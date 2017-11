Cada loco con su tema

Fernanda Tapia

Haciendo una pequeña encuesta entre mis personas más cercanas me cuentan algunos de sus chascos, por ejemplo, el Unicornio Azul (ahora que están tan de moda los unicornios y la popó arco iris de unicornio), ésta no se refiere a ningún sentimiento romántico sino a la pluma con la que componía Silvio Rodríguez. De este mismo autor la canción de Ojalá, no es una pieza de desamor, sino un reclamo dedicado al propio Fidel Castro. Gavilán o Paloma, escrita por Napoleón, y llevada a la fama en la voz de José José, está realmente dedicada a un sorpresivo encuentro sexual, donde la dama en turno, ¡le resultó con palanca al piso! En inglés, son aún más abundantes las confusiones.

Por ejemplo: Hotel California de Eagles, la que según rumora la leyenda urbana, describía un hotel en el que se practicaban ritos satánicos. Sin embargo, la letra en realidad trata de “autodestrucción y avaricia en la industria de la música”. Uy, qué intensos… hasta el vocalista principal de Eagles, Don Henley, describió la canción como "oscura".

Every Breath You Take, de The Police. En un inicio se pensó que estaba dedicada a la ex mujer del propio Sting. Quien lo empujó a llevar más allá su carrera tanto cinematográfica como musical. Finalmente se divorcian y por esos días se estrena esta rola. Sin embargo, las frases: “Cada vez que respires, cada movimiento que hagas, cada límite que rompas, cada paso que des, te voy a estar observando”. No se refiere a ningún amante devoto sino todo lo contrario. A un stalker, a un acosador. Según el propio Sting, un día despertó con la frase “cada vez que respires, cada movimiento que hagas” en su cabeza y escribió la canción, sin darse cuenta de los siniestra que era. Inmediatamente después notó que toda la letra estaba inspirada por cosas que estaba pensando en esos días como el control, la vigilancia y el Gran Hermano o BIG BROTHER de Orwell, incluso, después admitió “sentir cierta incomodidad al ver que tanta gente la interpreta como una bella canción de amor”. ¿Y qué tal la de Bruce Springsteen: Born in the US (1982)? ¿Crees que se trata de un himno patriótico, que habla sobre el orgullo de ser estadounidense? Este enfoque, y en general la malinterpretación de la canción, se hacen masivos cuando el presidente conservador Ronald Reagan, sin captar el sarcasmo del título y las críticas de la letra, hizo referencia a ella en la campaña presidencial de 1984 para su reelección. Incluso Reagan se dijo “fanático de Bruce Springsteen”. Inmediatamente después, Springsteen dijo que “él no era culpable de los gustos del señor Reagan”. La canción es “una crítica a la política bélica de su país, a las graves consecuencias que la Guerra de Vietnam tuvo para los estadounidenses y al tratamiento que se le dio a los soldados combatientes cuando regresaron a su país”.

Otra más: Summer of ‘69” de Bryan Adams. ¿Será en verdad “una historia nostálgica y melancólica con un dejo de amarga resignación, de alguien que recuerda este verano en el que era joven, se había comprado su primera guitarra y conoció al amor de su vida que, sin embargo, no duró”? Pues nones, en el año 69, Bryan Adams era apenitas un niño. Sin embargo, en una entrevista confesó “que se refería abiertamente a la posición sexual”. Y Ticket to Ride de The Beatles, no es un homenaje al abono de transporte multimodal, porque todavía ni existía. De hecho “en los 60, se le llamaba Ticket to Ride a una tarjeta que tenían las trabajadoras sexuales en Hamburgo, para certificar que no tenían ninguna enfermedad”. Según John Lennon, la canción se inspiró en esto, con lo que el verbo ride del título (“montar”) adquiere otra interpretación.

Otra del cuarteto Liverpool (como dijera en radio Universal, la voz Universal) Lucy in The Sky With Diamonds, que mucho se insistió era un homenaje al LSD (o sea las iniciales de estas palabras), pero John Lennon aseguraba “que sólo se trataba de un dibujo que había hecho el pequeño Julian, donde se veían círculos brillantes como estrellas titilando en el cielo, a lo que el niño le aclaró que se trataba de diamantes”. Y ahora, tras el recién fallecimiento de el oscuro personaje Charles Manson, éste le aseguraba a sus seguidores que la canción de los Beatles que contenía toda la explicación a la existencia y a nuestro futuro era Helter Skelter. No en balde sus devotas escribieron esas palabras con la sangre de Sharon Tate cuando la asesinaron en su mansión. Y una menos tétrica pero muy misteriosa fue el hitazo My Sharona con The Knack. Era erróneamente atribuída a The Ramones, y trata de la inclinación por una chica “menor de edad”. Ufff. Tache. Ya queriendo imitar a Jerry Lee Lewis con su prima de 13 años. Chiales: “I always get it up for the touch of a younger kind”.

“Jesús es verbo, no sustantivo” Arjona

Cuando en los programas de tele o estaciones de radio fondean con la canción Mother de John Lennon el día 10 de mayo. Y en realidad ahí John le está “reclamando a su madre el haberlo abandonado”. Recordemos que quien lo crió fue su tía, quien además le dio la primera guitarra.

Metallica -The God that Failed. No es una canción satanista. Lo que pasa es que Hetfield “fue criado en una familia cristiana en la que se creía que las enfermedades eran una ilusión que sólo la plegaría podía frenar”. Sin embargo, cuando su madre batalló contra el cáncer y rechazó tratamiento, la fe se tambaleó”. ¿Recuerdan cómo murió el creador de los Muppets por un resfriado desatendido?

Queen – The Show Must Go On. Esta rola fue escrita por Brian May, quien estaba conmovido por Freddie Mercury, “quien se exigía demasiado para mantener su nivel en las presentaciones de la banda, mientras se debilitaba cada vez más por el sida”. Pero Freddy lo dió TODO, hasta el último aliento.

Who let the Dogs Out – Baha Men. En entrevista, el compositor Anselm Douglas, declaró que “lo que realmente quiere decir con Who let the dogs out es denunciar el acoso del hombre hacia la mujer”. Según él, “la canción habla de cómo la gente se la está pasando bien hasta que los hombres comienzan a insultar (“cat calling”) a las mujeres y éstas son quienes dicen “Who let the dogs out”.

Otros trataron de borrar este significado de la rola e inventaron que se refería a “¿quién dejó salir a las mujeres feas?” Háganme el favor.

Más allá de si fue resultado de la coincidencia o de la intención humana, y más allá de si es posible realizar esto… aquí alguna canciones que al revés se escuchan otras frases o en las que suenan mensajes subliminales. De RBD se dice que incluso el nombre de la “banda” es un homenaje al ángel caído en rebeldía por vanidad. De ellos, Sálvame al ponerla al revés dice “el malo me lleva”. Uno de los chismorreis más famosos en la cultura pop mexicana fue la canción Ya no de Gloria Trevi donde “se escuchan palabras incoherentes que al ser puestas al revés dicen claramente “por eso deben obedecer” y “castigado”. Es tan obvio que podemos asegurar fue una travesura o hasta gancho mercadológico.

El tema Querida de Juanga, se sabe muy bien que al ser puesto al revés parece ser el tema de una misa negra. Dice “Satanás, Belcebú Rey, danos mi país” aunque en algunas versiones lo interpretan como “Satanás, Rey Seguro”. Ts, ¿será? Y para los más sospechosistas, ya hasta los Simpsons lo profetizaron. ¿Recuerdan un episodio donde la banda que conformaban Bart y compañía era utilizada para dar un mensaje subliminal sobre unirse a la marina? Pues esto ocurrió en la vida real. Los Lunnis, un programa de marionetas españolas, se hicieron muy famosas por su tema Nos vamos a la cama. Al escuchar este tema al revés puede escucharse “alístate en la armada”, aunque la parte más tétrica llega cuando suena “a matar a su madre, yo mismo disimulo” y “hay una mancha hecha con su sangre hoy”. La verdad es que sí da algo de mello, mejor no lo escuchen a la hora de la meme, por si las moscas.

All my life de Foo Fighters. Uno pensaría que habla de amor y libertad, pero NUEVAMENTE nuestros eternos adolescentes calenturientos rockeros en voz de Dave Grohl confiesa que en realidad va por el camino del sexo oral, práctica de la que él se declara "un gran entusiasta”.

RED HOT CHILI PEPPERS: SCAR TISSUE (1999) que fue el primer sencillo del disco Californication, y aparentemente Dani California (la protagonista del álbum) una adolescente embarazada es la receptora de todas esas frases al parecer sin sentido. El cantante Anthony Kiedis dijo que “la canción en realidad estaba dedicada y habla de la pintora mexicana Frida Kahlo, porque habla de las derrotas y de los malos momentos de la vida que ella supo convertir con el tiempo en belleza”. Que heavyyyyyyy

Poker Face de Lady Gaga. Después de mucho especular… la misma cantante reveló el significado y confesó que la letra “está inspirada en su propia bisexualidad, cuando ella tenía encuentros románticos con hombres, pero fantaseaba con mujeres”. Cara de póker es la expresión circunspecta que se debe plantar cuando no quieres “que la gente se diera cuenta de sus verdaderas intenciones”.

