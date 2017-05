Confidencial: Lotería Nacional, en picada

Confidencial

Pedro Pablo Treviño Villarreal, director de Lotería Nacional, sigue en crisis. Nos cuentan que la fusión con Pronósticos Deportivos ha provocado el despido de 200 empleados de la Lotería y por lo menos unos 50 de Pronósticos. Cuentan que de seguir a la baja la venta de sus sorteos, se podría tomar la decisión de aplicarle la eutanasia, toda vez que desde 2011 el gobierno federal aporta los recursos para mantenerla con vida, aunque en terapia intensiva.

Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN al gobierno mexiquense, está muy preocupada, pues a pesar de que fue considerada por analistas como la ganadora del primer debate y ha modificado la estrategia de campaña para acercarse más a la gente, nada más las encuestas no la benefician. Desde el interior del war room de la panista reconocen que los votos que pierde día con día los capitaliza principalmente el candidato del PRD, Juan Zepeda, por lo que el PRI ha ajustado su discurso y ahora apunta al voto conservador, de ahí que Alfredo del Mazo se haya pronunciado contra el aborto y matrimonio gay.

Elba Esther Gordillo, ex lideresa del SNTE, busca recuperar el control del sindicato magisterial. Nos cuentan que en las últimas semanas dirigentes de sindicato y de la Coordinadora acuden al penal de Tepepan por consejo de la maestra, pero lo que más llama la atención de las autoridades penitenciarias es que todos salen contentos. Para algunos, Elba busca recuperar su poder al interior del magisterio -oficial y disidente-, pero para otros sólo se trata de falsas esperanzas, pues no existe la menor intención de concederle prisión domiciliaria, al menos no en este sexenio.

Miguel Barbosa, senador de PT-Morena, ha tenido mucho trabajo en la última semana para blindar a la candidata de Morena al Edomex, Delfina Gómez, de los actos de corrupción de su ex compañera Eva Cadena, en Veracruz, quien fue evidenciada en tres videos recibiendo dinero en efectivo. Nos adelantan que el legislador ya cuenta con una estrategia para sacudirse el escándalo de Cadena.

TE RECOMENDAMOS: