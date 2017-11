Agarrón entre ex gobernadores

Víctor Americano

En medios nacionales, el ex gobernador de Michoacán y también ex rector de la UMSNH, Salvador Jara Guerrero, hizo declaraciones que cimbraron la opinión pública en esta entidad, sobre todo en el sector Nicolaita.

Y es que en entrevista para El Universal, Jara Guerrero señaló que la Secretaría de Educación Pública “no cuenta con los recursos económicos adicionales para rescatar a cinco universidades públicas del país que se encuentran prácticamente en quiebra”.

El actual subsecretario de Educación Superior, declaró que si las escuelas se encuentran en quiebra es porque no han podido solucionar sus problemas, “se está acabando el año y realmente no tenemos posibilidades de ofrecer ningún apoyo extraordinario. Quienes tienen que plantear un esquema son las universidades. Ellas conocen muy bien cuáles son y qué tipo de acciones tienen que llevar a cabo para que la crisis no crezca”, insistió Jara Guerrero.

Aquí uno se pregunta, ¿pecó Jara de sinceridad y nos adelantó un plan de la federación de declarar en quiebra a 5 universidades públicas entre ellas la UMSNH?, ¿autorizó Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, estas declaraciones?

Fausto le revira a Jara, “es un cínico y un desnaturalizado”

Tras la polémica generada por las declaraciones de Jara Guerrero, el también ex gobernador Fausto Vallejo le respondió fuerte, directo a la yugular, al recordarle que en el periodo 2014-2015, él personalmente le pidió a Jara que pusiera orden en las finanzas de la Casa de Hidalgo, que trabajara en la problemática de pensiones y de jubilaciones, que redujeran el gasto corriente y el exceso de personal, “y no hizo nada”, insistió Vallejo.

Recordó por medio de entrevista ante los medios que “cuando Jara era rector, ganaba 200 mil pesos al mes, mientras que yo, ganaba 80 mil pesos y ahora nos sale con esto, es un cínico y un desnaturalizado… tiene la obligación de apoyar a la universidad o cuando menos de quedarse callado”, insistió Fausto Vallejo.

Agarrón entre ex gobernadores, uno que creció en lo académico y que aprovechó la coyuntura de la intervención de la federación, pero que carece de tablas políticas, y otro a quien lo que le sobra es el bagaje político, las relaciones públicas y el conocimiento del tablero político-electoral en Michoacán y en el país.

En honor a la verdad, aquí no hay que perder de vista la profunda y preocupante realidad de la propia Universidad Michoacana, es cierto que el rector Medardo Serna se la pasa gestionando recursos en la Ciudad de México con los diputados federales, pero también es verdad que nadie le ha querido poner el cascabel al gato, que serían los propios Sindicatos y no precisamente por los agremiados, sino por los voraces líderes que no ceden en sus intereses personales y de unos cuantos.

¿Cómo pasará a la historia Silvano Aureoles Conejo?

¿Cómo recordamos a los diversos gobernantes de Michoacán, los que ya han terminado su mandato?, pensemos desde Víctor Tinoco Rubí, Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy Rangel, Fausto Vallejo Figueroa, Jesús Reyna García y Salvador Jara Guerrero. ¿Los recordamos por su obra pública?, ¿por detonar la economía?, ¿por generación histórica de empleos?, o quizá, ¿los recordamos por escándalos?, ¿por la deuda pública?, ¿por su gabinete?

Usted tendrá la opinión más importante y la historia pondrá a cada ahora ex gobernador en su lugar, y la pregunta es ¿cómo quisiera Silvano Aureoles Conejo que lo recordara el pueblo michoacano?

Aureoles lleva dos años en su administración y ha tenido dos cambios importantes en su gabinete, además de serios problemas financieros “un caos” me dijo en una ocasión al entrevistarlo, ¿cómo encontró la administración en la entrega-recepción? –le pregunté hace dos años- “un caos Víctor, un desastre”, respondía en aquel entonces, tras haber recibido de Salvador Jara Guerrero.

Se vale criticar con sustentos a un gobernante, se vale señalar los errores y darlos a conocerlos, el propio Silvano ha dicho que no “tiene la piel sensible para la crítica” y la verdad, independientemente de los altibajos, del golpeteo político, del año electoral 2018 y de sus aspiraciones, si en algo debe de apostar y dejar huella el ejecutivo estatal, es en consolidar la Zona Económica Especial de Lázaro Cárdenas.

Creo que Aureoles Conejo debe apostar a dos temas, detonar económicamente a Michoacán, aprovechando la coyuntura de la ZEE y además debe mantener en calma el estado, brindar la seguridad en coordinación con la federación y los propios municipios.

Aún tiene tiempo Silvano de que los michoacanos lo recordemos como el gobernante que consolidó la ZEE, detonando la economía. Esperemos pues.

Las heridas aún duelen: Mireles

Las heridas no cierran, los recuerdos lastiman, pero la lucha no cesa… es el Doctor Mireles quien en entrevista con un servidor en Radio Fórmula 105.1 FM, habló de su libro “Todos Somos Autodefensas”, a presentarse en el Festival Internacional del Libro el próximo 2 de diciembre en Guadalajara, Jalisco.

Con su camisa blanca, pantalón oscuro y su clásico sombrero negro, José Manuel Mireles Valverde recordó que a la distancia, sigue convocando a los mexicanos a luchar por sus derechos, por su libertad, pero ahora sin armas, ahora convoca a utilizar sus derechos en las urnas, para defender el voto, “no pertenezco ni perteneceré a ningún partido político, no dejaré que nadie me utilice, pero la lucha sigue, ahora en las urnas”, insistió Mireles.

“En septiembre pasado les pidieron a los niños de escuelas de la Tierra Caliente que se disfrazaran de su héroe favorito como Morelos, Hidalgo, la Corregidora y así, pero cuando me enviaron las fotografías de varios niños disfrazados con pantalón negro, camisa blanca y sombrero de autodefensa, realmente me conmoví”. Confiesa el Doctor Mireles durante la entrevista, para luego fijar su mirada en el horizonte, fruncir el ceño y acomodarse el bigote. La verdad, Mireles sigue siendo un personaje que siempre es noticia, incluso habrá a quien le incomode, pero también habrá quien hasta lo admire.