La encuesta de Morena, una burla

Héctor Escalante

Andrés Manuel López Obrador señaló que será por medio de una encuesta como se elegirá al candidato a la Presidencia de su partido, literal su partido, Morena. Pareciera una broma de mal gusto, pero no, lo dicho por López Obrador fue en serio.

Dijo también que no habrá dedazo y que cualquiera es libre de inscribirse en la terna. Porque en Morena no hay imposición. Todos sabemos que no hay democracia en Morena y sabemos que es el partido de un solo dueño y su palabra es la única que vale.

La simulación es también una manera de engañar. Es innecesario hacer declaraciones sin ningún sustento, es absurdo plantear un escenario de falsedad, que por cierto no engaña a nadie. Ni a su oposición ni a sus seguidores. Este tipo de declaraciones hacen que los críticos de López Obrador sean más severos con él. Parece que a él mismo le gusta provocar las burlas y las críticas.

Apenas a finales de agosto, a través de una “encuesta” AMLO eligió a Claudia Sheinbaum como coordinadora de la organización territorial de la Ciudad de México, o lo que es lo mismo, como su candidata a la jefatura de gobierno de la CDMX.

La encuesta fue una simulación, no hubo metodología clara ni ningún tipo de explicación para entender la razón de por qué ganó Claudia Sheinbaum y no Ricardo Monreal.

Las decisiones en ese partido se llevan a cabo de esa manera. Una sola persona elige y los demás obedecen. Tanto así que Ricardo Monreal ya se desdijo sobre su aspiración para ser Jefe de Gobierno, por medio de un video respaldó al dueño de Morena y aseguró que no abandonará esa institución.

Las acciones en Morena no son democráticas, pero probablemente ese no sea su problema mayor, sino la simulación. La simulación de la democracia interna, la simulación del debate, la simulación de una encuesta.

La encuesta de Morena es el chiste mal contado con el final que todos sabemos. AMLO es, fue y seguirá siendo el candidato. No es necesario que nos mientan, la encuesta de Morena, sabemos que no existe, la encuesta de Morena es una burla.

Últimas palabras.

Dice Ricardo Anaya que una elección abierta para elegir candidato del Frente Amplio beneficiaría al PRI, podría elegirse a un candidato débil. ¿Se refiere a Mancera o a Moreno Valle? Habría que preguntarle.