Instrucciones para evitar pensar en las casualidades

Eduardo Navarrete

Paso 1. Rete su lógica

Nada es casualidad. Al menos eso reza el dicho de la mano de la ley de la causalidad universal. No hay manera en que se experimente un efecto sin causas sustanciales ni cooperativas que lo hayan generado. Pero, ¿dos golpes así de fuertes en un mismo 19 de septiembre? Reta cualquier lógica.

Paso 2. Mida las proporciones

Tampoco es casualidad la respuesta de la sociedad civil: volcada en su interés por ayudar de la manera que sea. No es causal que en un contexto de crisis, el antídoto haya sido retar al oprobio con solidaridad y compasión. Menos aún, que haya aprendizajes claros en todas latitudes y profundidades. No es casual que de manera desinteresada salgan a la calle a ver en qué pueden ayudar los que en otras condiciones necesitarían ayuda. No hay casualidades: el país ha madurado. Falta ver en qué proporción y lo que nos da para eso, pero el primer signo es clarísimo.

Paso 3. Evite lo evitable

No es casual opinar de más y también dejarse llevar por el impacto de noticias sin fundamento. Peor aún, olvidar que cuenta con alma, como para aprovechar una desgracia como esta para sacar ventaja, en cualquiera de sus vertientes: política, económica o mediática. No sería casualidad que se viera al espejo con muy, pero muy poca madre.

Paso 4. #PartidosDenNuestroDinero

Los partidos políticos se vieron esquinados para responder ante un acalorado reclamo para que el dineral destinado a sufragar sus odiosas campañas, sea donado para reconstruir las ciudades y personas afectadas. Ojo: no fue iniciativa de ellos y como era de esperar, ya hay cómicas (pero realistas) respuestas en torno a que podrían “donar” el 20% del dinero. Pero en lugar de observar un sentido de urgencia y de apoyo para entregar recursos, establecen condiciones para que evitar proselitismo. ¿Qué no entienden el momento que se vive? No.

Paso 5. Hagamos de esto un parteaguas

No es casualidad que los ciudadanos fueran los que marcaran el ritmo de brigadas, apoyo y reacción inmediata. Xochimilco, Jojutla, Tasqueña, Narvarte, Del Valle, Roma, Condesa, Juárez, Lindavista. Hoy no importa el nombre del lugar, la respuesta fue unívoca y contundente. De todos y cada uno de nosotros depende que lo que hoy se aprecia como escombro, sea una plataforma de crecimiento personal y social