Hay secretos que te cambian la vida

Jessie Cervantes

Es imposible no afirmar que el futuro está en los jóvenes, en la música, son ellos los que en unos años tendrán bajo su obra el reconocimiento de todos los amantes de las buenas canciones, unos llevan delantera otros no han nacido aún en el universo del entretenimiento, de los primeros debo reconocer a un chico británico que cumpliendo el proceso de toda estrella, habiendo pasado todas las aduanas necesarias hoy es la más sólida esperanza de ídolo mundial que habita el planeta tierra, su nombre es Harry Styles y el sólo hecho de tener canciones en el mercado ha generado una verdadera locura mediática que lo ha llevado a estar presente en los mejores shows de televisión del mundo, a estar sonando en las mejores estaciones de radio, sus videos se ven por millones en YouTube, en las redes son millones de fans de todos los países del globo los que lo veneran y eso sólo puede tener un significado, la nueva gran estrella del pop-rock se llama Harry Styles.

Hoy, viernes doce de mayo, se estrena mundialmente su álbum debut, un disco con diez canciones entre las que destacamos Carolina, Two ghosts, Sweet creature, Only Angel, Kiwi, Woman y Ever since New York, estamos seguros que este material homónimo va a acaparar las listas tanto de ventas en Itunes, como de streaming en Spotify, en nuestro país debe cerrar la semana con un primer lugar en la lista anglo de radio con su éxito Sign of the times, su disco, debo reconocer, guarda un sonido que no esperábamos, nada de lo que antes le hubiéramos escuchado, letras fuertes y un sonido totalmente británico más cargado al rock, Harry es una realidad, pronto, seguro, va a arrancar una gira mundial y crecerá su número de seguidores.

Lo que podemos confirmar hoy es que viene Harry Styles a la ciudad de México, traído por EXA FM 104.9 a darle a sus fans un show secreto, serán sólo ciento cincuenta personas y el motivo es el estreno de su disco en solitario en Latinoamérica, van a hacer una campaña tanto en radio como en televisión y en sus redes, la fecha como es lógico, por ser un evento secreto, nadie la sabe, pero es en el mes de mayo, del lugar y la hora ni hablar también se guardan en secrecía, lo cierto es que serán cientos de miles de fans de todo el país las que quieran asistir a ver de nuevo a su ídolo en un escenario no importando el tamaño del mismo, la expectativa por su visita hará que se muevan los medios y como pasa con la visita de este tipo de estrellas a nuestro país la cobertura será impresionante, entonces, está confirmado Harry Styles en show secreto en México en mayo, si quieres ser da las primeras personas en abrir una oportunidad para verlo, ya mismo manda un mensaje con el hastag #HarryStylesMéxico a @exafm y mucha suerte.

TE RECOMENDAMOS: