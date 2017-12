Política Confidencial: Presionan a gobernadores

Confidencial

FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, Carlos Mendoza Davis y José Rosas Aispuro, gobernadores panistas de Querétaro, Baja California Sur y Durango, respectivamente, están siendo sometidos a fuertes presiones por parte de las Fuerzas Armadas para que impulsen el apoyo de los senadores de sus estados a la Ley de Seguridad Interior aprobada por la mayoría priista en San Lázaro. Nos cuentan que mandos militares condicionan su permanencia en esos estados a cambio de votos para sacar la polémica y cuestionada ley.

MARKO CORTÉS, coordinador de los diputados federales del PAN, es señalado por el PRI como el responsable de tronar un acuerdo que ya tenían ambos partidos para empujar la Ley de Seguridad Interior. En el tricolor acusan que aunque a la iniciativa le hicieron cambios exigidos por Acción Nacional, ese partido se echó para atrás a la hora de la votación bajo el argumento de que no podían avalar una iniciativa que rechazaban sus aliados del Frente Ciudadano, PRD y MC. Lo que no dicen los panistas es que la iniciativa avalada no la rechazaron, sino simplemente se abstuvieron, escenario que podría repetirse en el Senado.

AURELIO NUÑO, secretario de Educación, suena cada vez más como coordinador de la campaña de José Antonio Meade y la sospecha la alimentó ayer el precandidato en sus redes sociales al escribir “Compartiendo trayecto” en una foto donde acompaña al precandidato en un automóvil. En el PRI comentan que, a diferencia de otros priistas, a Nuño se le ve mucho más tiempo en la sede del tricolor que en la SEP.

MIKEL ARRIOLA, director del IMSS, se adelantó ayer a sus compañeros de partido en su autodestape por la candidatura a la jefatura de gobierno de la CDMX, sin embargo inmediatamente le pusieron un gallo peligroso: Adrián Rubalcava, quien arrastra una serie de escándalos desde 2009 cuando pasó del PRD al PRI. Al exdelegado de Cuajimalpa se le conoce por haber defendido legalmente a Raúl Salinas de Gortari, por perseguir y amenazar a sus rivales políticos y por comandar a “Los Claudios”, un temido grupo de golpeadores.

Morelia

Hace unos días el Congreso del estado de Michoacán publicó la convocatoria para renovar el Instituto Michoacano de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IMAIP), y en este proceso resultaron 14 aspirantes a ocupar el cargo. El Instituto, que tuvo un inicio complejo allá en la época de su fundación durante el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, ha logrado sortear el proceso de consolidación institucional y ha tenido un buen desempeño en los últimos años.

Entre quienes se perfilan a ocupar la presidencia destacan Ulises Merino García y Monserrat Olivos Fuentes, así como Irma Nora Valencia, los cuales cuentan con la mayor experiencia al frente de áreas de acceso a la información y de manejo académico.

En este tenor, los diputados locales deberán elegir a los mejores perfiles, y esperemos que no nos apliquen a los ciudadanos la tradicional cuota partidista.

En relación con el apoyo unánime a Miguel Ángel Mancera como el único precandidato del PRD a la candidatura del Frente Ciudadano por México, el cierre de filas reduce más el cerco sobre la posibilidad de que Ricardo Anaya se anote o no como candidato presidencial justamente por parte del Frente.

Desde luego, han declinado ya en sus aspiraciones Graco Ramírez, igual el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y de acuerdo con el comunicado oficial del PRD, se suma también a ese apoyo el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, y de esta manera el PRD ya tiene un solo hombre para la candidatura del Frente.

El PRD ha solventado este trámite, ya que es uno solo de su partido el que iría por esa posición, y por el lado del PAN falta saber primero si va o no el dirigente nacional y si tiene el arte de negociación necesaria para que declinen los otros, pero ya nada más falta eso. Habrá que ver, dijo el ciego.