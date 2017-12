Política Confidencial: César Camacho, con buenas cuentas

Confidencial

César Camacho, coordinador de los diputados del PRI, podrá dar buenas cuentas luego de que, con apuros, lograra sacar la Ley de Seguridad Interior en San Lázaro. En la Cámara baja nos cuentan que si bien ​esa ley pasó esta aduana, no fue como propuso Camacho, quien planteaba la intervención militar en caso de “grave peligro” o recopilar información “bajo cualquier método”. La ​nueva norma pasó luego de que se incluyeran referencias sobre “el pleno respeto a los derechos humanos”.

José Antonio Meade, precandidato del PRI a la Presidencia de la República, siguió por segundo día sus reuniones con los priistas que en su momento “destapó” Emilio Gamboa Patrón como presidenciables. El miércoles comió con Miguel Ángel Osorio Chong y ayer desayunó con Enrique de la Madrid​. En los pasillos del tricolor comentan que el “simpatizante” hará todo lo posible por cauterizar cualquier resquemor con las figuras más reconocidas del priísmo, por lo que no descartan que en los próximos días se reúna con Aurelio Nuño, José Narro o, incluso, con Ivonne Ortega.

Adrián Rubalcava, ​el controvertido diputado local del PRI, fue elegido por el Pleno para relevar a Fernando Zárate en la presidencia de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa de la CDMX a partir de este viernes. A Rubalcaba le esperan largas discusiones, pues es fin de año y los diputados se querrán ir de puente navideño, no sin antes enfrentar la votación del Presupuesto 2018 y los nombramientos del Sistema Anticorrupción. La buena noticia es que los diputados de Morena ya participan en los trabajos del ​pleno y no solo pasando lista, sino en las discusiones de tribuna, con lo que la crisis en la ALDF parece desvanecerse… por el momento.

Morelia

Ayer se liberaron los precios de los combustibles, lo cual quiere decir que la Secretaría de Hacienda no publicará más en el Diario Oficial los precios máximos a los que se deberían vender tanto las gasolinas como el diésel.

Corresponderá, a partir de hoy, a cada una de las 11 mil 735 gasolineras en el país decidir y publicar a qué precio van a vender el litro de gasolina Magna y Premium al consumidor final.

La gran duda es: ¿la liberación de los precios de las gasolinas hará que los precios en México sean competitivos a escala internacional?, ¿tengamos precios más estables o a la baja? No, no habrá gasolinazo, pero tampoco habrá ajustes a la baja en el precio de las mismas, porque la Secretaría de Hacienda no va a publicar más precios máximos, pero va a mantener ese mecanismo que funciona como amortiguador, que es el impuesto especial para productos y servicios, que cuando el precio de la gasolina aumenta, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda, reducirá el monto del IEPS para por esta vía evitar que se produzca un aumento abrupto en el precio de la gasolina, y viceversa, cuando el precio de la gasolina baje, Hacienda elevará el impuesto para recuperar parte de lo perdido.

Estamos frente a un mercado en el que el precio de las gasolinas se ha liberado, pero no completamente, porque en lo que resta de este año y durante todo 2018 la Secretaría de Hacienda seguirá utilizando el amortiguador para evitar subidas abruptas o caídas importantes en el precio de los mismos.

México importa alrededor del 60% de los combustibles que se consumen en todo el país y, a pesar de que existen 26 marcas que compiten en el mercado por el gusto del consumidor, bueno, la liberación que entró en vigor a partir de ayer no anticipa cambios abruptos en el alza, gasolinazo o tampoco reportes significativos en el precio de las gasolinas, más bien seguiremos viendo precios que se van a mover al alza o a la baja a razón de centavos, por lo que al consumidor le toca monitorear cómo van los precios y acudir a las gasolineras que despachen litros de a litro mientras llega la verdadera competencia al mercado mexicano.

La no publicación de los precios máximos por parte de la SHCP se fue realizando paulatinamente a lo largo del territorio nacional. Hoy corresponde a la región centro y al sureste de nuestro país, última etapa del territorio nacional que quedaba por liberarse. Todo el resto del país, desde el norte y las costas, ya está liberado, así que a partir de hoy tenemos precios libres, pero no tendremos precios competitivos.

Eso es lo que marca la diferencia en los precios de las gasolinas por país, es el monto del impuesto que cada gobierno aplica a las gasolinas que importa para la venta del consumidor final. Eso es lo que marca la diferencia.