Morena promete regresarle la Esperanza a la ciudad

César Cravioto

Este 17 de septiembre, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, presentó su V Informe de Gobierno ante la Asamblea Legislativa. En representación del grupo parlamentario de Morena, me correspondió establecer nuestro posicionamiento.

Ante la imposibilidad de presentarlo completo en este espacio, enseguida reproduzco, de forma textual, algunos párrafos del discurso:

Para los habitantes de la Ciudad, es evidente la creciente inseguridad, pues se padece en carne propia. De acuerdo con la organización civil Semáforo Delictivo, de enero a julio de este año hubo 3 mil robos a casas habitación, 10 mil robos a negocios y 621 asesinatos. Es decir, todos los días son asesinadas tres personas en la Ciudad. ¡Ah!, pero todo es percepción, dice el jefe de Gobierno.

Asimismo, la procuraduría capitalina acumulaba, de enero a mayo, 438 averiguaciones previas por homicidio doloso, la cifra más elevada desde 1997.

De 2015 a la fecha han sido asesinadas 128 mujeres. Ante la multiplicación de esta conducta, Morena solicitó declarar la alerta de género, pero para no afectar su imagen, el jefe de Gobierno la rechazó.

En estos años, hemos aprendido a organizarnos para defender nuestros espacios públicos y naturales y frenar la voracidad del gobierno capitalino.

Decimos muy claro que no nos oponemos al desarrollo de la ciudad, nos oponemos al abuso y atropello de derechos; no nos oponemos a su modernización, nos oponemos a que se vendan los espacios como un botín; no nos oponemos a la inversión privada, nos oponemos a la privatización del espacio público y a la pérdida de áreas verdes.

A ustedes, como ciudadanos, no se les puede engañar. Conocen, porque la padecen de forma cotidiana, una infraestructura urbana deficiente y deteriorada. Un logro de este gobierno es que pasamos de adopta un bache, a adopta un socavón.

Hundimientos que no son producto de las precipitaciones pluviales, como se empeña en sostener esta administración, sino de la excesiva extracción de agua, como advierten académicos de los principales centros de investigación nacional. Así como del abandono de la red de drenaje y agua potable.

Cabe dar cuenta de los crecientes problemas de movilidad que enfrentamos como consecuencia del paulatino abandono del transporte público. Por ejemplo, en vez de impulsar los trolebuses, vehículos baratos, silenciosos y no contaminantes, se les ha condenado a la asfixia económica.

Y qué decir del Metro, que a pesar del aumento de 66 por ciento en el boleto, hemos visto inundaciones, cortos circuitos, cascadas en varias estaciones, derrumbe de escaleras y menor frecuencia de trenes.

El gobierno provocó contingencias atmosféricas después de 14 años de no presentarse este fenómeno. Pocos de ustedes saben que este retroceso se debió a decisiones políticas al asumir una sentencia y otorgarle el Holograma Cero a la mayor parte del parque vehicular.

A cualquier megadesarrollo que le estorbe un árbol o un paraje con vegetación, con una inconciencia criminal, se opta por derrumbarlos. Durante la actual administración suman ya 20 mil árboles talados e incontables áreas verdes desaparecidas.

Aún cuando el gobierno ofreció no incrementar impuestos arriba de la inflación, hay casos documentados de aumentos de 3 mil por ciento en el predial. Para contrarrestar el predialazo, hace meses solicitamos expedir un decreto para que el impuesto fuese idéntico al de 2016. Por supuesto, no recibimos respuesta positiva.

Las fotomultas son otro agravio a la gente.

Morena no es insensible, hemos acompañado a los capitalinos en sus protestas y acciones legales contra éstos y otros abusos del gobierno perredista.

En estos cinco años, esta Asamblea ha autorizado el ejercicio de 850 mil millones de pesos, pero en realidad se han recaudado 1 billón 52 mil, 102 millones de pesos.

La diferencia, de 200 mil millones de pesos, la ha despilfarrado el Gobierno de la Ciudad, sin control alguno.

Si ese recurso se hubiera invertido correctamente, hoy no tendríamos el desabasto de agua generalizada que hay en la ciudad, los usuarios del Metro no tendrían que pasar penurias cada vez que lo abordan, y los 80 mil adultos mayores que no tienen su tarjeta de la pensión alimentaria, no tendrían que esperar años para poder recibirla.

Habitantes de la Ciudad:

En representación de Morena les informo que el jefe de Gobierno ha pisoteado la Constitución, de la cual presume su autoría, pero no ha tenido el recato de respetar su contenido.

Este mal gobierno está viviendo sus últimos días. La Ciudad no merece que se esté jugando a los cálculos políticos, la Ciudad y su gente merecen que se quede alguien a gobernar de tiempo completo. Si el jefe de gobierno quiere apostar a una candidatura, que pida licencia definitiva, no temporal.

De cara a los procesos electorales que se avecinan, es importante mantenernos informados, no permitan nuevos engaños. El partido amarillo quiere camuflarse de azul y naranja, pero en el fondo sigue siendo el PRD el que quiere seguir mal gobernando la ciudad.

Hay dos proyectos: Uno disfrazado de Frente, que en realidad es más de lo mismo, que sólo busca mantener privilegios políticos y económicos, y el proyecto social que encabeza Morena, que busca rescatar y transformar la Ciudad, erradicando la corrupción, trabajando de manera honesta, respetando los derechos.

Desde esta tribuna, Morena se compromete a devolverle la Esperanza a nuestra Ciudad.