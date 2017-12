Puro Choro

Fernanda Tapia

Comencemos con mentiras de la antigüedad y una muy decembrina. Esta de hecho, por sus fines de catequesis, pues queda en mentirilla blanca:el nacimiento de Jesús que NO ocurrió en el 25 de diciembre. Claro…no hay registros de nada de lo ocurrido que daten de las misma fechas.Un periódico, un cronista en tiempo real…NADA. Todo fue tradición oral, hasta que aparecieron cientos de evangelios. Vamos, en esa época tampoco existía un registro de nacimientos tan exacto, Y el “debate sobre las verdades de Jesús tuvieron lugar, cerca de 300 años después de su muerte”, por ello muchos consideran la tradición “meras especulaciones”. De hecho la fecha del nacimiento que tiene más lógica es 29 de septiembre. Y hasta “existe una controversia en torno al lugar exacto donde tuvo lugar el nacimiento, pues realmente hay una diferencia entre los evangelios de Mateo y de Lucas que lo sitúan entre Belén el primero y Nazaret el segundo. Esto provoca una gran duda sobre si realmente ha sido correcta la localización del mismo”.

El castigo del embustero es no ser creído, aun cuando diga la verdad: Aristóteles

Para efectos prácticos y religiosos…se acomodó hacia el 25 de diciembre.fecha de la antigua celebración del nacimiento anual del dios-Sol en el solsticio de invierno.Y curiosamente, fecha de nacimiento de muchísimos dioses y diosas paganos (o sea todos los NO cristianos):Quetzalcóatl, Horus, Osiris, Krisna, Zarathurstra, Mithra, Buddha, Heracles, Dionisio, Tammuz,Adonis, Hermes, Baco, Prometeo..Otro choro mareador, fue el mentado Caballo de Troya. Con decirles que los historiadores todavía no se ponen de acuerdo, ni siquiera en la ubicación exacta de Troya. Lo que consta en actas son los 10 años de guerra entre griegos y troyanos. Se dice que inició por una simple cana aire entre Paris -troyano- y Helena -esposa del rey de Esparta-. Para penetrar en la ciudad se cree que en lugar de un caballo hueco como piñata pero lleno de…SOLDADOS, utilizaron realmente un enorme ariete (arma de asedio utilizada para romper grandes puertas) en forma de caballo. Otra que es más mito que neta es el hecho de que Nerón quemara Roma.

Tan es así que NO SOLO NO la quemó, sino que andaba en Anzio (a 53 km. de Roma) al declararse el incendio. Y además, loco loco hoja suelta, pero hasta donó su patrimonio a los afectados y cuando reconstruyó la ciudad, dictó las primeras normas contra incendios básicas de la historia: “nada de construcciones urbanas de madera, y distancia mínima entre edificios, etc”. Se cuenta que la antigua Roma “sufría un incendio cada década por entonces y era algo 'normal' por el caos urbano y el hacinamiento en algunos lugares”. Dos enemigos suyos ( aunque Nerón es indefendible) Tácito y Suetonio, historiadores republicanos posteriores, lo acusaron al chilazo y sin pruebas. Éstos también aseguraron que Nerón había perseguido a los cristianos, pero en el 64 dC, (año del incendio), eran aún desconocidos en Roma. Y ahora una, que seguramente va dar con el traste a todos tus afichés medievales y hasta logotipos de equipos deportivos:Los vikingos no llevaban cuernos en la cabeza.PUM! Eso de los cuernos en el casco, “en realidad fue una recreación ficticia de un diseño libre de vestuario para una ópera de Wagner en el siglo XIX”. Pobres aficionados al Real Madrid…

Otro mito muy difundido es el hecho de que Napoleón era bajito, pues fíjense que NEL. Este personaje en realidad midió 1,69,una estatura de lo más normal en esos años. Esto se certificó con su autopsia en 1821, y consta en la Historia. Claro, los ingleses pandiofendidos hicieron correr el mito de que era un chaparro.Y pa que se lo sepan, Mozart no se llamaba Amadeus. Este músico tenía alias y no era narco. Amadeus era su apodo, que significa 'amado por Dios',su nombre oficial era Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart.Amadeus pa los cuates. George Washington no fue el primer presidente de EE.UU.Estallando la revolución gringa en 1714, una comisión de notables eligió a Peyton Randolph, de forma provisional, para sentarse en la grande.Dimitió y hubo 8 presidentes antes que mismo Whashinton. Claro, puro bateador emergente.

LO QUE CALIENTA

Un mito, que no sé si lo estén desmintiendo una punta de historiadores machines pero al parecer los cinturones de castidad no eran para lo que creíamos… nada de que se lo pusiera el señor cuando iba la guerra para que no le pusieran el cuerno. Resulta que “era un instrumento de tipo religioso y buscaba evitar no sólo el adulterio, sino también la masturbación y los tocamientos. Y se inventaron hasta el siglo XIX!Otra…las doncellas de hierro no eran instrumentos de tortura.Estas fueron simplemente un invento del siglo XVIII como atracción de circo.Otro horror más?

.Las brujas de Salem no fueron quemadas en la hoguera…de hecho fueron ahorcadas, ya que esa era la pena de muerte para los casos de hechicería. Hay una peli hollywoodense muy acertada donde se aclara que 20 personas fueron ejecutadas como brujas, pero contrariamente a la creencia popular, ninguno de los condenados fue quemados en la hoguera. Pfff. Imagínenese, todo por la histeria colectiva de unas chavitas que evitaban ser ellas mismas tachadas de hechiceras. “De acuerdo a la ley inglesa, 19 de las víctimas de los juicios de Salem fueron colgadas en Gallows Hill. El anciano Giles Corey, el único restante, fue lapidado con piedras después de no querer declararse culpable. Otros acusados murieron en la cárcel mientras esperaban al juicio”.

.El primer animal en el espacio no fue la perra Laika.Tal vez sí “el primer animal doméstico enviado al espacio antes que el hombre”. El primer animal que salió del planeta Tierra fue… ¡una mosca! Los estadounidenses se adelantaron a los rusos enviando una 'mosca de la fruta' en un cohete. Así pudieron comprobar si sobreviviríamos a salir de nuestra atmósfera.Ts.Cuánto sufrimiento animal.

ARRIBA

.El béisbol no es de Estados Unidos sino… ¡cubano! Aunque jamás tuvo éxito alguno en España, si no… podríamos pensar que la mejor venía con la llegada de los españoles pero para nada.

ABAJO

EL CRÁNEO DE PILTDOWN. Fue en 1910 cuando Charles Dawson dijo haber encontrado el cráneo del conocido como hombre de Piltdown que sería el eslabón perdido de la teoría de evolución de Darwin. Ya luego se comprobó que era el cráneo de un orangután que por manipulaciones parecía real. Se desconoce quién fue el culpable de la mentira. Pero bueno…eso y las reliquias “rescatadas” por los Templarios…Y qué me dicen de: las MENTIRAS DE LOS NAZI que como propaganda (hagan de cuenta Trump vs mexicanos…nomas que ora hay ONU, CNDH, AI, etc), asegurando que los males Alemania tidos provenían de los judíos quienes además “habían usado la sangre de niños cristianos, en laEdad Media, para hacer el pan sin levadura para las Pascuas”. Válganos

PARA PENSARLE

La figura del Maestro Vasconcelos casi casi es merecedora de veladora en el imaginario popular, sin embargo algunos historiadores se han atrevido a “profanar con su planta ese suelo” y sacarle al sol algunos trapitos sucios. Por ejemplo, que supuestamente los libros que escribió,no eran totalmente suyos”. Algo que sí es absolutamente comprobable es que durante la Segunda Guerra Mundial dirigió la revista Timón, financiada por el régimen nazi. Ahí publicó artículos y editoriales en los que apoyaba y justificaba la guerra de Adolfo Hitler en Europa. “Digamos que a Vasconcelos le ganó su fe religiosa, pues pensaba que algunas creencias eran peligrosas para las sociedades católicas (como la mexicana), por ejemplo, el protestantismo de Estados Unidos y Reino Unido (enemigos de Alemania), así como el comunismo antirreligioso de la Unión Soviética”.Otro Mito o tal vez mera “imprecisión de términos” es que Santa Anna haya vendido la mitad del país.La verdad es que nunca tuvo tanto varo pero “durante sus gobiernos perdió territorios en diferentes momentos y por diversas razones. Por ejemplo Texas, que se independizó de México en 1836 y luego se unió a Estados Unidos.

