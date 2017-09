Terremotos “entrega a domicilio”

Fernanda Tapia

Seguramente la petición que más han escuchado l@s dios@s a lo largo de la historia, ha sido la de manipular el clima para que le sea propicio a la humanidad, a sus cultivos y hasta sus bueyes y los de su compadre. Los aztecas o los indios americanos tenían rituales para invocar a la lluvia o, por ejemplo, en a mitología griega, figenia fue ofrecida como sacrificio para apaciguar la ira de la diosa rtemisa, “quien se había encargado de que la flota de los queos viajaran en la tranquilidad en el comienzo de la uerra de Troya”. Y si ya se aventaron en la secu la Odisea de Homero, olo (dios de los vientos), “le regaló a diseo y a su flota los cuatro vientos en una bolsa”. Sin embargo, mientras Odiseo dormía, los marineros abrieron la bolsa para buscar un botín, perdiendo así el curso por el vendaval resultante. Antes no eran ventosidades del vientre, si no… Y así como cuando trajeron a la CDMX, entonces DF, al Tláloc monumental de piedra y cayó tremendo aguacero; los antiguos romanos arrastraron una piedra sagrada llamada lapid manalis hacia la ciudad para atraer la lluvia. A las brujas de Berwick, en Escocia, las acusaron de usar magia negra para invocar tormentas para asesinar al ey Jacobo VI de Escocia cuando casi se hunde la nave en la que viajaba. Y las brujas escandinavas supuestamente vendían “el viento en bolsas o lo guardaban en cajas de madera”, que eran vendidas a los marineros quienes podían liberarlas cuando no había viento. O como ellos le llamaban: “la calma chicha”. Si nada de lo anterior funcionaba, buscaban al marino “portador de la mala suerte” o “el salado”.

En varias aldeas de avarra (ahora territorio español), le rezaban a an Pedro para que lloviera en tiempos de sequía. Si no llovía, quitaban la estatua de San Pedro de la iglesia y la lanzaban al río. O sea que no debería de extrañarnos para nada el reacomodo en la iglesia de San Juan Chamula donde, por ejemplo, el que la rifa al centro no es Cristo sino San Juan Bautista porque lo relacionan con Tláloc y es que les lleva la lluvia para los sembradíos. Pero si algún santo se ataruga y no cumple las expectativas también lo sacan de la iglesia y lo encadenan. Un tal Von Neumann, científico computacional y también uno de los primeros en hablar sobre la “manipulación del clima”, allá en los años 50, se aventó la puntada de afirmar que si se nos viniera encima otra era del hielo simplemente con contaminar los polos, ésta bajaría de potencia ya que se aumentaría la cantidad de calor que guardarían estos en su profundidad y disminuiría la cantidad de luz que irradian. Ahora, mientras no nos congelemos esto será imposible de probar.

También por esa década Wilhelm Reich realizó experimentos de cloudbusting (rompimiento de nubes), aunque nada quedó en claro, lo mismo podría ser bueno que malo o todo lo contrario. En los años 70, Jack Toyer construyó un generador de lluvias en la isla las Palmeras.Utilizó un espejo solar, carga estática electromagnética, y frecuencias infrarrojas de luz para inducir el tiempo meteorológico en las zonas cercanas a ustralia. Su trabajo lo continuó su predecesor, Peter Stevens. Y en eso siguen. ¿Ya ven cómo no estaba tan loco Heberto Castillo al proponer gigantescos ventiladores para quitar la nata de contaminación de la CDMX? Ahora que si de ideas descabelladas se trata, qué me dicen de aquellos que aseguran en plena teoría del “compló” que existe una “guerra climática” entre los grandes poderes, Rusia-Estados Unidos. Todo para instituir el Nuevo Orden Mundial, y que será usado para hacer que países “rebeldes” le bajen de crema a sus tacos y meterlos en cintura bajo la tutela del país que resulte ganador. Mientras que algunos otros aseguran que: “SIEMPRE ha habido un único gobierno mundial, y que las guerras, las fluctuaciones económicas, las plagas y los altibajos políticos son meros dramas diseñados para impedir que prestemos atención a lo que es realmente importante, el hecho de que somos controlados desde el nacimiento hasta la muerte y que nuestras emociones y a veces, nuestros cuerpos, sirven de alimento para seres de otro nivel de existencia”. Esta ni Maussan me la mata. Probablemente el primer ejemplo de la manipulación del tiempo en la práctica (REAL) fue el pararrayos. Sin embargo, nos encanta (o por lo menos a mí que soy bastante curiosa y morbosa) que hay muchas otras formas en las que el humano puede manipular las fuerzas de la naturaleza: ¿qué tal la teoría de HAARP?

