Instrucciones para saber si usted es buena persona

Eduardo Navarrete

Paso 1. Responda cada una de estas preguntas con la sinceridad que le alcance:

¿Qué tan en serio se ha tomado este juego? ¿Le emociona ser usted? ¿Hace a solas lo que hace acompañado? ¿Se da cuenta de lo que habla? ¿Sabe que todo lo que dice (y piensa) tiene consecuencias? ¿Con qué frecuencia se avergüenza de sí mismo? ¿Qué es lo que más le molesta de la gente? ¿Y de usted? ¿Qué tanto se dedica a enjuiciar al mundo y no a hacer algo por el propio? ¿Si fuera un emoji, ¿cuál sería (no se valen las banderas)? ¿Cuándo fue la última vez que lloró por algo? ¿Se escucha realmente? ¿Hace lo que quiere o lo que le dicen? ¿Tendió hoy su cama (mental)? ¿Cuándo fue la última vez que hizo algo por primera vez? ¿Qué entiende por “divertido”? ¿Cómo justifica su existencia ante el mundo? ¿Cuáles son las certezas que acarrea desde niño sin siquiera cuestionar su utilidad (ya no diga, su validez)? ¿Cuántos minutos disfruta lo que suponía que iba a ser fuente de felicidad eterna? ¿Tiene una pantalla de tv más amplia, pero puntos de vista más estrechos? ¿Qué extraña de cuando era niño? ¿Su vida trata de lo que quería? ¿Tiene claro cuál es su Norte en la brújula? ¿Se da cuenta de cómo está respirando? ¿De verdad quiere seguir leyendo esto? ¿Cuántas veces se observa (diferente a verse) en el espejo? ¿Ha establecido lo negociable de lo no negociable y lleva a cabo este pacto? ¿Tiene proyectos aparte de su trabajo? ¿Tiene idea de la razón por la cuál lo buscan las personas? ¿Se ríe y hace reír con frecuencia? ¿Es genuinamente feliz, sin aparente motivo de por medio? ¿Qué tanto le molesta cualquier cosa? ¿Está realmente preparado para morir en 11 minutos (nada garantiza que no vaya a suceder)? ¿Sabe a dónde va con tanta prisa? ¿Hace familia con su familia? ¿Busca el aplauso y el reflector pensando que esto durará #ParaSiempre? ¿Sigue pensando que algo puede durar #ParaSiempre? ¿En qué suele enfocar su tiempo aparte del trabajo? ¿Suele ser turista en su ciudad? ¿Sabe con precisión qué lo hace feliz y qué no? ¿Cuándo fue la última vez que miró hacia arriba para contar estrellas? ¿Qué entiende por perdonar? ¿De qué trata y qué tan grave es eso que no le podría contar a nadie? ¿Puede perdonarse por ello? ¿Mira a los ojos? ¿Cuándo fue la última vez que habló con un extraño? ¿Hace cuánto que se siente un extraño? ¿Sabe intimar con usted mismo? ¿Qué versión tiene del mundo? ¿Reconoce que es tan solo una versión? ¿Y qué va a hacer con todas estas preguntas? ¿Tiene listas sus respuestas?

TE RECOMENDAMOS: