La casa del Monstruo

Debo confesarles que me invade un sensación que va de los nervios a la alegría pasando por el orgullo, no hay nada mejor que trabajar en equipo y presumirlo, nada como confiar en los jóvenes y apoyarlos, por primera vez Exa Tv presenta una producción propia, se llama Monster House, un programa original lleno de locuras, fiestas y mucho descontrol. Luego de 7 meses y casi 500 horas de grabación, el canal lleva a la realidad un falso documental, en donde decidimos apostar a las nuevas ideas y el desempeño de creativos que se arriesgan a presentar una historia adictiva que te mantendrá sin sueño y muy ansioso de ver cada capítulo.

Los productores Jhoze Rodríguez , Joserra Treviño, Iván Grajeda, Andrés Salazar y Gabriel Ochoa se dieron a la tarea de aventurarse en el mundo alterno de la marca de playeras Monster y 666, desarrollando una historia que se da lugar en la colonia Doctores, la Buenos Aires y la Jardín Balbuena de la Ciudad de México, hasta Los Ángeles, California, y Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos lugares en donde los 4 personajes centrales: Richie Monster, Fernanda Neor, Pelón el Terrible y Dani Trash son quienes devastarán las pantallas con diferentes situaciones que le dan rumbo a una historia de amor, traición, celos, viajes y mucha fiesta.

Por lo general pensamos que para llevar a cabo una serie se necesita de mucho dinero y lo que vamos a demsotrar en este show es que se necesitan realmente buenas y muchas ideas. Este proyecto lo hicimos con un presupuesto competitivo a comparación de otras series, pero con la misma calidad. Para realizar la serie, el equipo de productores tuvo que adaptarse al estilo de vida de cada personaje, dejando de lado sus costumbres y creencias.

Monster House contará con 13 capítulos que tendrán una duración de 30 minutos que podrás disfrutar en Exa Tv por el canal 108 de Dish y el 737 de Totalplay los días martes y jueves a las once de la noche y su respectiva repetición el fin de semana, espero no se la pierdan y de inmediato nos manden su retroalimentación.

Pasando a otro tema, quiero mandarle la mejor de las vibras y todo el ánimo positivo al querido Pau Donés, vocalista y creador de Jarabe de Palo, quién tuvo una recaída con un cáncer que parecía vencido. Este es uno de esos golpes difíciles de los cuales siempre hay que ir hacia adelante y no darse por vencido y no hay mejor forma de aliviar un poco el alma que haciendo música. A Donés se le ve tranquilo, positivo y aferrándose a estar bien para no apartarse de su música y seguir generando emociones con la misma, toda la suerte del mundo y que su arte siga siempre entre nosotros.

Para cerrar la columna de hoy, Romeo Santos, el rey de la bachata, nos sorprendió anunciando su regreso a la música. Será el próximo 13 de febrero cuando podamos escuchar su nuevo material Héroe Favorito, en la imagen se puede ver al cantante vestido con un antifaz ocultando su identidad y mostrándose listo para rescatar a todas sus fans. Es curioso que invita a todos sus seguidores a crear y compartir una foto con el arte de su nuevo sencillo, invitándonos a también formar parte de este proyecto. En resumen, Romeo comenta que la canción trata sobre la obsesión que tiene con una chica que busca proteger, pero sus padres se niegan e intentan emparejarla con otro hombre, así que en su imaginación se convierte en un súper héroe capaz de luchar por ella.

Santos subió un fragmento de la canción en donde podrás escuchar su regreso en Instagram en su cuenta @romeosantos. Buen fin de semana y a buscar emociones para no aburrirse de la vida.

