaban en las peores labores. En la India muuuuuuy antigua, los invasores “rubios” nórdicos y del centro de Europa, auto llamados iranios o arios, impusieron un sistema de castas basado en la sangre y el espíritu, que sólo los beneficiaba a ellos. La gran mayoría era de nariz chatita y tez morena. Pues claro, que se joroben. Ahí tenían un montón de mano de obra casi esclavizada. Pffff.

Los famosos espartanos que debían estar bien “mameyes” aplicaban leyes raciales y eugenésicas. O sea, como las que luego retomó Hitler basadas en medidas craneales, etcétera, y con base en ello definir por sus “arrestos” quién era tonto, holgazán o héroe. Así sustentaban su “superioridad racial”, argumentando que era “natural” y utilizaban los conocimientos de la época. ¿Les suena conocido este argumento de lo “natural”?. Por ai’ del siglo XIX, alguien tuvo en Europa la peregrina idea de hacer una traducción falsa y racista de la Biblia para explicar el diluvio universal y los hijos de Noé, sobre todo de la maldición de Canaán, presentes ya en la Edad Media. Según esta interpretación, la Biblia “indicaría que hay tres razas humanas, provenientes de los tres hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. De Sem descenderían los judíos y árabes; de Cam, los negros; y de Jafet, los blancos. Esta visión bíblica de la humanidad dividida en razas se complementaba con la llamada maldición de Canaán, hijo de Cam, al que Noé condenó: “maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos” (Gén. 9:18-29 9:18-29). La interpretación racista de la Biblia, sostuvo que la maldición de Canán fue una maldición de Dios a la “raza negra”, por la cual ésta era condenada a “servir a los blancos”. Lo peor es que esta interpretación fue ampliamente difundida y tuvo mucha aceptación, tanto que se la enseñaban a los jóvenes africanos las autoridades coloniales y los misioneros católicos y protestantes, usando libros escolares belgas durante la primera mitad del siglo XX. Qué sabrosos me salieron.

LO QUE CALIENTA

• La primera señal de la visión racista del mundo surgida en el medioevo también se llevó entre las patas a los judíos asociándolos con el diablo y la brujería. La cosa se puso MUY DELICADA, incluso GRAVE en la España del siglo XVI con la discriminación y exclusión de los judíos conversos y sus descendientes.

• Aunque la trata de esclavos africanos se debió principalmente a motivos económicos (las plantaciones del nuevo mundo necesitaban su trabajo), la versión oficial era que se trataba de infieles. Utilizando la misma falsa traducción racista de la Biblia que tantos años se divulgó.

• Cuando en 1667 el estado de Virginia decretó que los esclavos conversos seguían siendo esclavos, no ya porque fueran infieles, sino porque descendían de infieles… la justificación de la esclavitud de los negros dejó de ser religiosa y pasó a ser racial. A finales del siglo XVII, en las colonias inglesas de Norteamérica se aprobaron leyes que prohibían los matrimonios entre blancos y negros, y que discriminaban a los hijos mestizos nacidos de relaciones informales. Sin declararlo abiertamente, tales leyes significaban que los negros eran de forma inequívoca extranjeros e inferiores.

LO CHIDO

•¿Cuántas películas, cómics y caricaturas hemos visto con el planteamiento de ser “abducidos” por extraterrestres y colocados en algún tipo de zoo de razas alienígenas diversas? Bueno, pues no hay nada de visionario en ello. Se cuenta que en Roma “se exhibían esclavos y prostitutas que provenían de lejanos lugares como si fuera un zoológico de bellezas exóticas, tratándolos como a animales y no como a seres humanos”. Y en la gran Tenochtitlan, las personas con alguna deformidad o particularidad física eran conservados en el zoológico particular del emperador.

• Una gran película documental: Black man, white skin , lo terrible es el tema. Sabías que en el continente africano, sobre todo en Tanzania, el cuerpo de los albinos se cree un gran amuleto, por ello los persiguen, descuartizan y venden, sobre todo en épocas electorales donde los candidatos anhelan toda la buena suerte posible. Deberían pensar: ¿cómo me va a dar buena fortuna a mí, si no le sirvió al propio albino? Aterrador.

• Se puede decir que el racismo está casi “muerto”, este mismo esta ilegalizado en todos los países y existen diversas organizaciones en contra. Lo que ya no está chido es que existen varios grupos en favor del racismo que actúan de forma ilegal, algunos acuden a medidas de violencia, tales como asesinatos, golpizas, persecuciones. Por ejemplo los Skinheads.

EJECUTADOS AL DÍA DE HOY

Aunque se está calentando terrible la plaza de Quintana Roo, entre la lucha de cuatro cárteles de otros estados y uno local… hoy mejor les cuento que según expertos actualmente ya sólo quedan alrededor de 600 mil indocumentados en EU. Que nos regresarían inmigrantes, pero sólo aquellos con antecedentes. Bueno, pues allá del otro lado del Río Bravo, uno comete un acto fuera de la ley, ¡¡¡por tan sólo pasarse un alto!!!

PARA PENSARLE

Juan Pablo Rodas Uribe cuenta en su escrito RACISMO: “Unas de las primeras formas que actuaba el racismo, según las fuentes históricas, apareció en el siglo XV en España. La ideología fue llamada “Limpieza de Sangre“. Se ordenó la persecución, expulsión y muerte de cualquier judío de España. Muchos de estos se convirtieron al cristianismo católico para obtener los privilegios que los demás católicos de España. Entonces surgieron los Estatutos de Limpieza de Sangre. Estos establecían la investigación genealógica de las personas con fin de determinar si tenían “sangre” judía, mora o hereje. A estos se les prohibían ingresar a cualquier institución en toda España. Esto significo el primer uso de formas de discriminación como estrategia de marginación. En las colonias españolas de América la “Limpieza de Sangre” se aplicó con el fin de justificar la superioridad de los españoles sobre los indígenas encomendados, los esclavos secuestrados en el África negra y los mestizos, estableciendo una detallada jerarquía entre razas y los mestizajes entre ellas, denominada “sistema de castas”. La corona española prohibía estos actos de “cruzas” entre diferentes etnias. Fue un proceso paradójico, prohibido y masivo.

ARRIBA

Un hecho muy peculiar tuvo lugar y, aún sucede, es que en Bolivia la opresión hacia los descendientes indígenas, quienes eran el 95% de la población, por parte de los españoles, provocó que los otrora oprimidos, fueran adquiriendo identidad y empoderándose.

ABAJO

Lo malo es que muchos reaccionaron contra sus opresores de siglos. Hoy ya se ganó la batalla al racismo de los blancos y se llegó al otro extremo, a la xenofobia y sobre todo el resentimiento de algunos grupos indígenas en el país, como también algunos “mestizos”, por los insultos raciales de las personas de apariencia blanca.

TE RECOMENDAMOS: