Víctor Americano

Terrible, escalofriante e indignante el caso de Mara Castilla en Puebla, la joven de 19 años de edad que salió de fiesta, celebró, tomó un taxi para regresar a su casa, pero nunca llegó porque el taxista la privó de su libertad, abuso de ella y la estranguló, para después abandonar su cuerpo en un paraje.

Parece sacado de un cuento de terror, de una pesadilla que acabó con la vida de una estudiante universitaria que incluso después de desaparecida y asesinada, fue re victimizada por muchos comentarios en redes al cuestionar “qué andaba haciendo tan tarde y sola”.

Andamos mal, muy mal como sociedad al evadir el meollo del asunto, al querer culpar a la mujer, al cerrar los ojos de manera tan irresponsable ante la ola de feminicidios, de asesinatos de odio en el país. Cualquier persona, hombre o mujer, debería poder salir a cualquier hora, ya sea a festejar, a reunirse o simplemente a caminar las calles, de manera segura y sin el miedo de ser asaltados o asesinados.

Seguimos fallando en #NiUnaMás #NiUnaMenos que tanto pregonamos en redes, desde el seno familiar educando una sociedad machista, hasta la inoperancia de las instituciones y las políticas públicas de seguridad. No hay pretexto de nadie para la pérdida de una vida de esta manera tan atroz.

Funcionarios de presídium en Michoacán

Desde que se habló de la posibilidad de que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, pudiera pedir licencia para buscar la candidatura presidencial por parte del Frente Amplio Democrático u Opositor, dos que tres de sus colaboradores, se han convertido en funcionarios de presídium o de lucimiento nada más.

Ya evolucionaron de funcionarios "de escritorio", como antes les decían a los servidores que no salían de sus oficinas a ver la realidad social, porque ahora son los "funcionarios de presídium" ya que de ahí nadie los baja y cuidadito con quien no los considere porque ni tardos ni perezosos recurren al siempre efectivo ¿"que no saben quién soy yo?"

Flaco favor le hacen al ejecutivo estatal el que dejen de hacer sus labores y que se enfoquen en buscar a como de lugar ser tomados en cuenta para un posible interinato en Michoacán.

Incluso hay funcionarios de otras áreas, que en afán de lucimiento andan queriendo ‘resolver’ asuntos que no les competen, en un afán de quedar bien con el gobernador, cuando lo único que hacen es enredar más las cosas.

Aquí surge la figura del "apaga fuegos" de cabecera del gobernador, el secretario de Gobierno Adrián López Solís, quien por más intentos que hace por dejar que cada titular asuma la responsabilidad en su ramo, no lo ha logrado por la ambición personal de algunos.

Día del locutor

Leal al ejecutivo es la Coordinadora de Comunicación Social, Julieta López Bautista, quien tuvo un gran convocatoria en la conmemoración del Día del Trabajador de la Radio y la televisión. Ahí Silvano Aureoles dijo a los comunicadores, “no les voy a fallar, no les voy a quedar mal” además de reconocer a los trabajadores de la radio y la televisión, como “un pilar fundamental de la vida democrática del país”.

El hecho que el gobernador, haya dicho públicamente que está abierto a la crítica de los medios y que las mismas serían tomadas en cuenta, debería ser tomado como ejemplo para los miembros del gabinete; y es que hay cada servidor público que tiene la piel tan sensible como sus propias inseguridades.

Saldo blanco Fiestas Patrias

De acuerdo a la SSP de Michoacán, tras las celebraciones de las Fiestas Patrias en los 113 municipios de la entidad, se registró un saldo blanco, luego que los festejos se realizaran en completa calma. Recuperar los espacios públicos es por demás importante para la ciudadanía, para poder disfrutar en familia de las plazas, las calles, los parques

El conflicto en la bancada del PRD

Los diputados del Sol Azteca de la 73 legislatura en Michoacán, deben de ponerse de acuerdo este día de una vez por todas, no es posible que ya arrancado el tercer año legislativo, haya estallado el conflicto en cuanto a quién es el coordinador de la bancada del PRD. No pueden poner en riesgo los trabajos legislativos y mucho menos generar una crisis al interior del Congreso del Estado, que pudiera perjudicar a los ciudadanos.

Pascual Sigala, Manuel López Meléndez, Ángel Cedillo y los demás, deben mostrar madurez política y las tablas necesarias para ponerse de acuerdo, sin anteponer sus intereses personales, sino por el contrario.