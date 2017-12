Con el DESTAPE nos da un frío polaco

Fernanda Tapia

Este lunes el país retomó una bonita tradición conocida como el DESTAPE. Ya muchos rumoraban acerca de la idoneidad de Caballo Negro de esta administración, que por cierto había sobrevivido a tres, ¡¡¡tres sexenios!!! Un domingo antes se dio a conocer en redes que fue a misa con su familia y que planeaba renunciar a Hacienda. Cualquiera hubiera pensado que podría haber suplido a Carstens en Banxico, pero nomás llegar al recinto y sufrir el embate de la prensa, Juanita, su esposa, soltó que: “él era el mejor candidato, y ella lo avalaba porque llevaba 20 años de COMPROMISO”. Señoras y Señores, ÉSAS son cartas de recomendación.

Lo demás es lo de menos. Ahora bien, por más simulacros de elección interna que organicen los partidos, es sabido que el dedo flamígero de Dios rozando apenas el de Adán, cual Capilla Sixtina…es el método más antiguo, practicado y aceptado, o no…es el que la sigue rifando!!! El no tomar en cuenta al resto de militantes es la principal causa de conflictos intrapartidistas. Se dice que “el 90% de las candidaturas para diputados y senadores fueron decididas por los dirigentes de cada partido sin que los militantes tuvieran alguna participación. En el proceso electoral 2011-2012 se detectó que de las 257 candidaturas a diputaciones de mayoría relativa que debía elegir el PRI, sólo en 11 se registró más de una precandidatura.

En el caso del PVEM, de las 145 candidaturas de mayoría relativa que se debían elegir, sólo en los distritos 3 y 8 de Chiapas se registraron cuatro y dos precandidaturas, respectivamente. Mientras que, de las 51 candidaturas a senadurías de mayoría relativa, en todas se registró una sola precandidatura”, según reporte de Incide Social A.C. Y pues ora sí que, con la pena pero los derechos de los militantes no sólo se violan con este tipo de procesos, sino que (por si no lees ni las cajas de cereal, menos los manuales), “ningún partido reconoce explícitamente que los ciudadanos inscritos en sus filas tienen derecho a participar en la elaboración y aprobación de la plataforma política o estatutos”. Pero por ai dejan que algún despistado lo intente por la libre o entre sus mismas filas y de ahí han surgido los candidatos más raros del mundo, como Lord Cabeza de Cubo. De hecho, ya es una tradición que entre los candidatos para primer ministro de Reino Unido se vean candidatos bizarros.

Por ejemplo, un hombre disfrazado de Lord Cabeza de Cubo, personaje de la película Greamloids (una parodia de Star Wars). Por ejemplo, aunque no ganó, obtuvo 249 votos. También participó, un hombre disfrazado de Elmo, de Plaza Sésamo.En las presidenciales de Ucrania del 2014, el Partido de Internet de ese país postuló a Darth Vader como candidato. Sí, a Darth Vader, el villano de la saga Star Wars. “Sólo yo puedo devolver a la República su antigua gloria imperial, recuperar los territorios perdidos y el orgullo del país”, afirmó Vader. Pero no lo aceptaron. Bu. En la tierra del Sol naciente existe un político japonés: Mitsuo Matayoshi quien pide que se refieran a él como “Jesús”. ¿Por qué? Pues porque este señor que no se parece en nada a Cristo hollywoodense, defiende que es el mismísimo “hijo de Dios”. Ajá, el que se puede ver crucificado en las iglesias. El señor Matayoshi se ha presentado desde el 97 a las elecciones japonesas con un programa austero y poco ambicioso: llegar a Primer Ministro y provocar el Juicio Final. Nada de llamas, chachalacas o tepocatas a sus oponentes, nel.

Este hijo de…Dios, le pide que de plano “se realicen el hara-kiri”, un ritual de suicidio típicamente japonés. Ora bien, imagínense a su alcalde con larga barba y melena, gafas de sol y chamarra de cuero y 13 discos de rock. José Estanga lleva 29 años ocupando el cargo de alcalde de Oencia, en El Bierzo. Y es el líder del Partido Popular. En los 90 saltó a la fama por sus intervenciones televisivas en programas como el mítico Parodia Nacional. Parece que está por retirarse de la grilla, pero ahí quedará para la historia de su pueblo un monolito con su efigie, una estatua de un águila encima y una placa en la que se lee “Alcalde rockero”. Y por si usted considera que tenemos demasiados partidos que mantener de nuestros impuestos, le presento al Partido de los Amigos de la Cerveza Polaca y por polaca no se refieren a política. Lo que se dice es que en Polonia tienen un serio problema con el alcoholismo. O eso le parece al cómico Jausz Rewinski. Así es que en 1990 fundó el Partido de los Amigos de la Cerveza Polaca para luchar contra esta adicción. Y esto no es una contradicción sino “falta de ignorancia”, ya que Rewinski “no quería prohibir el alcohol, precisamente. Pero pensaba que cambiando la costumbre de beber vodka por la de beber cerveza los polacos se llenarían antes y se emborracharían menos”. Y algo así como lo que en México le sucedió a Moderatto, el partido empezó como una broma, y de hecho acabó disolviéndose. Pero antes,consiguió 16 escaños en la cámara baja del parlamento polaco. Ojo mis AAA.

LO QUE CALIENTA

• El 23 de marzo de 1994 en Tijuana, Baja California, en punto de las 19:45 horas se anunció oficialmente la muerte del candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio.

Durante un mitin en el barrio de Lomas Taurinas en la ciudad fronteriza, Colosio, al bajar del templete improvisado, y mientras sonaba en los altavoces la Culebra, recibió dos disparos a “bocajarro” en la cabeza y en el abdomen, provenientes, al parecer, de un revólver calibre .38 cuando se dirigía hacia su camioneta, rodeado de unas 300 personas, que se apretujaban en torno suyo. Aparentemente sólo hubo un agresor, que se identificó como Mario Aburto.

• Un grupo armado emboscó y asesinó al candidato priista a Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, en el kilómetro 6.5 de la carretera Victoria-Soto La Marina, alrededor de las 10:30 horas. Era el 28 de junio de 2010, cuando el abanderado priista se dirigía al aeropuerto, para tomar un avión rumbo a Matamoros y Valle Hermoso donde realizaría el cierre de campaña. También fueron asesinados el diputado local Enrique Blackmore y los dos escoltas.

LO CHIDO

O por lo menos pa levantar las cejas y sonreír: las frases de los políticos.

• Augusto Pinochet, ex dictador de Chile (1973-1990): “No me acuerdo, pero no es cierto. No es cierto, y si fuera cierto, no me acuerdo”.

• Felipe González, ex presidente de España: “Yo pienso que yo no pienso, digo yo”.

• Carlos Menem, ex presidente de Argentina: “Dentro de poco llegaremos de Argentina a Japón en una hora volando en cohete por la estratósfera”. (Discurso dado ante alumnos de escuelas primarias, donde explicaba que Argentina iba a desarrollar un avión con esas características. Enseguida tomó estado público causando muchas burlas).

• Vicente Fox, ex presidente de México: “Lo resolveremos en quince minutos.” (En campaña presidencial, en alusión al conflicto con el EZLN).

• Andrés Manuel López Obrador, ex candidato a la presidencia por el PRD en el 2006: “Esto es un compló”. (Dicho recurrentemente durante su precampaña)

• George W. Bush, ex presidente de Estados Unidos: “Hay mucha especulación y me parece que seguirá habiendo mucha especulación hasta que la especulación termine”. (Octubre 18 de 1998, respondiendo a la pregunta de si buscaría la presidencia de EU).

PARA PENSARLE

Aquí les enumero los candidatos más animales… no humanos: un minino fue nombrado el Candigato Morris y postulado como alcalde de Xalapa, capital de Veracruz, México. El personaje que surgió como expresión de rechazo hacia los candidatos reales en 2013, contabilizó 548 votos a su favor, colocándose virtualmente como la quinta fuerza electoral de la entidad. En otra muestra de hartazgo de la corrupción de los políticos en el poder, los miembros del partido político búlgaro Sociedad para una Nueva Bulgaria, postularon en septiembre de 2011 a un simpático burro como candidato a intendente.

Angel Dyankov, jefe de campaña del partido dijo que el burro llamado Marko era perfecto, “por su personalidad fuerte, porque no roba, no miente y hace su trabajo cuando se le ordena”. Con el lema “Mejor un perro político que un político perro”, el llamado Partido de la Rabia presentó a Stefano, un bulldog francés, como candidato a las elecciones regionales de Sicilia, Italia. A sus cinco meses de edad, el can se convirtió en 2012 en el más joven de los contendientes a los comicios. Pero su falta de experiencia le hizo perder en las votaciones. El chimpancé Tião: este primate brasileño se presentó a la alcaldía de Río de Janeiro, Brasil, en 1988, frente a otros once candidatos humanos. Su partido, el Partido Bananista, que hizo campañas con lemas como “Vota mono, haz monadas”, logró un éxito arrollador con 400 mil votos, lo que habría hecho de él la tercera fuerza política. Sin embargo, este éxito no llegó a consumarse, ya que “el tribunal electoral invalidó todos sus votos”.