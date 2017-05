Confidencial: PRI enfrenta divisiones

Confidencial

Enrique Ochoa Reza, líder nacional del PRI, sufrió un plantón en su último Consejo Político, pues sólo acudieron cinco de 13 gobernadores. Las ausencias que más llamaron la atención fueron las de los gobernadores de Nayarit, Coahuila y Edomex, ​respectivamente Roberto Sandoval, Rubén Moreira y Eruviel Ávila. Se trata de estados en donde habrá elecciones el próximo 4 de junio. El caso de Sandoval es doblemente comprensible, pues la dirigencia de Ochoa ha ido abriendo una zanja con ese personaje, quien cada vez parece tener más dibujado en el rostro un número de averiguación previa penal. Al interior del tricolor también se habla de distancia entre la dirigencia nacional y otros gobernadores, pues muchos se dicen excluidos de las grandes decisiones de campaña. Habría que preguntar si tienen autoridad moral éstos o si desean meter su cuchara en otro platón cuando el suyo se está incendiando.

José Murat Casab, ex gobernador de Oaxaca, no cuenta con el apoyo ni los votos necesarios para ocupar la Fundación Colosio. Al interior del tricolor cuentan que, aunque el oaxaqueño incumple en algunos requisitos, como su nula experiencia en la docencia o en la investigación, el verdadero problema que enfrenta es la falta de respaldo de los ​ex presidentes de la Fundación, entre ellos Mariano Palacios, José Narro, Enrique Jackson o Rosario Green. Si no se le logra este nuevo peldaño, será el segundo fracaso para este personaje que ya falló en buscar ​dirigir a la CNOP.

TE RECOMENDAMOS: