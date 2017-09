Las Vegas se pinta de Tricolor

Jessie Cervantes

Este año, como muchos anteriores, Las Vegas se van a pintar de verde, blanco y rojo, y es que ya es una costumbre que para estas fechas se llenen hoteles, casinos y arenas con mexicanos que buscan una manera diferente de festejar la noche del grito de independencia, hay una oferta por demás interesante ya que lo que en la Ciudad de México pasa en meses aquí lo encuentras en un solo fin de semana, desde Carlos Santana, hasta Gloria Trevi & Alejandra Guzmán pasando por Yuri, Miguel Bosé, Marco Antonio Solís, Jesse & Joy, Enrique Iglesias, Ricky Martin, Emmanuel, Ricardo Arjona, Pepe Aguilar, Maná y Alejandro El Potrillo Fernández.

Para que te des una idea, en la T-Mobile Arena, la noche del 15 de septiembre, estará por primera vez Alejandro Fernández, para la mañana siguiente todo tiene que estar listo para montar el escenario con ring incluido ya que ahí mismo será la pelea histórica entre Saul Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin, dos noches donde el lugar estará a reventar de mexicanos, pero no sólo este recinto, ayer estuvieron la Trevi y la Guzmán en el Caesars Palace, en el Colisseum y hoy por la noche todo está listo para recibir a Enrique Iglesias, Maná está dos noches en el MGM Grand garden Arena lo que habla del arraigo que hay entre los mexicanos y latinos por la banda tapatía. Mucho qué ver en la ciudad del juego y mucho qué reflexionar al respecto.

¿No sería el momento de pensar en incentivar el turismo hacia un destino importante de nuestro país y empezar a trabajar en conjunto con la industria del entretenimiento para generar que, en lugar de que los miles de mexicanos que viajan a Las Vegas a vivir una noche mexicana, tenga una oferta similar o mejor y vayan a gastar su dinero en México?

No es cuestión de un año, no se logra fácil, pero es cuestión de empezar, de hacer un proyecto, de trabajarlo, de no pararlo en un sexenio, de buscar inversión de todo tipo, de convencer a las partes, a los del destino, a los del dinero, a los que cantan y, finalmente, a los más difíciles de convencer, a los que pagan: al público.

Puede sonar imposible, pero se puede lograr, la época quizá no sea la adecuada ya que estamos en un año donde se espera mucho movimiento político para el cierre, se esperan candidatos, campañas y promesas, muchas promesas, así que esperamos esta empiece por ser una de ellas, para después exigir que se haga realidad.

Regresemos a México el tradicional festejo cargado de los mejores shows latinos haciendo que los que tienen gasten en pesos y en nuestro país, hay muchos destinos turísticos que necesitan una bocanada de oxígeno de esta naturaleza, hay muchos destinos turísticos que están perdidos y a punto de colapsar y hay mucho trabajo por hacer, ésta es sólo una idea loca pero finalmente así empiezan los grandes proyectos, con locuras.

Hoy es 15 de septiembre y para que viva México necesitamos hacerlo ayudando a dar vida, no puedo dejar pasar la oportunidad de pedirles que si no han podido ayudar a la gente que está pasando el peor momento de sus días, producto del terremoto que se vivió en nuestro país, lo hagan. Hay muchas formas de hacerlo, hay centros de acopio, cuentas bancarias y sólo es querer, no hay mejor manera de gritar “Viva México” que pensando en México. No los dejemos solos. La solidaridad es una de las mas bellas características de nosotros como pueblo.

Ayudemos a México viviendo el 15 de septiembre a todo pulmón y con una buena donación.