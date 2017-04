Hallazgos que nos dejan con cara de “WHAT?”

Fernanda Tapia

Cuando uno visita Israel lo más común es que le digan que “en tal hueco de la pared Jesucristo puso su mano y que en esta silla se sentó”; no le enseñan algún retrete, nomás porque no utilizaba. Todo es difícil de comprobar; sin embargo, hace unas semanas se descubrieron los restos de lo que, aseguran algunos historiadores, podría ser el cuerpo del llamado “hijo de Dios”. esto sería contundente para los libros de historia de Israel. No así para los católicos, quienes creen en la resurrección y la elevación (con todo el cuerpo) de Jesús. En lo que son peras o son manzanas, hoy hablaré de algunos descubrimientos igualmente insólitos

¿Han oído hablar de las pilas de los antiguos egipcios (sin albur) o de un cráneo perfectamente tallado para el cual haría falta tecnología más avanzada de la que poseían los propios mayas para crearlo? Bueno, pues ahí les va una larga lista de objetos que los van a asombrar:

Los esqueletos de Guadalupe, que son restos humanos encontrados en una isla de las Antillas con la peculiaridad de que fueron hallados en un estrato con una datación geológica de, al menos, 28 millones de años, es decir, de la época del Mioceno (no de MiaTeta). Se supone que por esas épocas arreando mamuts ya se podían ver humanos. Lo que es absolutamente extraño es que se encontraran restos humanos precisamente en esta isla a donde supuestamente todavía no llegaban. La única explicación que se dan los escépticos es que “la datación no es correcta”, pero el debate sigue abierto. Estas pruebas se pueden seguir viendo en el Museo Británico; pueden seguir siendo estudiadas, y de comprobarse, sería una contradicción absoluta a la teoría de la evolución de Darwin. La Lupa Egipcia de 4 mil 800 años se trata de un objeto realizado en un cristal de roca encontrado en Heluan, Egipto, en la mera tumba del faraón Semempses.

El objeto se considera actualmente como una lupa y, pa variar, está expuesto en el Museo Británico. Es una lupa de perfección absoluta y se cree que se utilizaba para observar el cielo. Usté dirá “qué chido”, pero no es tan sencillo. No crea que la señalaban en la cajita feliz de aquel entonces. Los científicos se preguntan: “si el faraón Semempses llegó a idear instrumentos para ampliar la imagen en teles-copios o microscopios, esto se trataría de una proeza increíble. Y lo sería no sólo por la perfección que se necesita para conseguir una lente operativa, sino también por lo necesario para pulir el cristal”. Sépanse que el óxido de cerio no se descubrió hasta 1803, por el alemán Jakos Berzelius. El Stegosaurio del complejo arqueológico de Angkor Wat muestra sobre uno de sus muros la figura labrada de un dinosaurio conocido como Stegosaurio. ¡¡¡tómala barbón!!! ¿Pues no que los humanos primitivos nunca llegaron a toparse con los dinosaurios? Y dicen los historiadores: “El conjunto de construcciones se inició a principios del siglo XII y no fue hasta bien entrado el siglo XVI que Angkor Wat comenzó a caer en el más completo de los olvidos”. ¿Cómo diablos estas personas se toparon con la imagen de un dinosaurio? o con uno real…

El mapa de Piri Reis es una carta náutica elaborada, supuestamente, por el almirante otomano Piri Reis en 1513 y publicada en 1523 como parte de su obra El libro de las materias marinas. Aquí lo misterioso es que este hombre pintó los mapas del mundo INCLUYENDO A AMÉRICA. Simultáneo a los viajes de Colón, pero bastante antes de las posteriores expediciones donde se reconocía América como un continente y no sólo como un conjunto de pequeñas islas. Dicen que el tal Piri se basó en mapas con antigüedad de mil 500 años, de la era de Alejandro. Colón y su tripulación bien pudieron haber navegado sabiendo perfectamente hacia qué lugar se dirigían utilizando los mapas del otomano, ya que hay pistas que los relacionan y que todavía existen en Estambul. El martillo de Texas Singular es un objeto de más de 140 millones de años de antigüedad encontrado en el año 1934. ¿Su misterio? Que es una especie de martillo elaborado en hierro de gran pureza, obviamente imposible de conseguir con la tecnología de la época.

Para pensarle

En los últimos meses también encontraron en Montana un cuerno de triceratops de sólo 33 mil 500 años cuando los estudiosos afirman que este tipo de bichos existió hace 65 millones de años. Luego entonces, “el hallazgo sugiere que los primeros humanos pudieron haber caminado entre dinosaurios”. La CALAVERA DE CUARZO descubierta entre YUCATÁN y BELICE en 1924 se trata de un cráneo de cristal de roca. Y dicen que “excepto por la ausencia de suturas craneanas, es una reproducción casi perfecta de una calavera de mujer. Pesa 5 kilos. Se compone de dos partes, la mandíbula inferior ajustándose perfectamente con la parte superior”. No venía con instructivo, pero mira nada más todo lo que le descubrieron: alumbrada por debajo, la luz sale por las cuencas. Alcanzada por detrás por los rayos del sol, un intenso haz luminoso (capaz de encender fuego) sale por las cuencas, la nariz y la boca. Está hecha con un cuarzo natural sumamente puro, de dióxido de silicio “piezoeléctrico” anisótropo (sepa Dios). Las dos partes están talladas en el mismo bloque de cristal de roca. No hay ninguna huella de instrumento, ni siquiera un rastro microscópico. Sin señal de fabricación, resulta imposible fecharla, porque el cristal no envejece. Con una tecnología moderna con diamante haría falta un año de trabajo para conseguir el aspecto exterior (con huellas de fabricación, lo que no lleva la calavera). En cuanto a los efectos prismáticos, su reproducción resulta aún más dificultosa. La fabricación manual hubiera necesitado de 300 años de una labor sin parar. Un investigador del equipo declaró: “¡Este maldito cacharro ni siquiera debería existir!”

Las LAMPARAS DE DENDERA halladas a 70 kilómetros de Luxor, Egipto, es uno de los tantos jeroglíficos descubiertos en el complejo funerario. El costo de una lámpara recargable de mano de litio en la actualidad es: 600 pesos o sea, un .04 de iPad.

EJECUTADOS AL DÍA DE HOY

El año pasado se chupaban un periodista al mes. Con decirles que en las últimas cinco semanas, llevamos cinco periodistas asesinados. Chiales.

El mecanismo Anticitera es la forma de computación más antigua de la que se tienen pruebas. Muchos lo consideran “el primer computador analógico debido a su complejidad”.

Después de décadas de investigación, los científicos fueron capaces de determinar que el mecanismo muestra la posición del sol, la luna y el movimiento de los planetas en el cielo. Predijo eclipses solares y lunares, e incluso eventos como los Juegos Olímpicos. Nomás les faltó dar los números del Melate.

La principal controversia estalló en torno al hecho de que antes del descubrimiento del mecanismo de Anticitera era imposible que las civilizaciones antiguas pudieran fabricar tal cosa. Los científicos dicen que la tecnología de este conjunto de engranajes de bronce sólo sería desarrollada mil años después del 200 a.C., fecha de la que se supone data el artefacto.

Lo chido

• Los Atlantes de Tula son descritos como ¡¿guerreros gigantes con pistolas láser?! Estos guerreros pertenecieron a la raza de los Toltecas, ubicados en México. Las esculturas, de casi 5 metros, portan una extraña arma que parece ser una pistola láser. Aunque algunos arqueólogos han mencionado que es un arma común, fíjense que NEL. Las civilizaciones anteriores y posteriores utilizaron flechas y macanas como armas de guerra, nada similar a lo que portan los Atlantes de Tula. Capaz que hasta eran granaderos extraterrestres.

• Pintura Ruprestre de 2000 a.C. Hay varias pinturas que representan a seres extraños, pero la más famosa es esta desconcertante pintura rupestre de 2000 a.C. Fue encontrada por el doctor Viacheslava Saizev, en Uzbekistán, cerca de China, donde se aprecia un extraño ser con casco y antenas, un traje entero, utensilios o arma desconocida en sus manos y más arriba una extraña nave largando una estela de humo hacia abajo. ¿Lo pintaría un Maussan prehistórico?

• Extraña pintura en la Tumba de Ptah-Hotep. Un mural de su tumba, en en pleno Sahara, lo representa sentado a la mesa aventándose un opíparo banquete que le ofrecen sus sirvientes.

Lo que calienta

Calienta no poder explicarlo:

•

Esferas de piedra de Costa Rica. Estas formaciones rocosas de perfecta forma esférica intrigan no sólo por su apariencia, sino por su origen desconocido. Estos albóndigones mega pedruscos podrían querer asemejarse a cuerpos celestes para marcar los límites entre los territorios de diferentes tribus. Y por si pensabas que podían contener un extraterrestre congelado dentro, al estilo Cocoon, déjame aclararte que no tenían nada.

•

Artefactos quimbaya. Se encontraron en Colombia, cerca del río Otún. Son preciosas figuras de oro y bronce de la cultura quimbaya datados en 1000 d.C. Lo que está cañón es que ¡¡¡asemejan pequeños aviones!!! Nomás faltaba que dijeran a un costado: AVIANCA.

•

El disco genético precolombino. Esto sí está de pelos, ya que en él están representadas cosas y procesos que en la actualidad sólo es posible observar a través del microscopio. Por ejemplo, que el dibujo en su superficie sea una descripción del nacimiento y desarrollo de un embrión.

