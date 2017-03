Confidencial: Fidel Demédicis, a un paso de Morena

Confidencial

Arturo Zamora fue nombrado al frente de la Confederación Nacional Obrero Patronal del PRI, brazo electoral y operativo del tricolor a nivel nacional. El jalisciense le ganó el puesto a José Murat quien ya se veía al frente de la organización priista operando elecciones este año y en 2018 pero no, no se le hizo y todo indica que la decisión salió de la Presidencia de la República. Murat tenía en la bolsa el cargo pues es un espacio que negoció por su operación del Pacto por México en 2012, pero su cuestionada reputación de cuando fue gobernador de Oaxaca ha pesado más que cualquier triunfo político así que en lugar de la CNOP irá a la Fundación Colosio que antes era un espacio de discusión pero que desde hace unos meses sólo se dedica a hacer eventos en torno al ex candidato presidencial.

Ifigenia Martínez encabeza un grupo de perredistas que tiene la misión de buscar y abrir un diálogo con el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, con miras a las elecciones presidenciales de 2018. Nos dicen que hasta el momento este grupo se ha topado con pared y nadie en Morena –ni el tabasqueño— le ha echado una flor y lo más probable es que no los van atender en grupo, sino persona por persona, pues en el partido morenista sigue la desconfianza contra lo que una vez fueron compañeros.

Fidel Demédicis podría ser el próximo senador de la República que le diga adiós al Partido de la Revolución Democrática (PRD). En ese sentido, el morelense también manifestaría su apoyo al presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador y nos aseguran que uno de los factores claves de esta decisión es su mala relación con el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, a quien muchos perredistas califican como uno de los peores gobernadores salidos de sus filas.

TE RECOMENDAMOS: