¿Cuál es la clave para tener una relación duradera?

Yazmín Alessandrini

Suena como si fuera la pregunta de los 64 mil y, la verdad, es que lo es. Hombres y mujeres de todas las épocas nos hemos cuestionado en todo momento, cuando por fin estamos frente a frente con esa persona a la cual le podríamos dedicar el resto de nuestra existencia, qué se debe y qué no se debe hacer para preservar esa relación y que ésta, al mismo tiempo, nos aporte tanto en lo estructural como en lo emocional para sentirnos satisfechos con nuestra pareja primero en el noviazgo y después en el matrimonio.

Para empezar, lo primero que requerimos al momento de ir una relación es a estar 100% convencidos de que queremos comprometernos en cuerpo y alma con esa persona y con ese vínculo que vamos a forjar una vez que ya estemos juntos; además, es sumamente importante que ambos estén en la misma sintonía, o sea que los dos involucrados sientan, quieran y esperen lo mismo de la relación en la que están inmersos. En caso contrario, lo único que estarían generando sería un espejismo.

Enseguida, lo que yo considero el ingrediente esencial: La comunicación. Para construir una relación duradera y relevante es importante ser transparentes y honestos en todo momento. Decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta, siempre con tacto y de buena manera, nos llevará a tender puentes emocionales sólidos con nuestra pareja. Olvídense de esas cursilerías de salir a buscar a su media naranja, porque si salimos al mundo esperando a encontrar a una persona que también se sienta una mitad vamos a acabar cara a cara con una persona tan incompleta como nosotros. Lo más recomendable en este aspecto es que siempre estemos convencidos de que somos seres plenos, realizados y que lo único que requerimos es encontrar a alguien con quien complementarnos para convivir, coexistir y converger.

Obviamente, para arrancar una relación de pareja también hace falta muchísima química y demasiada atracción física para que se pueda detonar esa pasión sexual tan necesaria en cualquier pareja de enamorados. Sin embargo, al mismo tiempo también tendremos que ser lo suficientemente inteligentes y maduros para comprender que con el paso del tiempo esa pasión sexual poco a poco a irá apagando a grado tal que podría desaparecer por completo, lo cual no necesariamente significa que el amor entre esa pareja ha llegado a su fin. Nada de eso. Para afrontar esta situación de manera exitosa aquí vamos a requerir de dos personas con una inteligencia emocional desarrollada a grado tal para que puedan entender que su circunstancia ha cambiado y que eso no significa un distanciamiento o una ruptura. Sí, el sexo es sumamente importante en una relación de pareja, pero no es lo único y un hombre y un mujer inteligentes encontrarán la manera de seguir estrechamente vinculados pese a que la llama sexual se haya extinguido.

Juntos tomen las decisiones importantes en torno a su presente y su futuro. Cuando vayan a adquirir un automóvil, cuando vayan a abrir un fideicomiso para solventar los gastos universitarios de sus hijos, cuando vayan a cambiar de casa… los ejemplos en torno a este tema son infinitos y en todos será de vital trascendencia que decidan en par, tomando en cuenta la opinión y el sentir del otro. No hay nada que fortalezca más una relación que uno se sienta plena y totalmente apoyado por el otro, pero sobre todo que también se sienta tomado en cuenta en todo momento.

Igualmente, ambos tienen que comprender que a lo largo de camino se presentarán dificultades y problemas y que nada debe ser considerado lo suficientemente grave como para destruir su vínculo. Cuando haya desavenencias actúen con respeto, con tolerancia y con total apertura (sean empáticos al 100%), porque dos personas que proceden en todo momento apegados a los valores que han forjado tienen más posibilidades de construir una relación duradera; pero por sobre todas las cosas aquí mencionadas, no sofoquen ni fastidien a su pareja, déjenl@ ser y permítanle tener sus propios espacios.

