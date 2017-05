Kilómetros de inseguridad ¡Hasta dónde hemos llegado!

Vicente Amador

Como si a este mundo le faltaran noticias tristes, en los últimos días hubo una que nos conmocionó. Me refiero al asesinato de un bebé, la violación de su madre y de la hija (la hermana del bebé) en la autopista México-Puebla, al parecer, a manos de la infame banda de los huachicoleros.

Me cuesta hasta narrarlo. Desde el día que leí la nota se me hizo un nudo en la garganta que he acarreado cada vez que lo recuerdo.

Como una muestra de solidaridad con la familia afectada, y en la tónica de esta columna, quise al menos ⎯de todo corazón⎯ traer algunas cifras sobre la inseguridad en algunas carreteras de nuestro país.

El robo o asalto en la calle o en el transporte público, y el robo total o parcial de vehículos son, junto con la extorsión, los delitos más frecuentes en casi todos los estados de la República mexicana. Representan más del 50% de los delitos cometidos (ENVIPE, 2016).

De los casi 30 millones de delitos que se estiman ocurrieron en el 2015, las víctimas estuvieron presentes en casi el 60% de los casos. Eso quiere decir que, más de 17 millones de personas vivieron de frente al delito (ENVIPE, 2016).

Por ello, como decía el filósofo del futbol, la mayoría de las cosas son como parecen. Lo que tenemos en muchas regiones del país es una fuerte sensación de inseguridad: para diciembre del año pasado, casi el 70% se sentía inseguro en las calles que habitualmente transita, casi el 60% así lo percibe en las carreteras y más del 40% lo siente cuando va a bordo de su automóvil (ENSU, 2016).

Qué duro vivir continuamente con la sensación de inseguridad. Es un reclamo legítimo que muchas personas podríamos hacer al gobierno, pues la misma teoría política nos dice que brindar seguridad es la primera responsabilidad del Estado.

