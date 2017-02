Para Constitución, la de Mister Mundo

Fernanda Tapia

Y como dijeran los Zetas: “vámonos por partes”. ¿Qué es en sí la “Constitución”? ¿Acaso será algo así como “las Tablas de la Ley” descendidas del Olimpo Constituyente para nosotros los “humanos de a pie”? Mi amigo el ingeniero químico Tlacatzin Stivalet (qepd) decía que “era como el manual de arranque de una fábrica”; y que cuando toooodo falla en la fábrica, uno acude a ese “manual de arranque”, rompe el cristal protector y lee las instrucciones para resetear todo ahí adentro.

El ya hace años decía que NECESITÁBAMOS una nueva Constitución y se dio a la tarea de REESCRIBIRLA COMPLETA él solito. Ahí proponía regresar al sistema político, pero sobre todo social, de la antigua Tenochtitlan. “Una Constitución es una ley fundamental de un Estado que define el régimen básico de los derechos y libertades de los ciudadanos y los poderes e instituciones de la organización política”. Así define la RAE el término en su séptima opción. Y los historiadores aseguran que “la primera constitución escrita de un Estado, promulgada por un gobernante en la historia humana fue la “del Santo profeta del Islam” que data del primer año de la Hégira. Y según sus cuentas viene siendo en el año 622 de la era cristiana y ha llegado hasta nosotros de forma completa. ¡Y de qué forma!, hasta con bombazos y actos terroristas según el intérprete, ¿verdad? Sin embargo, para variar, los primeros documentos constitucionales son griegos, chinos e indios pero ninguno de ellos es una verdadera Constitución en el sentido de una ley promulgada por un jefe de Estado. Porque en Atenas existía una ciudad-Estado. A Solón, quien curiosamente siempre estaba acompañado de los siete miembros de un consejo de Estado, se le atribuyen las reformas constitucionales. Que no eran ni remotamente la ENERGÉTICA, EDUCATIVA o LABORAL. Nop. Solón sólo sugirió ciertas “modificaciones”. Otros “cuates”, elegidos a dedazo, participaron y las reformas se ampliaron. Sin embargo, no existía una constitución como un todo, sino sólo un cambio en las prácticas existentes. La Constitución de Atenas fue una colección de leyes no escritas basadas en las antiguas costumbres y prácticas griegas.

También existió un libro llamado la “Constitución de Atenas”, se cree que el autor fue Aristóteles, pero NO es una ley constitucional de Atenas, sino sólo una “historia de la evolución de la práctica constitucional de esa ciudad”. Y Aristóteles no era un soberano, mero mero petatero… sino sólo un ministro y su libro no fue aprobado por su rey ni aplicado como una ley de territorio. En cambio en China existió el libro Shu-King, de Confucio. Quien NO fue el fundador de la CONFUSION como dijera cierta reina de belleza, tampoco este filósofo era un gobernante y su trabajo es una especie de libro de texto para el estudio de los “principios” que no tuvo buen fin. Pero tampoco tuvo la aprobación del emperador para ser considerado como ley del reino. Un contemporáneo de Alejandro el Grande y de Aristóteles, Kautillya, era ministro del emperador budista de la india, Chandra Gupta, escribió el Artha Satra (Economía Política) que sabrá Dios qué diga porque no está disponible en inglés y ni Google lo quiso traducir.

“Las leyes, como las mujeres, se hicieron para violarlas”

Ex diputado Alejandro García Ruiz, en un un programa de radio. ¿Luego por qué aumentan los feminicidios?

Lo que calienta

Hay quiénes se refieren al Código de Hammurabi (1760 a.C) como la primera Constitución del mundo; aunque, en realidad, se trata de una mera recopilación de leyes sumerias, que no someras y algunas bastante gandallas. Como una que ordena matar al acusado de violador, pero también ¡¡¡A SU VÍCTIMA!!! En la India, donde hay gran déficit de energía eléctrica, robar energía puede castigarse con prisión vitalicia, según la Constitución. Sin embargo, en la mayoría de los casos, cuando se trata de un crimen individual y no masivo, los plazos carcelarios pueden reducirse a unos cuantos meses. Aguas con los “diablitos”.

. Y ya ve que Trump cree estar descubriendo el “hilo negro”. Pues se creía que la primera Constitución moderna fue la de EU, firmada por representantes de todos los Estados miembros y aprobada en el año 1787. Nomás que no fue votada mediante sufragio universal, aunque sí ratificada por el pueblo mediante representantes reunidos en convenciones. Entonces NO CUENTA COMO TAL.

