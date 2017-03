Cuando la pasión regresa

Jessie Cervantes

Es muy complicado describir el sentimiento que tiene un ser humano que se reencuentra con un viejo amor, un amor con el que creció, con el que compartió las más lindas experiencias, con el que consolidó todo lo que significa, pero al que un día por azares del destino tuvo que dejar, no por completo, pero la relación guardó un tinte distinto, marco una distancia que enfrió el sentimiento, aunque no disminuyó la llama de la pasión.

Nunca hay que perder de vista que las gracias van delante de todo, nada vale más que una persona agradecida y hoy debo expresar mi más profundo agradecimiento a mi querido patrón el licenciando Alejandro Vargas el que por 17 años no ha cesado de apoyar cuanta locura le he presentado y ésta es una de ellas, una locura que me lleva a mover todo en mi vida por buscar mi pasión, la que me ha movido siempre, la que me alimenta, que es la poderosa adicción de abrir un micrófono y expresar lo que tu raíz, tu emoción y tu mente te dicta.

A partir del lunes vuelvo al al aire en la estación que me formó como comunicador, en el turno en que empezó mi historia en la CDMX el de las 6 de la mañana, a partir del lunes voy a tratar de contagiar a las nuevas generaciones, que están creciendo y escuchando de otra forma. Mi más firme meta será traerlos a la radio, hacer que, como le pasó a la maravillosa generación X, crezcan sintonizando una estación de radio, suena difícil pero en esta vida no hay imposibles, si no escúcheme el lunes y sabrán que tengo razón.

En el nuevo proyecto tendré la oportunidad de compartir cabina, aunque en otro horario, con Yordi Rosado, un profesional a carta cabal, una persona que soy fiel testigo, deja todo para cumplir su tarea como comunicador y que se entrega hasta el final para satisfacer a su público, qué placer me dio escuchar su sí, saber que se subía al barco y que navegaría con la misma o más intensidad que la mía. Yordi estará al aire a partir del lunes en EXA FM 104.9 de 10:00 a 13:00 horas, un placer volver a escucharlo. Espero no te lo pierdas.

El resto de la programación se completa con música a la una de la tarde; con Natalia Téllez un grato descubrimiento como comunicadora en la radio de dos a cuatro de la tarde. Roger González el que merece todo mi respeto, tendrá ahora la tarea de seguir alimentando con su positiva energía de cuatro a siete de la noche para cerrar, como acostumbramos desde hace más de un año, con el Triste Turno con Korno, Leo y Jimo y Cova, con muy buena música muy diferente a lo que escuchamos a lo largo del día en EXA FM 104.9.

Los cambios siempre son buenos, los cambios refrescan, alimentan, nutren y son siempre luchas nuevas con bríos firmes y fuertes, espero que estos que proponemos como estación cubran las necesidades de una audiencia en busca de contenidos que les hagan la vida llevadera y los ambienten de buena vibra.

No se pierdan EXA FM 104.9, a partir del lunes escribiremos una nueva historia.

TE RECOMENDAMOS: