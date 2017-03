Regresa Ricardo con el circo de la mano

Jessie Cervantes

Si hay un artista latino sinónimo de éxito es justo Ricardo Arjona, es tal que le dio la seguridad de emprender su empresa como independiente con lo que de un tiempo para acá solo él toma las decisiones importantes en su carrera.

Después de una impresionante gira llamada Viaje la cual fue vista por más de dos millones de espectadores, Arjona vuelve con nuevo material discográfico Circo Soledad. Hoy viernes 10 de marzo lanza Ella, primer sencillo de esta nueva apuesta, con la cual pretende seguir cautivando al enorme público que ya lo sigue en el mundo de habla hispana y al cual ha convocado para sus conciertos por toda América.

La última vez que lo vi en vivo fue en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. Debo reconocer que Ricardo siempre se ha preocupado por sorprender, por ir más allá, por salir de lo común y en esa ocasión lo logró, el lugar estaba totalmente lleno, días antes se acabaron los boletos, el show fue muy bueno tanto en lo visual como en lo auditivo y la gente, que cantó de principio a fin, salió feliz. Por eso no exagero cuando digo que es garantía y que además disco tras disco siempre nos deja un par de éxitos para alimentar estos conciertos que seguro volverán a recorrer Hispanoamérica.

La canción con la que abre es fuerte y guarda totalmente el estilo que Arjona creó y que le ha generado miles de fans, por lo que me dicen es conceptual y va a usar el Circo Soledad para darle forma a todo el material, todas las canciones, letra y música son de la autoría del guatemalteco, el disco fue grabado en varias ciudades como Londres, New York, Miami, Nashville, Guatemala, Los Ángeles y Colombia, y con productores que no rompen con lo que hemos escuchado de Arjona en su carrera. Esta producción saldrá a la venta el 21 de abril, son 14 canciones inéditas de las cuales esperamos algunos grandes éxitos.

A mediados de este año comienza su gira recorriendo Latinoamérica, Canadá, Estados Unidos y después de 8 años regresa al viejo continente.

Las fechas confirmadas en México: 3 de mayo Teatro Morelos; 5 de mayo Querétaro, Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez; 6 de mayo Sn Luis Potosí; 09 de mayo Auditorio Metropolitano; 12 de mayo Tuxtla Gutiérrez en el Foro Chiapas.

Ahora sólo falta que el tiempo tome su cauce y vaya acomodando las cosas para que si todo sale como esperamos estemos frente a uno de los grandes trabajos discográficos de este 2017, suerte para Ricardo Arjona y que su Circo Soledad se llene.

Por cierto no dejes de escucharme en radio, estoy en EXA FM 104.9 de lunes a viernes de seis a diez de la mañana, estamos poniendo el alma y seguro que si nos das la oportunidad te vamos a atrapar.

TE RECOMENDAMOS: