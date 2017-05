Confidencial: Bomba de tiempo en el PRD

Confidencial

ENRIQUE OCHOA REZA, dirigente nacional del PRI, está consciente de que su partido puede perder ​más de una de las tres elecciones el próximo 4 de junio, por ello -nos adelantan- convocó para este martes a los tres candidatos Alfredo del Mazo, Miguel Riquelme y Manuel Cota para “leerles la cartilla”, pues nos aseguran que en caso de una derrota seria, varias cabezas serían las que rodarán. Los focos de alerta para el priismo tanto en Edomex como en Coahuila y Nayarit.

ALEJANDRA BARRALES, presidenta del PRD, tiene en sus manos otra bomba de tiempo que si no desactiva amenaza con fragmentar -aún más- a un debilitado PRD. Por un lado, “Los Chuchos” empujan que la elección interna del nuevo dirigente sea a voto abierto, en las urnas, mientras que el bloque ADN (Héctor Bautista), IDN (René Bejarano) y Vanguardia Progresista (Miguel Ángel Mancera-Héctor Serrano) intentan bloquear esta alternativa. El asunto es que los “antichuchos” ya lograron que venciera el plazo para contratar al INE, lo que fue impugnado por Jesús Ortega ante el Tribunal Electoral. Este nuevo pleito, nos alertan en el sol azteca, tendrá un final nada bueno para todas las tribus.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, líder de Morena, dice a sus seguidores no estar preocupado por el enrarecimiento de las campañas políticas en el Estado de México. Nos cuentan que detrás del mensaje del domingo, en un mitin en Naucalpan (“Líder no va a faltar​, eso es lo que les puedo decir”) no hay miedo por las amenazas que ha recibido en algunos municipios del oriente mexiquense. Por lo pronto el tabasqueño festejó que Tatiana Clouthier, la combativa hija del Manuel “Maquío” Clouthier se sumara a la campaña de Delfina Gómez.

JUAN CARLOS ROMERO HICKS, senador del PAN, sorprendió a más de un​o por su autodestape de ayer. Nos cuentan que detrás de las aspiraciones del exgobernador guanajuatense está un grupo de senadores y ex senadores, encabezados por Juan José Rodríguez Prats y el gobernador chihuahuense Javier Corral, quienes estarían operando a favor del cuarto aspirante de Acción Nacional a la Presidencia de la República, en el ánimo de seguir construyendo escenarios de contrapeso al panorama actual, muy dominado por las aspiraciones del dirigente nacional Ricardo Anaya y del ex gobernador poblano Rafael Moreno Valle.

JORGE CASTAÑEDA, promotor de las candidaturas independientes en el país desde 2003, despertó reacciones positivas ayer tras sus declaraciones en el noticiero radiofónico de Ciro Gómez Leyva, a quien dijo que declina en sus aspiraciones de una postulación independiente porque no logró los apoyos necesarios y anunció que se suma a la causa de Armando Ríos Piter.

