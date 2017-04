¿Descansar nos hace más productivos?

Helios Herrera

Por supuesto que nadie está negado a gozar de unos ricos días de descanso, sin embargo, en el mundo de la productividad, a veces pareciera que es un gran error sumarse a esas personas que “se atreven a desperdiciar valiosos días de trabajo”.

Es bien sabido que los efectos del estrés pueden provocarnos desde dolores de cabeza, hasta trastornos más relevante para nuestra salud; suficiente razón para valorar y respetar como se debe a los días de descanso. Nada mejor contra el estrés que una buena dosis de días de asueto para cargarnos las pilas y encontrar un equilibrio físico y mental.

Está comprobado que no es necesario ni unas vacaciones muy extensas ni unas muy costosas para cumplir con el cometido de liberar al cuerpo y a la mente del estrés causado por la rutina laboral. La responsabilidad recae en cada uno de nosotros en realmente desconectarnos el chip y liberarnos de cualquier presión.

Un estudio de la Universidad de Pittsburgh, investigó durante nueve años a 12,000 hombres con riesgo de sufrir enfermedades coronarias; los resultados arrojaron que aquellos que no tomaban vacaciones eran 32% más propensos a padecer un ataque al corazón. Esta es sólo uno de las muchas investigaciones que se han hecho al respecto, pero es suficiente para analizar que realmente el cuerpo cobra facturas, que nuestro día a día puede exigirnos nuestro máximo desempeño, que las presiones por sobrellevar los gastos de la vida a veces parecen no parar; pero si nuestra única y más valiosa maquinaría está mal, no habrá forma de poder hacerles frente.

En nuestro país las vacaciones por ley, son menores a las de otros países, donde llegan a tener hasta 20 días al año; lo más lógico sería que si sólo contamos con seis días en promedio para vacacionar, deberíamos aprovecharlo en su totalidad, pero las cosas, sorprendentemente, no son así. Un portal de empleo en internet, realizó una encuesta en donde los resultados arrojaron que sólo 35% de los trabajadores mexicanos tomaron unos días de descanso; y lo peor de todo, que 40% de ellos, señalaron no haber podido desconectarse totalmente de lo que sucedía en sus oficinas en su ausencia.

Hasta el momento, sabemos que las vacaciones nos ofrecen beneficios para nuestra salud, para cuidar nuestro equilibrio de vida, entre otros; pero ¿cómo benefician a la productividad? Pues bien, el proyecto Time Off (Proyecto en EUA que se dedica a cambiar paradigmas respecto al descanso y uso del tiempo libre a favor del bienestar integral de los sujetos), estudió el impacto de las vacaciones en empleados y empresas, y la conclusión demostró que las personas que toman días de descanso, tienen hasta 6.5% más de probabilidades de conseguir un aumento de sueldo o un ascenso.

La relación positiva entre descanso y productividad, en pocas palabras lo podemos resumir en que:

Las personas que toman días de descanso aumentan su creatividad en un 50% y mejoran sus habilidades cognitivas; lo que se traduce en un mejor desempeño a la hora de la toma de decisiones y la resolución de problemas.

Las vacaciones incrementan hasta un 94% los niveles de energía y felicidad, una persona feliz, es capaz de llevar a cabo sus actividades de mejor manera, con actitud positiva y con mayor proactividad.

Una persona que ha regresado de unos días de descanso, presenta un 21% más productividad en comparación a su promedio regular.

Si tuviste unos días de descanso o todavía puedes gozar de éstos, recuerda el enorme impacto que tienen para tu vida y por supuesto para quienes te rodean. Así como nos exigimos largas horas de jornada o agotadoras rutinas laborales, oblígate a encontrarte contigo, porque eso es lo que realmente vale.

Piensa, reflexiona y actúa.

TE RECOMENDAMOS: