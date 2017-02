Confidencial: AMLO va viento en popa hacía el 2018

Confidencial

Andrés Manuel López Obrador va librando batalla por batalla. Una sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que el tabasqueño no está violando ninguna ley electoral con sus recorridos por todo el país con la agenda ya sea de Morena o de la presentación de su libro. A pesar de que el PAN insiste en dar la batalla contra él de forma legal, López Obrador ya conoce las reglas electorales, después de dos procesos presidenciales. El aspirante presidencial cuenta con los espacios y apoyos de Morena en materia de spots y recursos así que va viento en popa hacía el 2018.

Emilio Álvarez Icaza fue intimidado luego de que allanaran su oficina en la colonia San Pedro de Los Pinos, en la Ciudad de México, sin que se llevaran nada. El experto en derechos humanos ha sido una voz crítica a muchas de las políticas públicas del actual y pasado gobierno y ha mantenido una línea dura en temas específicos como el de Ayotzinapa. El mensaje fue duro pues demostraron que podían entrar a su oficina aunque no robaran nada, a lo que Álvarez Icaza dijo que no se callará y que no sentirá miedo para seguir en su postura, a nivel internacional, de irrestricto apego a los derechos humanos en todas las áreas de gobierno del país.

Jacqueline Peschard, nueva presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, tendrá una agenda muy abultada en los próximos días y uno de los pendientes importantes será el de ir a tocar la puerta del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, para acordar todo el tema presupuestario, incluidos sus emolumentos, para que esta nueva instancia cumpla con los objetivos de la ley anticorrupción.

Margarita Zavala, aspirante a la Presidencia de la República, sigue muy activa en la promoción de su libro Margarita, mi historia y este jueves habló con estudiantes universitarios a los que aconsejó que en las próximas elecciones analicen la dimensión de su voto, pues el país necesita de éste y su participación. La panista, además, pidió a los jóvenes que consideren y analicen los discursos de los aspirantes, la congruencia de vida y el sentido del servicio de la persona que pide el voto, pues sí importa quién decide sobre el futuro del país.

