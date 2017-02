Como Curie, "moriré por el radio"

Fernanda Tapia

Buscando los antecedentes me encuentro con este texto casi poético en la web: “La Nochebuena de 1906, utilizando el principio heterodino, Reginald Aubrey Fessenden transmitió desde Brant Rock Station (Massachusetts) la primera radiodifusión de audio de la historia. Así, buques en el mar pudieron oír una radiodifusión que incluía a Fessenden tocando al violín la canción O Holy Night y leyendo un pasaje de la Biblia”. Wow. ¿Se imaginan? Los marinos no sólo escucharían las transmisiones militares o de la Capitanía del puerto… De pronto la música de un violín surcó el espacio. Lo bañó. Se adueñó del “silencio”.

Lo del pasaje bíblico me lo ahorro, porque cada quien sus creencias. Ahora bien, “transmisión pública” pero no propiamente “radio” sucedieron en 1912. Historiadores aseguran que se originaron a consecuencia de las “dificultades de comunicación que se presentaron durante el hundimiento del Titanic”, el 12 de abril, tratando éste de comunicarse durante tres días sin lograr una respuesta eficaz de las embarcaciones o puertos cercanos. Haga de cuenta uno tratando de pedir una patrulla en la capirucha. A partir de esto se crearon algunas reglas para la emisión radiofónica en cada país. Y si usted se imagina que las transmisiones comerciales arrancaron también allá del otro lado del Río Bravo, está equivocado porque sucedió en el cono sur. ¡Sí, en Argentina!

Para ser más exactos que el Waze: el día 27 de agosto de 1920, desde la azotea del Teatro Coliseo de Buenos Aires, la Sociedad Radio Argentina transmitió la ópera de Richard Wagner, Parsifal, así…una selección tranquilita, verdad?! Jajajaja, comenzando así con la programación de la primera emisora de radiodifusión en el mundo. Su creador, organizador, programador, jefe de intendencia y primer locutor en la historia fue el doctor Enrique Telémaco Susini. Caray, hasta tenía nombre de “las de acá”. Que cuando surgieron las radiodifusoras de noticias, ah eso fue el mismo año, 7 días antes… bueno, está entre dos opciones: la hoy día WWJ de Detroit, Míchigan, perteneciente al diario The Detroit News en la frecuencia de 1500 kHz, y la que le pelea ese reconocimiento es la KDKA de Pittsburg que comenzó a emitir en noviembre del mismo año. Sí, arrancó emisiones unos meses después, pero obtuvo una licencia comercial OFICIAL antes que la otra. Y sabrá Dios con cuanto hayan tenido que mocharse en aquellas épocas para obtener una concesión. El 4 de noviembre de 1922 se fundó en Londres la British Broadcasting Corporation (BBC) que monopolizó las ondas inglesas.

“La radio afecta a la gente de una forma muy íntima, de tú a tú, y ofrece todo un mundo de comunicación silenciosa entre el escritor-locutor y el oyente”. Marshall McLuhan.

La primera emisión radiofónica en México la llevó a cabo el sr. Adolfo Gómez Fernández el 27 de Septiembre de 1921 en México, Distrito Federal, pero no se le reconoce.

El primer programa radiofónico se origina la noche del 27 de septiembre de 1921, en una cabina construida en la planta baja del Teatro Ideal en la Ciudad de México. La estación fue propiedad de los hermanos Adolfo y Pedro Gómez, así como de Francisco Barra Villela. El Teatro ya no existe.

La XEQ se inauguró en 1938, su primera puesta en el aire estaba constituida por quince programas musicales que cubrían el día completo. Al final del programa la XEQ indicaba que esto era un modelo de los programas que se presentarían y que la estación estaba al servicio de “usted”, el comercio y la industria nacional. Ora nomás al servicio de los dos últimos.

La primera estación de radio en la ciudad de México fue la del Buen Tono, que inició transmisiones el 15 de septiembre de 1923. Años después se convirtió en la XEB, la B grande de México.

El 18 de septiembre de 1930 inició sus actividades como la XEW. Ora ya muy pocos se acuerdan de la B Grande donde empezaron ídolos como Pedro Infante.

Porai de 1981, año en que empecé en esto de la locución… acababan de cerrar Radio Femenina quezque porque los jefes se quejaban “de lo conflictivas que era(mos)n las mujeres en lo laboral”. El machismo cabalgante se encargó prácticamente de erradicar voces femeninas al aire. Si acaso daban la hora, la temperatura o los horóscopos. Siempre al lado y cobijo de un locutor varón. Cuando les pedí me permitieran entrar a cabina comercial, me salieron conque existía un reciente estudio en EU que aseguraba con los pelos de la burra en la mano, que una mujer rechazaba la voz de otra mujer al aire. Amén de que sus tonos agudos eran insoportables. Bueno. Me tocó, así por mis arrestos y la ayuda de algún fenómeno meteorológico, meterme hasta la cocina y demostrar (con trabajo y resultados) que el público estaba sediento de escuchar también lo que las mujeres teníamos que decir. ¡¡¡¡¡Arroz!!!!!

Costo de un radio en 1950 aproximadamente 50 dólares, hoy en día se pueden conseguir desde 5 dólares o menos y te caben en la bolsa. Es más, a través de diferentes aplicaciones puedes escuchar diferentes emisoras de todo el mundo a través de un iPad.

Una de las primeras estrellas de la radio fue el sacerdote Charles Coughlin. En 1926 pidió hablar en la WJR de Detroit, cuando el KKK quemó cruces afuera de su iglesia. Al poco tiempo tenía un programa que recogió la CBS y transmitió a nivel nacional. A partir de 1930 el sacerdote comenzó a politizarse. Se calcula que su audiencia llegaba a 30 millones de radioescuchas; recibía más de diez mil cartas diarias. Este si tenía largas las “casullas”.

El primer programa dialogado de XEW fue uno llamado Policía Doméstica, que estaba patrocinado por el insecticida del mismo nombre. Los programas dramáticos tuvieron su apogeo entre 1940 y 1955, quince años ininterrumpidos con verdaderos triunfos, tal es el caso de Corona de Lágrimas, Anita de Montemar, Chucho el roto y sobre todas El Derecho de Nacer, que sigue teniendo éxito aún después de que ha sido llevada a la pantalla.

La voz de los 70. Don Mario Vargas. Personaje que en los años setenta fuese el locutor estrella de XEW-FM y después la voz institucional de Stereo Cien y su Back to disco. Don Mario tenía un estilo desenfadado que rompía con el protocolario locutor engolado y soberbio que proyectaba la FM en sus inicios. Ya siendo veterano se incorporó a la radio y se convirtió en un fenómeno presentando la música juvenil de entonces. ¿Qué fue lo que lo hizo único? Las frases como: “haciéndole muecas a la psicosis” o “para mentalidades más allá del salario mínimo”.

Sirva este espacio para recordar la etapa radiofónica del Ingeniero Jacobo Zabludovsky quien pese las advertencias llevaba su “parte de guerra” DE UNA A TRES. Mostrando al mundo el gran panteón que es este país.

