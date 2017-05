¿Cómo controlar las manecillas del reloj?

Ocurre muy seguido que, con aquello que disfrutamos hacer, se nos va más el tiempo o le dedicamos más, dejando de lado otras cuestiones quizá más importantes, pero menos satisfactorias. Es fundamental que cada actividad diaria tenga destinado el tiempo justo para ello, por ejemplo 30 minutos por la mañana dedicarlo a leer correos y contestarlos, saber que más de una hora al día de lectura no es posible por otras actividades, etcétera.

Creemos que llevar un cuaderno de anotaciones, un calendario, entre otros, es cosa de niños; por el contrario, los adultos al crecer olvidamos esas útiles estrategias para apoyar nuestra organización del día. Apoyar a la memoria con otras herramientas, es fundamental para que nada se nos escape y podamos aprovechar cada minuto del día de una manera más eficiente. Compra diferentes folders de colores y establece clasificaciones específicas para cada uno. En uno puedes colocar los gastos mensuales de la casa, abrir otro para los pendientes de cada hijo (colegiaturas, pago de clases extraescolares, etc.), destinar otro a cuentas de banco, etc. Hoy en día existen infinidad de aplicaciones que pueden, de igual manera, ser útiles para la distribución y recordatorio de pendientes.

Minimiza las reuniones.

No siempre debes estar presente en todo y no todo requiere de una reunión, muchas veces se convierten en el espacio perfecto para “perder tiempo”, “no hacer nada” o “salirse de la oficina a distraer”. Si lo que realmente quieres es cuidar de tu tiempo y el de los demás, establece los requerimientos para saber cuándo es fundamental reunirse, y si es así el caso, favorece las reuniones breves y precisas, que tengan un objetivo particular y cúmplelo. Establece específicamente los momentos que sí requieren dedicar tiempo a una reunión.