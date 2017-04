Confidencial: Frenan iniciativa para prohibir delfinarios

Confidencial

Emilio Gamboa, líder de los senadores del PRI, puso ayer el ejemplo en el Día Internacional de la Bicicleta. Su récord en la rodada de ayer fue de 12 minutos del Auditorio Nacional a la Cámara alta, aunque padeció lo que miles todos los días: baches, vehículos atravesados en la ciclovía y hasta encharcamientos. Al llegar presumió que cada vez utiliza más la bicicleta para trasladarse por Polanco. Pero lo que casi nadie vio fue que el legislador salió de la sede senatorial en su camioneta 4×4 blindada.

Karim Carvallo, ex alcalde de Cuautitlán Izcalli por el PRI, no pudo colarse a la foto del recorrido de campaña que Alfredo del Mazo, candidato a gobernador del Estado de México por el partido tricolor. Según nos cuentan, el ex edil no alcanzó a entrar al evento ni a saludar al aspirante, aunque no se conoce bien la razón. Lo que sí es bien sabido en los círculos políticos locales es que Carvallo negó durante su gestión, de 2013 a 2015, apoyos a estructuras del partido, incluso a algunos liderazgos priistas de la zona.

Jesús Sesma, coordinador de los diputados del Partido Verde, no tuvo un buen día ayer después de que a su bancada en la Cámara baja la oposición les reventó dos votaciones en pleno sobre el dictamen que prohíbe los delfinarios en México. Este jueves y por segunda ocasión en menos de un mes, el bloque del PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano echaron abajo la votación por falta de quórum. ¿No hubo labores de operación política o simplemente no se les dan los temas ambientales?

