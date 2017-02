Viene la #Ola365

Armando Ríos Piter

El pasado 14 de febrero, junto con otros compañeros del Movimiento Jaguar, renunciamos a nuestra militancia perredista. Esta decisión obedece a una suma de reflexiones, que queremos compartir:

A toda la gente de México que quiere construir algo mejor para su vida. Venimos a anunciar nuestra separación del PRD.

Lo hacemos con tristeza, y así quiero decirlo antes que nada, pues dejaremos a muchos compañeros de lucha con quienes hemos tenido el honor de compartir este espacio. Pero lo hacemos por una razón tan simple como poderosa: el amor a la política.

Nuestra renuncia no es solamente a un partido. Estamos diciendo ‘basta’, a todo un sistema que ya sólo produce ruido y confrontación, y que nada tiene que ver con lo que las personas necesitan: no ha facilitado su progreso, no ha resuelto sus problemas más sentidos, y no ha dibujado un destino esperanzador para sus hijos.

La realidad nacional que tenemos enfrente es un cuadro que va de la marginación, la violencia y la impunidad en Guerrero, y su réplica en todos los estados del país; hasta el discurso amenazante de Trump, que pone a nuestros paisanos migrantes contra la pared.

Este no es momento de andarse moviendo de un partido a otro, o de una corriente a otra. Ese no es el tipo de liderazgo que necesitamos. Los problemas que tenemos enfrente no distinguen entre derechas, izquierdas y centros.

Frente al malestar interior, el agotamiento de un sistema de partidos que es incapaz de dar respuestas, y la amenaza extranjera, este es el momento de dar una gran pelea en favor de la dignidad. Nosotros vamos a dar esa pelea, junto con toda la gente que se quiera sumar.

Por fortuna vivimos en una época en la que todo es posible. Todo lo malo, pero también todo lo bueno.

Este es el momento de la resistencia antisistema. Ubicarnos ahí es lo correcto. Frente al sistema de partidos que ya no funciona, hay que plantar un movimiento que consiga que la ciudadanía tome las riendas de la solución de sus retos y aspiraciones.

La esencia de este movimiento, al que a partir de hoy convocamos, descansa sobre tres pilares.

El primero de ellos es el gasto mínimo de dinero. El modelo actual de financiamiento de partidos y elección es simplemente inmoral. Los partidos políticos son negocios grupales, disfrazados y subsidiados por el esfuerzo de los mexicanos, sin incentivos para mejorar en ningún sentido. Queremos que en México se hagan “campañas costo mínimo”.

El segundo pilar de nuestro movimiento es el espíritu colectivo. Queremos que la gente y sus políticos sean aliados y amigos, en lugar de contrincantes y enemigos.

El tercer pilar sobre el que descansaremos es la acción disruptiva. Para poder funcionar con éxito tenemos que emprender acciones nuevas, pensadas fuera de la caja.

Este tipo de actuar no se puede llevar a cabo sin una ciudadanía que asuma su papel protagónico.

Si logramos articular esta fuerza disruptiva, habrá senadores, diputados federales y un presidente o presidenta de la República, que arrasarán en las elecciones del 2018, gracias a que son parte de esta ola de transformación. Se trata de 365 posiciones de poder, que darán una vuelta completa a la vida política de nuestro país. Necesitamos, verdaderamente, reiniciar el sistema para provocar su evolución.

A quienes ya no quieran refugiarse y consumirse en el hartazgo, la queja, el odio y las promesas que nunca se cumplen; a todas ellas y ellos los invitamos a formar la #Ola365.

Llegaron los días de mirarnos a los ojos, para intercambiar sonrisas y generar alegría en el corazón. Porque esa es la manera de tocarnos el alma unos a otros, de volvernos a encontrar y de lograr, por primera vez, que nuestro México de colores despierte y se manifieste. En todo su esplendor. En toda su gloria.