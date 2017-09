Confidencial: AMLO alista gabinete

Confidencial

Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, alista la presentación del equipo de colaboradores que tendrá en caso de ganar la Presidencia de la República en 2018. Entre los nombres que se mencionan están Miguel Torruco en Turismo, Víctor Suárez Carrera en Agricultura y Rogelio Ramírez de la O en Hacienda. La gran incógnita en las distintas versiones que se manejan es quién ocuparía la Secretaría de Gobernación, una cartera que la misma Yeidckol Polevnsky le ha ofrecido a Ricardo Monreal. El anuncio, nos adelantan, está programado para el 20 de noviembre.

Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los senadores del PRI, robó los reflectores ayer en la Cámara alta, primero porque desde su bancada filtraron que hizo una consulta a sus compañeros senadores para conocer sus preferencias en torno a sus cuatro presidenciables: José Antonio Meade, Miguel Ángel Osorio Chong, José Narro y Aurelio Nuño, y además porque dio fecha de defunción al Frente Ciudadano Democrático: cuando designen a su candidato presidencial.

Ernesto Cordero, presidente de la Mesa Directiva del Senado, ya dio muestras del rompimiento total con su fracción en la Cámara alta, lo que se verá reflejado en la productividad durante el último año de la Legislatura. Nos cuentan cercanos a los cinco rebeldes que la agenda de 15 puntos presentada por el bloque opositor en San Lázaro no sólo no la apoyarán, sino que la torpedearán por considerarla “pura demagogia”, como ayer declaró Javier Lozano. No así, nos adelantan, apoyarán los grandes pendientes legislativos, como la Ley de Seguridad Interior, endurecer penas a huachicoleros y más.

Alfredo del Mazo, gobernador electo del Estado de México, ya tenía anoche todo listo para rendir protesta este viernes en Toluca. De acuerdo con el programa, a las 9:00 horas se llevará a cabo el evento oficial en el Congreso y para el mediodía el nuevo mandatario dará un mensaje en el Teatro Morelos, con un invitado especial, el presidente Enrique Peña Nieto, aunque hay quienes dicen que no podrá asistir debido a una gira del jefe del Ejecutivo federal programada a Chiapas.