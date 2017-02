Lady Super Bowl

Jessie Cervantes

Llegó la ocasión, como nos pasa cada año en esta época, se acerca el súper domingo, el día en que los fanáticos del futbol americano detienen todo lo que pase a su alrededor para sentarse frente al televisor y ser testigos de la historia, sea cual sea su equipo favorito, su fanatismo los sienta y como hipnotizados disfrutan, entre amigos, del espectáculo que para esta ocasión brindarán deportivamente los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones de Atlanta.

Pero el show no sólo es deportivo, la emoción de ese domingo también lleva ritmo y también es ya un clásico, el espectáculo de medio tiempo de los súper tazones ha dejado imágenes y huellas imborrables en la historia de estos súper partidos y de la música misma, así hemos sido testigos de actuaciones memorables de Michael Jackson, Paul McCartney, Kiss, U2, Prince, The Who, Madonna, cómo olvidar la actuación de Justin Timberlake compartiendo escenario con Janet Jackson provocando que mostrara al mundo uno de sus pezones y generando una reacción en cadena que movió a la opinión pública de todo el mundo. Recientemente Katy Perry, Lenny Kravitz, Coldplay, Beyoncé y Bruno Mars.

Para este dos mil diecisiete se va a presentar el anunciado como el espectáculo más caro de la historia de los shows de medio tiempo, se dice que el costo va a rondar los diez millones de billetes verdes, eligieron a una de las estrellas más polémicas y exitosas de los últimos tiempos, hablamos de Lady Gaga la cual ha generado una serie de rumores en torno a su actuación, no podemos dejar pasar que ha sido una de las voces más críticas que ha tenido el actual presidente Donald Trump, fue de las más importantes activistas que tuvo la campaña de Hillary Clinton, por lo que por obligación moral y teniendo el escenario que tendrá el domingo se prepara un set ideal para mandar un poderoso mensaje al mundo entero, debemos recordar que la audiencia de cada partido es de poco más de ciento diez millones de personas casi la población total de nuestro país.

Con todo esto estoy seguro que en la Casa Blanca estará la televisión puesta y que las esferas más altas del nuevo gobierno tendrán la atención puesta en lo que suceda y se diga en los minutos que esté la oriunda de Nueva York en el escenario, con esto lo musical será importante, escuchar sus éxitos, más ver de qué forma aparece también, pero lo esencial es esperar qué nos dice, en un momento clave para el desarrollo de la historia misma, donde su país está actuando de una forma poco ortodoxa con el asunto de su política exterior, la palabra de Gaga seguro moverá las redes y dará mucho de qué hablar; si no chequen la TV y sean testigos, que lo peor que puede pasar es que escuchen buena música y se acompañen de una artista que de por sí ya es historia.

