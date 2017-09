Solidaridad y Unidad

David Olivo

Recuerdo que hace 32 años iba camino al colegio acompañado de mi madre y millones de mexicanos fuimos sacudidos por el más violento sismo en la historia del país, un sismo sin precedente de 8.1 Richter que divorció a la sociedad y el gobierno, un movimiento telúrico que despertó conciencias en un país cansado del conformismo oficial y del letargo social.

El martes pasado, hace 32 años y seis horas después de que el jefe del ejecutivo encabezara un acto de izamiento solemne de bandera en la plaza del Zócalo de Ciudad de México, para recordar el terremoto de 1985, la naturaleza nos volvió a dar una lección.

Esa ceremonia coincidía, aparte, con las labores de reconstrucción que se realizan en Oaxaca y Chiapas, por otro sismo de 8.2 Richter que dejó 98 personas fallecidas y muchas más heridas. Dicho ha sido sismo ha sido el más fuerte en un siglo.

El sismo del martes ocurrió dos horas después de un gran simulacro de terremoto del año 85, en el que sonaron las alarmas sísmicas y se evacuaron edificios en las principales ciudades del país. Sin embargo, la fuerza de la naturaleza nos estrelló nuevamente con nuestra realidad.

México es un país sísmicamente activo y terremotos devastadores ocurrirán inevitablemente, hoy y en el futuro, a pesar de que el país ha realizado grandes esfuerzos para incrementar la seguridad de la población en caso de que un sismo fuera a repetirse.

Sin embargo, a pesar de todo el avance científico y tecnológico, hay mucho por hacer todavía para mitigar el impacto financiero y físico de un sismo de gran magnitud en México.

En lo personal me duele y me conmueve la devastación que causó el sismo del martes, empero, la sociedad mexicana siempre se ha caracterizado por su gran solidaridad. Antier, la población apenas sintió los embates del sismo y, tras reponernos del shock inicial, salimos a ayudar a familias, a nuestros amigos, a nuestros compañeros del trabajo, al desconocido, al mexicano y al extranjero, al que tiene dinero y al que no. Así somos de solidarios los mexicanos. Se demostró en 1985 y lo repetimos en el 2017.

Nuestro coraje y el de los mexicanos es evidente y patente. El sismo del martes pegó a más de 2 millones de personas, según estimaciones preliminares. Adicionalmente, se estima que las pérdidas económicas alcanzarían más de los 15 mil millones de dólares.

Sin embargo, nuestra fe, la voluntad de la población desafía esta realidad. Sin más herramientas que nuestras manos, nos volcamos a ayudar en cada uno de los edificios colapsados. Otros más llevaron alimentos, aguas, cobijas, prestamos nuestros vehículos, levantaron albergues improvisados. Nuestra solidaridad y generosidad de todos los mexicanos fue un ejemplo en todo el mundo. Hasta el momento no han parado los mensajes en las redes sociales y llamadas telefónicas de todo el país que buscan la forma de como ayudar.

Lo preocupante es que, a 32 años de la primera gran lección en la CDMX, siguen abiertas las preguntas y por consiguiente la reflexión de la población: “no sabíamos qué hacer” “no teníamos miedo y respeto a los sismos” por eso la pertinencia de saber ¿al día de hoy está la ciudad preparada para enfrentar estos sismos de gran intensidad?, me respondo no lo sé, el tiempo lo dirá. Pero lo que si puedo saber al día de hoy – de acuerdo a mi experiencia de ayer -es que hoy tenemos una verdadera sociedad participativa, nuestros jóvenes y miles de voluntarios tomaron las calles y buscaron como ayudar sin miramientos, con una gran vocación, debemos encontrar mas sobrevivientes. Muchas FELICIDADES al Ejército, Marina, Protección Civil, Policía Federal, Sociedad Civil.