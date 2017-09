Instrucciones para ver caer el cielo

Yo todavía no entiendo cómo controlar la adrenalina. El mareo al ver sangre o el terror de tener una pistola apuntándote en la frente recibiendo la amenaza de ser ejecutado, en caso de no salvar la vida de un herido. Creo que las personas rescatistas tampoco lo entienden. Ni se lo deben preguntar o simplemente no saldrían día con día, noche con noche, a llevar a cabo aquello que les apasiona: SALVAR VIDAS