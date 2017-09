Los opulentos números de la pobreza

Vicente Amador

¿Cómo sabemos si un gobierno está haciendo bien su trabajo? Porque es común, casi donde te pares, oir hablar sobre cómo va México, su Presidente, la labor del Jefe de la Ciudad… y mezclado con ello, el estado de las vialidades, las inundaciones, las obras mal hechas y hasta si este año están más bonitos los arreglos y banderitas para las fiestas patrias.

La pobreza —cómo están subsistiendo las familias de un país— es uno de esos indicadores que ayudan a responder la pregunta sobre qué tan bien se desempeña un gobierno. Esas cifras me interesa abordar hoy.

El porcentaje de la población en situación de pobreza en 2016 es el 43.6% de los mexicanos. Es decir, poco más de 4 de cada 10 viven en pobreza. Y, efectivamente, es menor que el porcentaje reportado en 2014 (46.2%), en 2012 (45.5%) y que en 2010 (46.1%).

Sin embargo, tambián vale la pena observar que el número de personas en situación de pobreza en 2016, que fueron 53.4 millones, fue menor al reportado en 2014 (55.3 millones), aaaaunque es mayor que en 2012 (53.3 millones) y que en 2010 (52.8 millones). Es decir que, en número de personas, hay más pobreza hoy que hace siete años.

Para medir el nivel de pobreza no solo se toma en cuenta el ingreso, es decir, cuánto gana cada familia. También se considera si tiene acceso a la educación, a los servicios de salud, vivienda, alimentación, educación. Esos elementos te dan una mejor idea del nivel de bienestar de una familia.

Con esto en mente, vamos a ver cómo está la población en México. Para explicarlo mejor se me ocurre lo siguiente. Representemos a nuestro país en 10 personas. Con números aproximados, habría que considerar que uno de ellos no tiene ni para comer ni acceso a varios servicios básicos. Apenas subsiste, pues. Es la pobreza extrema.

Tres más de este grupo les alcanza para comer, pero mal. Y además tienen al menos una carencia porque no pueden ir a la escuela, o no tienen acceso a salud o no tienen casa. Hasta aquí sería la situación de 4 de 10 de mexicanos.

¿Eso quiere decir que todos los demás ya tienen la vida resuelta? No. A esos 4 hay que sumarle 4 más que son vulnerables por ingresos o porque mañana podrían dejar de gozar de servicios básicos. De los 10 que tenía, te quedan 2 que no son pobres ni tienen en riesgo mañana no tener dinero, vivienda, educación, salud, etc.

Hablar de pobreza es hablar de desigualdades. Sabemos muy bien que las hay entre personas; los inmensamente ricos y los inmensamente pobres. Pero también las hay en las regiones: en un mismo país, las condiciones entre un estado y otro pueden ser abismales. Una vez más, retos…