Renovarse o morir

Jessie Cervantes

Renovarse para no morir es justo lo que está pasando con algunos artistas en la atmósfera de la música en nuestro idioma; en el pop, para ser exactos. Y si no, sólo basta checar el fenómeno que está generando Luis Fonsi, que en compañía de Daddy Yankee presentó hace unas semanas Despacito una canción que está conquistando el mundo entero y que vino a romper récords en absolutamente todo en lo que se puede medir hoy en día una canción. Fue tal la sorpresa que me comentó el boricua que no tiene listo el disco completo. Está combinando la promoción con la grabación del resto del material, mismo que debe quedar al 100% en agosto.

Otro que seguro va a sorprender a todos es Alejandro Fernández, ya que trae bajo el brazo un éxito llamado Sé que te duele, que grabó con una participación especial con los colombianos de Morat. La canción es espectacular, suena fresca y muestra otra cara de El Potrillo, quien por cierto, tiene preparada una gran celebración en su amada Guadalajara. El sábado 25 de febrero, en el Hospicio Cabañas, uno de los recintos culturales más hermosos del país se dispone a grabar su nuevo disco en vivo, mismo que saldrá a la venta en cd, dvd y digital. Si todo sale como él acostumbra, será una extraordinaria experiencia que dejará en claro que la gira no consumada no fue sino una buena idea tirada a la basura, pero que no necesita de nadie para demostrar el tamaño de figura que es.

Otro que sigue en pie de lucha y que está en la firme tarea de darle seguimiento a los éxitos que de manera continua han pegado es J Balvin, quien ahora presenta Sigo extrañándote una canción en solitario que será el preámbulo de su presentación el sábado 25 de febrero en el festival de Viña del Mar, en Chile, una noche importante en su carrera, ya que Viña sigue y seguirá siendo el acontecimiento más importante de la música en español en el Cono Sur del continente americano.

Y, para cerrar, ya tiene fecha la tan esperada canción de Enrique Iglesias Súbeme en la radio de la cual les hablamos en columnas anteriores. Su salida a los medios será el viernes 24 de febrero, así que prepárense, ya que los viernes que son los días seleccionados por la industria para estrenar las grandes canciones nos traerán varias sorpresas.

Salud y felicidad pura para todos.

TE RECOMENDAMOS: