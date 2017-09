¿Solidaridad o sólo dar y dar?

Fernanda Tapia

Nadie, ni los agoreros ni los videntes. Ni siquiera algunos catastrofistas de los que pululan en las redes, se hubiesen atrevido a predecir otro temblor catastrófico en la misma fecha y en el mismo lugar, (en la misma ciudad y con la misma gente) a 32 años del primero. Sin embargo, henos aquí, en un doloroso flashback, donde sólo nos mantiene en pie la esperanza de rescatar a más personas con vida de adentro de los escombros y esas cadenas humanas de solidaridad que nos hacen conocer un México que habíamos olvidado

Platicando en Canal Once con una especialista lacaniana, ésta explicaba contundentemente cómo el ser humano, en general, tiende a ayudar para sanar las heridas propias. Y porque el primer acto en la vida que consuela el dolor es un abrazo y la existencia del otro. Y constatarlo. Por eso no es de locos lanzarse a la aventura para intentar servir, aunque sea unas horas o unos minutos, en un desastre como el que acaba de vivir la Ciudad de México y estados colindantes. Lo rudo viene apenas. Ya que muchísimas estructuras quedaron severamente dañadas aunque no acabaran de desplomarse por efecto del temblor. Simplemente, en la Cuauhtémoc unas 40 tendrán que ser derrumbadas por expertos. Cuántos más sin casa, sin pertenencias y con hambre. La verdadera ayuda tendrá que durar, y durar mucho tiempo más.

Para dejar descansar un rato a los ruquitos vetabeles de la Real Academia de la Lengua me como un taco, hoy buscamos la palabra solidaridad en Wikipedia. Y dice referirse al “sentimiento de unidad basado en metas o intereses comunes”, es un término que refiere a la aplicación de lo que se considera “bueno”. Así mismo, se refiere a “los lazos sociales que unen a los miembros de una sociedad entre sí”.

Como el voluntariado, también podemos definir a la solidaridad como “el acto mediante el cual una persona realiza acciones en beneficio de otro sin recibir nada a cambio”. La neta, viéndolo bien, la solidaridad es la base de la sociedad humana si se tiene en cuenta que cuidándonos unos a otros es que podemos sobrevivir. Hormonas aparte, es lo que sucede cuando una pareja decide cuidar a un recién nacido. Vivimos preocupados por lo inmediato, lo urgente… Que no lo importante.

Y es por ello que esta solidaridad sólo sale a relucir en momentos de urgencia como los huracanes o terremotos recientemente sufridos por nuestro país. Cuando todo un año podríamos pasárnosla ignorando olímpicamente, cual si fuesen invisibles, a las poblaciones callejeras o a los millones que mueren de hambre en nuestro mismo territorio. ¿Qué nos contagia en un momento que no lo hace en el otro; qué sucede realmente en nuestro interior? Según los científicos el proceso neurobiológico, y también psicológico, que tiene lugar en la solidaridad se llama empatía. O lo que es lo mismo, sentir los sentimientos de otra persona, colocarte en el lugar del otro, ponerte en sus zapatos. “Desde el punto de vista neurobiológico, hay que hablar del lóbulo frontal que es la parte encargada de reconocer las emociones; y dentro de éste existen unas áreas llamadas neuronas espejo muy investigadas sobre todo, n primates” , eso dice David Pérez. Y agrega que además de esa emoción, como cualquier otra, es contagiosa!!! Ver a otros sufrir porque nosotros mismos sufrimos, por ello sentimos como si fuera la pasión del otro. El dolor del otro.

Y agrega el especialista: “La empatía tiene más impacto emocional bajo dos circunstancias. La primera es que no es lo mismo que nos cuenten algo a que lo veamos, al igual que no es lo mismo verlo que tenerlo en la realidad”.

Y explica la segunda circunstancia: “ésta tiene qué ver con la cercanía que tengamos con los afectados, es decir, si tenemos o no un elemento cercano para comparar”. Ven por qué una imagen vaga de una niña enterrada en escombros es más impactante si tiene un nombre como “Frida Sofía” en este temblor o “Monchito” en el del 85.

Ora bien, ¿de verdad creen que los mexicanos somos los más solidarios? Pues… nop.De acuerdo con el reporte 2016 Global Civic Engagement Report, realizado por la consultora Gallup, “Birmania es el país más generoso en el planeta, mientras que China es el menos solidario”. ¿En qué se basaron? Pues en una encuesta en la que se consultó a 145 mil personas de 140 países.

A los participantes se les preguntó “cuándo había sido la última vez que donaron a la caridad, ocuparon tiempo para ser voluntarios o ayudaron a algún extraño que lo necesitara”. La pregunta que tuvo más respuestas afirmativas, y por ende popular, fue “ayudar a un desconocido”. El 44% de los encuestados, es decir, la mayoría en 72 países afirmó haber ayudado a alguien desconocido en el último mes. Y uno de cada tres, el 27%, dijo que había donado dinero, y uno de cada cinco, o 20%, dijo que había participado como voluntario. No entiendo cómo el mundo puede seguir tan jodido, caray! En Myanmar, el 91% de los ciudadanos “donaron dinero a la caridad en los últimos treinta días, según este informe”. Han de tener cajeros de ésos que te sablean antes de sacar tu varo.Jajaja

PARA PENSARLE

De los montones de material que han corrido por redes en estos días la verdad esta reflexión se me hace interesante. Les presento sólo un fragmento.

“ Ojalá y esté equivocado, pero observo y leo miles de personas donando tiempo , dinero, fuerza y comida, sus bienes y herramientas, vi dueños de tlapalerías y ferreterías dando todo lo que tenían , gente con tienditas y pequeños abarrotes regalando hasta el último chicle , panaderías de barrio regalando pan.

Sin embargo, vi tiendas de autoservicio vendiendo a placer , todo lo que la gente donó y ofreció de corazón, sin regalar un solo clavo, un taladro o una barreta, al contrario ni un descuento dieron!!, ojalá y no se te olvide esto al momento de decidir a quién comprarle el día de mañana, a los pequeños negocios que siempre estarán ahí, y te necesitarán para recuperarse o a los corporativos que solo les importa vender”. Y agrego, aqui no somos mayoritariamente budistas como en Birmania y tal vez no donemos mucho dinero…pero sí nuestros brazos fuertes, trabajadores y amorosos. Desde la señora de los tamales hasta los del maistro albañil. Por eso, más allá del circo mediático que me recuerda la película Cadenas de roca, un aplauso a las y los héroes anónimos en estos momentos de tristeza y urgencia.

LO CHIDO

• Cayetano se estaba echando unas helodias y unos toques cuando al ver el humo proveniente de una bodega junto a la guardería ABC pensó que podría hacerse de alguna Jean Tota de tráiler para seguir en el relajo, como él mismo relata. Pero cuando llegó, alguien le dijo “Métete, Cayetano” y él no la pensó dos veces “pues pese a no contar con protección, ni entrenamiento, sí tuvo el valor que le faltó a algunos policías para sacar del fuego a los bebés atrapados adentro de la bodega habilitada como estancia infantil”.

• Otro héroe de esa tragedia fue Francisco Manuel, quien el día del incendio, llegó a la guardería ABC del IMSS y obedeció la orden de su papá “de hacer boquetes en la pared para rescatar a los niños que se quemaban en el interior del galerón habilitado como estancia infantil”.

• José Menéndez, joven asturiano refugiado en México andaba por la vida sin mucho qué hacer cuando tuvo que defender a un amigo suyo torero por un pleito callejero. Sin ser abogado (pero alegando la legítima defensa); tenía tan buena labia que logró ponerlo en libertad y de ahí se dedicó a ayudar a quien lo necesitara aún sin licencia de abogado: delincuentes menores, trabajadores sexuales, escandalosos en la vía pública y gente del pueblo en desgracia. A los ricos sí que les cobraba, pero lo reinvertía en los pobres.Decidió formarse un personaje y de ahí se le conoció como El hombre del Corbatín.

LO QUE CALIENTA

O lo que es lo mismo, que poca…solidaridad

• El 13 de mayo de 1939 más de 900 judíos abandonaron Alemania a bordo de un crucero de lujo, el SS St Louis. Esperaban llegar a Cuba y de ahí viajar a Estados Unidos, pero algo en el camino salió mal. En La Habana los mandaron de vuelta a Europa, donde más de 250 de ellos acabarían muertos por los nazis.

• El 4 de agosto de 1944, Ana Frank es detenida junto a los otros escondidos. Va a parar a un barracón del campo de concentración de Auschwitz con su madre y su hermana. Luego ella y Margot son enviadas a Bergen-Belsen, donde Ana fallece en febrero de 1945, a los 15 años de edad. Se cree que una de las cuatro personas que los habían protegido, rajó.

• Efialtes era el hijo de Euridemo de Mélide y originario de Traquis, en Tesalia. Traicionó al rey espartano Leónidas en 480 .C., ayudando al rey persa Jerjes I, al encontrar otra ruta alternativa al paso de las Termópilas. Esto permitió a los persas derrotar al pequeño grupo de defensores espartanos. Los motivos que le impulsaron a la traición de los espartanos se desconocen.

ARRIBA

Los historiadores calculan que México recibió entre 20 mil y 25 mil refugiados españoles entre 1939 y 1942, gran parte durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas del Río. De estos refugiados se estima que la inmigración intelectual o de élite se conformaba de aproximadamente un 25% del total.

ABAJO

El periodista Delfino Ríos fue testigo del asesinato de 303 chinos ocurrido el 15 de mayo de 1911. La mitad de la comunidad china de Torreón, Coahuila, en el noreste de México fue asesinada. Y sin embargo, el hecho es poco conocido en el país.