. Pero la primera Constitución moderna fue firmada 77 años antes de la de los Estados Unidos, y cumplió su tercer centenario en 2010. Esta es “la Constitución del hetman Filip Órlik” de Ucrania de la Orilla Derecha del río Dniéper, firmada en la ciudad de Bender, que actualmente se ubica en el territorio de la República de Moldavia, pero en realidad está controlada por el gobierno de Transnistria (si no la ubica, al rato la busca en Google Earth o Google Maps o de ajo en Waze).

Lo chido

Leyes absurdas o “pasé”

. Si aparece una ballena muerta en las costas británicas, la cabeza es del rey. Sin embargo, la cola pertenece a la reina en el caso de que necesite los huesos para su corsé. En Bahrein, un doctor puede examinar los genitales de una mujer, pero tiene terminantemente prohibido mirar a ellos directamente durante el examen y sólo puede ver su reflejo en un espejo.

. En Londres es ilegal montar en un taxi si se tiene la peste. En Vermont (Estados Unidos), las mujeres necesitan un permiso firmado de sus maridos para usar dentadura postiza. (¡¿Sólo que para darles placer?!)

. En la ciudad estadounidense de Boulder, Colorado, es ilegal matar un pájaro dentro de los límites de la ciudad, así como ser el dueño de una mascota (legalmente, los ciudadanos sólo son “supervisores” de éstas). Aplausos.

. En la ciudad de York (Inglaterra), es legal asesinar a un escocés dentro de las antiguas murallas, pero sólo si él lleva un arco y flechas. En Chester (Inglaterra), los galeses no pueden entrar a la ciudad antes de la salida del sol, y no pueden permanecer en ella una vez se ha puesto. En Kentucky (EU), es ilegal llevar armas ocultas que excedan de los dos metros de largo.

Arriba

En el Reino Unido, un hombre que se siente obligado a orinar en público puede hacerlo siempre y cuando apunte hacia la rueda de su vehículo y mantenga su mano derecha apoyada en él.

Abajo

En Florida (EU), las mujeres solteras que salten en paracaídas los domingos pueden ser encarceladas. No tirar de la cadena en el baño, masticar chicle o pintar grafiti, supone multas en Singapur.

Para pensarle

En el Iraq de 2007, una chica fue apedreada por enamorarse de un joven de otra religión. La pena de muerte es aplicada en Arabia Saudita y Pakistán. En Emiratos Árabes Unidos, Abdulla al Hadidi fue condenado a 10 meses de prisión por los comentarios que había hecho en Twitter criticando cómo transcurría el juicio contra su padre. En Arabia Saudita se aplica la pena de muerte por ser homosexual. También ahí, la australiana Alicia Gali pasó ocho meses en prisión acusada de tener “sexo extramarital”, aunque en realidad había sido violada por tres compañeros en el hotel en que trabajaba. Y también por aquellos lares, se condenó a siete personas a penas de entre cinco y diez años de prisión tras declararles culpables de criticar a las autoridades (no me imagino que nos harían acá que somos expertos en memes). Pero vámonos a las Europas… en octubre de 2012 la justicia italiana declaró que seis sismólogos y un funcionario civil eran culpables de un homicidio masivo no intencional: no acertaron con un pronóstico. Miles de científicos italianos firmaron una carta de protesta contra la condena, argumentando que es imposible predecir la fecha de un terremoto.

Números comparados

La elección de la Asamblea Constituyente tuvo un costo aproximado de 500 millones de pesos, 101 millones 498 mil de financiamiento a partidos y candidatos independientes y un estimado de 400 millones de pesos por organización. O sea unas 30 339 iPads.

Chacaleo

¿Qué artículo de la Constitución o Ley cambiarías?

indeSNTE ‏@indeSNTE

No hace falta cambiarla, hace falta ejercerla.

Carlos Guzmán ‏@Guzmansolrac

El Fuero. Sería lo primero que buscaría quitar. No sirve!

Yuritzi ‏@Yurii_Domm

El presupuesto a partidos, demasiado dinero tirado a la basura

Ejecutados al día de hoy

Nomás en enero de este año, en Guerrero hubo 198. ¡¡¡Y el primer día de febrero ya llevaban 13!!!

TE RECOMENDAMOS: