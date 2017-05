Cuando tu clóset, es aparador

Fernanda Tapia

“La orientación sexual es la persona con la que me voy a la cama, la identidad de género es la persona con la me identifico cuando me voy a la cama”. Janet Mock, escritora trans estadounidense.

Quienes más padecen la discriminación en la actualidad es la comunidad trans: travestis, transgéneros, transexuales. Algunos grupos de ultraderecha creen que se trata de “una moda”. Sin embargo, la transexualidad ha “tenido presencia en todas las culturas y a lo largo de los tiempos”. Quienes investigan y urgan en documentos han descubierto relatos míticos o históricos o alusiones de diferentes tipos, que confirman la existencia de transexuales en la historia de la humanidad. En unas sociedades se les ha idolatrado, en otras se les ha marginado y rechazado.

En la cultura grecorromana encontramos, por ejemplo, la escultura de Ovidio, expuesta en el Museo del Louvre de París. La diosa Castalia en la mitología griega era comprensiva y accedía “a los deseos de las almas femeninas encerradas en cuerpos masculinos”. En la Roma antigua, algunos varones se autoemasculaban los genitales masculinos. Y se convertían en las sacerdotisas Gallae. El filósofo judío Philo de Alejandría (20 a.C.-50 d.C.) describió “ciudadanos romanos varones que invertían grandes sumas de dinero para cambiar su naturaleza masculina en femenina”.

Ovideo, poeta de la antigua Roma, contempla todos los cambios de cuerpo posibles en su poema Las Metamorfosis dejando un documento a la posteridad muy claro acerca del deseo de algunas personas de su época de cambiar de sexo. El emperador romano Heliogábalo (218-222 d.C.) afirmaba sentirse mujer. Éste llegó a pedir a sus médicos que “le practicasen una cirugía para cambiarse de sexo”. Pero al parecer su seguro de gastos médicos no contemplaba ni el tratamiento hormonal. Ya en la Edad Media tenemos referencias de transexualidad hasta dentro de la Iglesia católica. Por ejemplo: a Santa Wilfrida, cuya leyenda dice que pidió a Dios el poder convertirse en hombre y le fue concedido. Asimismo, San Onofre pidió a Dios que le hiciera varón, y su cuerpo se masculinizó.

Del Papa Juan VIII (sucesor de León IV) siempre han corrido rumores de que biológicamente había nacido mujer aunque se hizo pasar toda su vida por varón, historia que fue censurada varias veces por la Inquisición. También podemos mencionar casos bastante evidentes como el de Juana de Arco (1412-1431) quien aparentemente fue ejecutada por la Inquisición además de por brujería, por llevar constantemente “ropas de hombre y comportarse como varón”. Famos@s: Lili Elbe es considerada la primera mujer transexual de la historia. Caroline Tula Cossey nació como Barry en 1954 en Norfolk, Inglaterra. Padece el síndrome de Klinefelter, que hace que posea el genotipo XXXY (normalmente este síndrome sólo provoca el genotipo XXY), por lo que siente más femenina de lo habitual. Sufrió bullying durante su infancia, y desde los 17 años decidió comenzar su transición.

Después del proceso, comenzó a trabajar como modelo, ocultando totalmente su pasado masculino, y apareció en revistas como Harper’s Bazaar o Vogue, cosechando un gran éxito. También apareció en la película de James Bond Solo para sus ojos. Pero en 1981 el tabloide británico News of the World la puso en primera plana: La chica Bond era un chico. Esto afectó tanto a Caroline que consideró el suicidio, pero decidió continuar su carrera como modelo,y se defendió de los ataques en su libro I am a woman. Desde entonces, luchó para que las leyes británicas cambiaran para ser considerada legalmente una mujer. Carla Antonelli es la primera mujer transexual en convertirse en diputada en España. Siempre activista. Andreas Krieger cuando se llamaba Heidi se convirtió en una célebre lanzadora de peso en Alemania. Su historia pone de manifiesto el problema que tenían los deportistas en la década de los 80: muchos eran dopados con esteroides anabólicos para un mayor rendimiento. A la joven Heidi se los administraban sin su consentimiento, y provocaron que se sintiera cada vez más masculina. Renée Richards hizo historia en los derechos de los transexuales en el deporte. Siempre fue una apasionada del tenis, también antes de cambiarse de sexo en 1975. Cuando era un chico, se hizo bastante célebre en el mundo del tenis, por su altura, su peculiar juego y su atractivo físico. Pero en 1975 decidió someterse a una operación de cambio de sexo y jugar como Renée, sin develar a nadie que antes había sido Richard Raskind, el famoso jugador de tenis. Chaz Bono, famoso desde niño por ser hijo de los célebres músicos Sonny y Cher (ícono gay), las revistas publicaron que era lesbiana antes de que decidiera hacerlo público. Pero cuando cumplió 25 años decidió salir del armario como mujer lesbiana oficialmente. Sin embargo, se dio cuenta de que esta etiqueta no era del todo cierta, y se dio cuenta de que realmente era un hombre transexual y se sometió al proceso de cambio de sexo. Otros trans diversos: RuPaul, Walter Carlos y un sin fin de personalidades más.

Lo que calienta

Según Gopi Shankar, en la India, existen más de 25 géneros y 15 orientaciones sexuales identificados por estudios médicos alrededor del mundo. Las diferencias entre unos y otros pueden resultar demasiado sutiles para los neófitos en esta cuestión, lo peor es que insistimos en colocarles etiquetas.

Algunas de éstas:

– Andrógino: ajenos a los roles habituales asignados a lo masculino y lo femenino. Bigénero: Estas personas se desplazan, de manera consciente o no, entre un comportamiento esencialmente masculino o femenino según les convenga. Pangénero: en estas personas confluyen los rasgos femeninos y masculinos, sin depender de las circunstancias. Ni maquillaje ni demás artilugios.

– Trigénero: como los bigénero, estas personas se manifiestan de manera diferente según la situación, pero su movilidad incluye el llamado tercer género, que a su vez comprende otras variedades de la identidad transgénero. Otras identidades transgénero (o genderqueer en inglés): esta categoría incluye a las anteriores y abre un abanico de posibilidades tan amplio como diversa es la psiquis humana.

Arriba

Ahora ya se les nombra y reconoce a las personas Intersexuales: persona con condiciones de tipo fisiológicas, genéticas, biológicas, en las que hay discrepancia de uno o más de los puntos que definen el sexo (estructura cromosómica, gónadas, genitales internos y externos, caracteres sexuales secundarios).

Abajo

Al parecer no es tan divertido como en película XXX. Las hormonas hacen de las suyas. Algunas de las intersexualidades más conocidas son el síndrome de Klinefelter (niño con cromosomas X extra), el síndrome de Turner (niña con cromosomas X incompletos o faltantes), la agenesia gonadal (ausencia de pene y testículos), el hermafroditismo (nacer con ambos sexos), etcétera.

Para pensarle

En India se estima que viven entre cinco y seis millones de personas transgénero, conocidas como hijras. Ahora los documentos de identidad incluirán esta tercera opción, que reconoce a una de las comunidades más discriminadas en el país. En Samoa los fa’afafine son personas nacidas con sexo biológico de hombres, que asumen roles del género femenino y viven como mujeres. Para sorpresa de viajeros occidentales y de algunos de sus vecinos en Oceanía, los samoanos aceptan y valoran a los transgéneros, designados por la comunidad para cuidar de los ancianos cuando los hijos se casan y abandonan el hogar. Más o menos como un muxhe en Oaxaca. En Albania, las vírgenes juradas albanesas han sobrevivido a una tradición que data del siglo XV. Ante la ausencia de herederos varones –por las frecuentes guerras de la época—una hija de la familia hacía ante la comunidad un voto de castidad y comenzaba a vivir como hombre. Con el tiempo la decisión de las llamadas burneshas ha trascendido ese gesto de consagración familiar. Algunas han tomado ese camino para escapar de los rigores del matrimonio, en una sociedad que considera a las jóvenes casadas casi como esclavas del esposo. Cualquiera pondría distancia de por medio.

Números comparados

Hay más cambios de hombre a mujer que de mujer a hombre (200- 1 casos en todo el mundo, aproximadamente). El costo de una operación de reasignación de género varía entre los 600 dólares y los 33 mil dólares o sea unas 41iPads.

Lo chido

• El primer intento de reasignación sexual mediante tratamiento hormonal y quirúrgico (del que se tiene poco registro) se realizó en 1912. También se sabe de algunos realizados por los médicos nazis. Que mello! Pero la primera operación de la que se tienen datos concretos fue en 1930, cuando el pintor danés Einar Wegener le pidió al doctor Magnus Hirschfeld que lo transformara en mujer. Wegener, ya con el nombre de Lili Elbe falleció poco después debido a las secuelas de la operación. Se cree que pudo haber sido intersexual (muchos creen que padecía el síndrome de Klinefelter). Busquen la película.

• La primera transformación exitosa que se dio a conocer al público se le practicó en Copenhague en 1952 a un ex soldado del ejército estadounidense, George Jorgensen -más tarde conocida como Christine-. Tras el cambio de sexo, trabajó como actriz y cantante en clubes nocturnos. El ejército de Israel fue el primer ejército en aceptar en sus filas a una persona transexual.

• Alemania se convirtió en noviembre de 2013, en el primer país europeo que les permite a los bebés con características de ambos sexos ser registrados sin un género definido. Los padres podrán, desde ahora, dejar sin marcar el espacio de “sexo” en los certificados de nacimiento, después de que el gobierno alemán creara una nueva categoría denominada “sexo indeterminado”. Esta decisión se ha tomado para quitarle presión a los padres que deben elegir de forma apresurada cuál género debe tener el bebé en la sala de parto, inmediatamente después de nacer. Aplausos.

Chacaleo

Acerca de transfobia

AmaCiasA1964

Claro! Los trans son tan humanos como cualquiera. Saludos

@Almelchy

Son personas como cualquier otra ¿por que habría de tratarlos diferente?

@NoeliaGonzaga

Son seres humanos como yo, merecen ser tratados como yo; si nos recibimos con ❤️ en todo lugar, el desastre que ocasiona el odio terminará.

Ejecutados

El lugar donde más ataque por transfobia se reportan es el Edomex. Este inicio de año parecía maratón. México es segundo lugar en asesinatos de transexuales y transgénero. Los estados que encabezan la lista son: Chihuahua, Guerrero y el Estado de México.

