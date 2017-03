Resistencia al cambio: la columna de Helios Herrera

Haz consciencia.

Antes que otra cosa, tienes que estar más que de acuerdo con que “los cambios son necesarios y aportan valor a tu vida”. No importa en qué ámbito sea, puede ser cambiar de chamba, moverse a un lugar diferente que al país de origen, cambiar el acomodo de los muebles en la casa, cambiar el auto que tanto trabajo nos costó comprar y aunque ya está más en tuercas, que servible, nos rehusamos a deshacernos de él. Te invito a aceptar una realidad, que no depende de nosotros, sino que viene en el paquete de la vida: Los cambios existen, queramos o no, y son buenos.