¿La letra con sangre entra?

Pues pasó el día de las y los maestros. Discursos, marchas y los alumnos como el chinito: “nomás milando”. ¿Por qué nos cambian la jugada cada ciclo escolar? ¿Por qué enseñaban a escibir con letra manuscrita, luego script y otra vez manuscrita? Será que deveras “ningún chile nos embona”. Sabías que en Holanda se comenzó a implementar en 2013 el modelo educativo ‘para la nueva era’ creado por Steve Jobs, que propone un aprendizaje autónomo y el estudiante establece sus propias metas guiado por el maestro.

¿Cuál es la buena? ¿María Montessori, Piaget, militarizado, enseñanza abierta, estatal o de paga? Mi hija va a una escuela progresista y veo que hay temas que o se repiten al cansancio o no se aprenden: las tablas, los verbos en inglés… chiales. ¡Qué desesperación! ¿Cuál es la función pedagógica de la TAREA? Pa empezar…En un inicio NO HABIA ESCUELAS, aquella persona que tenía la FORTUNA de aprender se enfrentaba tú a tú con la o el maestro. De ahí los aprendices; sin embargo, aquí van algunas formas de la antigüedad. En China, hace siglos, la escuela principal estaba ubicada en la capital del imperio. En un principio sólo había 50 alumnos, pero en menos de 100 años el alumnado aumentó a 30 mil estudiantes, lo que popularizó este sistema de enseñanza. Me imagino la fila pa conseguir inscribir al chamaco. Y por si fuera poco, los chinos crearon “el sistema de exámenes que continúa después de dos mil años” ¡PLOP! En la ruda Esparta (aú, aú, aú), los niños “entraban a los seis años a un internado en donde les enseñaban a ser buenos soldados”, pues debían aprender a luchar y obedecer órdenes. Recuerden que éstos, igual que los vikingos, nacían ñangos o enfermos y se les arrojaba a los acantilados.

En cambio, en Atenas la escuela era muy diferente. Ahí enseñaban lectura, escritura, filosofía, música, educación física y escultura, pero no les dedicaban mucho tiempo a las matemáticas. Deben haber pensado: “no tiene caso, la mayoría las reprueba”. Este tipo de enseñanza es la más parecida a la actual. En Mesopotamia, les enseñaban aritmética y los alumnos tenían que trabajar muy duro. Imagínense que el día escolar duraba desde la mañana hasta la tarde, pero cuando un alumno terminaba los 12 años de escuela, se convertía en un escriba profesional, un puesto muy prestigioso y de varo, porque eran los que registraban la historia. Y claro, no había tantos días feriados, puentes, vacaciones ni último viernes de cada mes. Lo que no nos consta es si los profes hacían marchas o no.

Roma es comúnmente punto de referencia para nosotros los occidentales. Para variar, copiaban casi toda la cultura a los griegos. Sus escuelas muy “helénicas”, utilizaban los mismos instrumentos de escritura. Para hacerles más fácil contar cuando ya no te alcanzan los dedos de pies, manos y prestados, los romanos inventaron el antepasado de las calculadoras: el ábaco. Los niños aprendían a escribir y a leer en latín y griego, también les enseñaban matemáticas y a escribir discursos para que cuando crecieran pudieran tener un trabajo en el gobierno (a vivir del erario, nomás dando discursos y puro bla, bla, bla). Y eso del latín, recuerden que incluso en la Edad Media, hablar latín era como hoy “hablar inglés”. Ora bien, no fue sino hasta el siglo 3 a.C. que surgieron las escuelas públicas y todos los niños tuvieron posibilidad de estudiar. Ojo, años después esto no fue una constante, ¿eh? Muchos niños de la realeza NUNCA aprendieron a leer y escribir. Ahora bien, de tener a todos los menores de un poblado, cursando diferentes niveles simultáneamente. Al de tercero junto a la de sexto (como sigue sucediendo en rancherías y lugares alejados).

No crean que los sistemas educativos han cambiado horrores. Las diferencias más notorias son entornos estimulantes, “en los que aprender no sólo tiene un fin práctico, y bien recompensado, sino que también se torna en algo que enriquece el sentido existencial de los involucrados”. Te provocan gusto o hasta pasión por aprender!!! No sólo te “amaestran” para presentar exámenes iguales a los del resto de la población. ESTO ÚLTIMO que es lo que pasa en México y EU, se ha probado QUE NO FUNCIONA PARA TODAS LAS PERSONAS.

The Learning Curve señala algunos de los puntos más importantes para una educación progresista y eficaz, que curiosamente no se aplica en la mayoría de los países latinos.

1) Las bases educativas, aquellas que se cultivan en los primeros años escolares, determinarán en buena medida el éxito posterior del modelo. 2) Es fundamental “enseñar a aprender” y no simplemente inculcar conocimiento.

3) Los mejores modelos educativos involucran una gran cantidad de actores sociales: funcionarios, maestros, alumnos, padres de familia y en general requieren de la gestación de una cultura alrededor de la enseñanza y el aprendizaje. 4) Se deben propiciar ambientes laborales que demanden el uso, aprovechamiento y enriquecimiento de las aptitudes aprendidas durante la etapa escolar.

Nomás reflexionen en estos datos: la media de estudiantes por clase en el mundo es de 21 estudiantes. El número varía de casi 40 por clase en China a menos de 20 en Rusia. Los profesores trabajan una media de entre 655 y 1001 horas al año, dependiendo del nivel del colegio y del país. Dos de cada tres profesores son mujeres. Cuando entraron las mujeres a este espacio, anteriormente sólo ostentado por varones, LOS SUELDOS DISMINUYERON SIGNIFICATIVAMENTE. La duración de la formación del profesorado de preescolar es la que más varía entre países: de dos años en Japón a cinco en Chile, Islandia o Italia. Opciones alternas en la actualidad: escuelas Waldorf. Se fundamentan en autorrealización, prácticas educativas y atención individualizada. El creador fue el filósofo autríaco Rudolf Steiner (1861-1925).Escuelas Montessori, de origen italiano, y el método fue creado por la ilustre pedagoga Marie Montessori (1870-1952), recomendables, sobre todo, para preescolar (casa de niños).

En lo que va del sexenio han asesinado a 30 periodistas al momento de cerrar esta columna. Descanse en paz mi querido y admirado JAVIER VALDEZ, periodista, escritor, investigador y MAESTRO. Ojalá tu muerte, NO SEA EN BALDE.