El programa de investigación de High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP), según los avezados en el tema conspiracionista, “es un proyecto que está situado en Alaska, el cual consiste en 180 antenas que funcionando en conjunto se concentra en una sola que emite mil millones de watts. Un billón (gringo, o sea mil millones) de ondas de alta frecuencia penetrando en la atmósfera inferior, interactuando con la corriente de electrojets aureales”, de esta forma se dice que el mentado HAARP “actúa como un calentador ionosférico, el más potente del mundo”.

Los peores desastres

• En la isla indonesa de Sumatra, 72 mil años antes de Cristo, más o menos un millón de nuestros antepasados caminaban la Tierra cuando una de las mayores erupciones volcánicas jamás registradas —se ha estimado que fue 28 veces más potente que cualquiera de los tiempos modernos— escupió ceniza durante 10 días. La ceniza bloqueó a tal grado los rayos del Sol que la Tierra padeció durante seis años un invierno volcánico con temperaturas que se precipitaron hasta menos de los 15 grados centígrados. De acuerdo con teorías recientes, la población de la Tierra descendió de un millón a tan sólo 10 mil habitantes.

• El desastre natural que causó el mayor número de muertes seguramente fue la gran epidemia de influenza de 1918, que acabó con la vida de 100 millones de personas en todo el mundo —seis veces el número de bajas civiles de la Primera Guerra Mundial—. Sus orígenes están rodeados de misterio. Otra enfermedad que hizo creer a la gente que el fin del mundo estaba cerca fue la peste negra, que emergió en Asia en 1334 y mató una de cada tres personas en ese continente y en Europa durante 17 años.

• Las dos inundaciones más crudas de los tiempos modernos tuvieron lugar en China. Una involucró al Río Amarillo —conocido como “la desgracia china” porque sus bancos revientan a menudo— en 1887, y la otra al Río Amarillo y al Yangtsé en 1931. Es difícil encontrar datos precisos, pero se estima que 2.5 millones de personas murieron en 1887, mientras que en 1931 la cifra rebasó los tres millones.

Lo que calienta

• Los terroristas del Estado Islámico declararon que el ciclón Irma había sido “enviado” por Alá. Y otra teoría menos religiosa: Dizque el tsunami de 2004 cerca de la isla indonesa de Sumatra, que provocó la muerte de más de 250 mil personas en varios países de Asia, “habría sido provocada por un experimento nuclear realizado entre EU, la India e Israel”. Con el fin de provocar grandes olas como arma de destrucción masiva!!!

• Un reporte preparado por la Flota Rusa del Norte indicó en su momento, que el sismo que devastó Haití fue el “claro resultado” de una prueba de la Marina estadounidense por medio de una de sus “armas de terremotos”. Mismas que utilizan una tecnología de Pulso, Plasma y Sónico Electromagnético Tesla junto con “bombas de ondas de choque”.

• El mismo alucinante reporte, advierte que el plan de los Estados Unidos era la destrucción de Irán a través de una serie de terremotos diseñados para derrocar a su régimen Islámico.

PARA PENSARLE

¿Qué son esas luces en el cielo cuando tiembla? Hay por lo menos 4 teorías “serias” pero en general conducen a que es la carga de energía que se libera durante un terremoto.OJO: no son relámpagos, ni el resultado de las estaciones eléctricas estallando o del choque de cables eléctricos, ni OVNIS. Se trata de un “efecto luminoso no cuantificable”, como lo denomina Miguel Ángel Rodríguez, científico titular del Instituto Geológico y Minero de España. Se conocen como EQL (del inglés luces de terremoto).Hay registro de estas luces desde hace siglos, mucho antes de que existiera la luz eléctrica. También hay testimonios de su presencia en cualquier lugar del planeta donde ocurre un terremoto”.

Y asegura: “Un terremoto se provoca por la ruptura de una falla, tras acumularse tensión tectónica en la zona. La fricción de las rocas puede generar en su superficie corrientes eléctricas por el flujo de iones que genera”. La gama de colores que puede verse en el cielo, según los registros históricos, suele ir de los tonos blancos, azules a los violetas, los mismos que los de las corrientes eléctricas.

Alexander Backman activo en redes sociales tanto como predicador cristiano, como “científico” (no pude verificar sus credenciales) asegura que hay una estrecha relación de los huracanes con las llamaradas solares (varios otros investigadores en la NASA también lo creen) pero él también asevera que hay una relación entre las descargas de lluvia magnética del astro rey y los terremotos.

Lástima que la teoría aún no se ha podido comprobar si no, muchos temblores serían absolutamente predecibles.