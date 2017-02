Confidencial: PRD quiere a Narro Robles para el 2018

Confidencial

Andrés Manuel López Obrador no tardó en responder a los señalamientos de Miguel Ángel Yunes y retarlo a dejar a un lado las palabras y demostrar con papeles el origen de los recursos y propiedades del hoy gobernador de Veracruz. Yunes acusó al tabasqueño de ser “un bocón” y de “estar loco” -señalamiento que usa recurrentemente contra sus oponentes- pero no tuvo que ir mejor para tener una respuesta. López Obrador de visita en Veracruz respondió con un video y con discurso. Morena es un partido que en el estado obtuvo buena participación ciudadana y por tanto ahora pretenden dar la pelea en la elección de las presidencias municipales. El reto quedó en la cancha de Yunes.

Fernando Yunes Márquez, senador de la República e hijo del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, se despidió de sus compañeros muy, muy, muy seguro de que ya no regresará a la Cámara alta, pues a todos les dice que se convertirá en el nuevo presidente municipal del puerto veracruzano. Nos aseguran que el hijo del gobernador tiene avanzadas las negociaciones con el PRD para continuar con las alianzas en aquella entidad y poder competirle a un priismo y a Morena. Habrá que esperar a ver cómo reciben los veracruzanos la candidatura y campaña del hijo del gobernador en un estado muy lastimado políticamente hablando.

José Narro Robles, secretario de Salud, ofreció una postura curiosa ante el escenario de que pudiera ser candidato presidencial en 2018. El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa “destapó” al ex rector de la UNAM como posible candidato a la Presidencia en 2018 a lo que Narro respondió que aún no son tiempos y que no hay prisa de nada. El asunto es que a la mayoría le responde que “no” piensa en la candidatura o que de plano no tiene aspiraciones, pero Narro no dijo que “no” y pidió esperar a que sean los tiempos político-electorales para dar su postura al respecto.