Luego California, Nevada, Utah, Nuevo México y partes de Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma se perdieron en el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1847, firmado por Manuel de la Peña y Peña. Ahí si hubo un dinerito de por medio.Para ser exactos: 15 millones de dólares (como indemnización por la guerra). El que sí vendió literalmente fue La Mesilla. Es porque no tenía para dónde hacerse casi casi le dijeron “ o copelas o cuello”. Y como sí era sacatón… Imagínense que “Estados Unidos negoció como Vito Corleone (con una oferta que no podía rechazar): “o vendes o te invado””.por lo menos le cayeron con 10 millones pesos. Otro choro mareador reza que Los caudillos de la Revolución Mexicana eran como los Avengers contra Loki…pero si se estudia con cuidado, notaremos que “durante la Revolución Mexicana hubo más traiciones que en Game of Thrones”. “Huerta le dio muerte a Madero, Venustiano Carranza se la dió a Emiliano Zapata y Felipe Ángeles. Carranza y Francisco Villa murieron por órdenes de Álvaro Obregón. Obregón murió asesinado después de ser reelegido como presidente, por órdenes de Plutarco Elías Calles, quien también provocó el exilio de José Vasconcelos. Finalmente, Lázaro Cárdenas exilió a Calles en 1936, aunque cinco años después regresaría al país por invitación del presidente Manuel Ávila Camacho”.

Quién ganó?SEPA. Quién perdió?LOS MEXICANOS. Al menos estos héroes “lograron lo que todo héroe anhela: ¡compartir la tumba con alguno de sus grandes enemigos!” Y si no me creen nomás chequenle: en el Monumento a la Revolufia de la ciudad de México están los restos de Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Francisco Villa, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas”. Y estarán retorciéndose en sus urnas. Por último me gustaría aclarar algo sobre esta gran mentira, porque si esta mujer regresara de su tumba, podría demandarnos por difamación histórica:La Malinche.A quien nos han pintado como una traidora imperdonable y sobre todo que lo hizo por andar de caliente con un güerito. La verdad es que ella (al igual que muchas otras mujeres y montonales de esclav@s) fue tratada como un objeto: Hija de nobles, fue dada en matrimonio y luego formó parte de las 20 mujeres que varios pueblos mesoamericanos le dieron a Cortés como parte de una alianza para vencer a los mexicas. “Es cierto que fue valiosa para Cortés porque hablaba náhuatl, y también que fue su amante, pero suelen contarnos ese chisme a medias: comenzó a ser su amante hasta 1524, tres años después de la caída de Tenochtitlán”.

Fue una gran políglota, política y estratega.

LO CHIDO

Enlistemos grandes mentiros@s en la historia:

.Anna Anderson La desaparición y posterior masacre de la familia del Zar Nicolás II de Rusia le dieron el pretexto perfecto a esta mujer, quien se hizo pasar por la hija más joven: Anastasia Romanov.La tal Ana aseguró que “uno de los soldados encargados de fusilarla la había ayudado a escapar”. En 1927 se descubrió que en realidad, no era Ni siquiera Ana (como muchos la conocían) sino Franziska Schanzkowska, una obrera polaca que había sido diagnosticada con mitomanía y otras enfermedades mentales. Pos estaría loca, pero tonta NO era.Mary Baker “Cuenta la historia que en 1817, un pueblo en Inglaterra vío ñlegar a una dama “con ropas exóticas y un lenguaje que nadie podía entender”. Los periódicos locales se dieron vuelo. Buscaron traductor y encontraron un marino que sirvió para tal execto. Y bue”… el interpretó que ella “era una princesa que había sido raptada por piratas y había sido liberada en el mar”. Lo gacho fue cuando se le cYó el teatrito y se descubrió que “era la hija de un zapatero que no lograba encontrar un lugar para vivir”.

. Richard Adams Locke. Hay quienes dicen una que otra mentirilla, pero son pocos quienes pueden tejerlas con maestría. El Señor Adams era editor del diario New York Sun y en 1835 publicó una portada en la cual confirmó que el científico John Herschel había descubierto nuevas especies en la superficie de la Luna.Según ésto, habían sido vistos: “unicornios azules, bichos y humanoides con alas”. Pero Herschel “negó cualquier descubrimiento” y el diario nunca pudo comprobar la participación de Adams en la noticia.Víctor Lustig En 1925, Lustig se hizo pasar por un funcionario del gobierno francés que logró una reunión de empresarios para vender la Torre Eiffel y luego de haber logrado su cometido, tomó un tren a Viena (Austria) con una maleta llena de efectivo. Pero ahí no cesó la estafa, años más tarde Lustig convenció al mafioso Al Capone de invertir 40.000 dólares en la bolsa de valores, se quedó con el dinero y lo puso en una caja fuerte por dos meses; después le dijo a Capone que se había perdido todo.

.David Hampton Una falsa identidad que lo llevó a engañar a docenas de personas. ¿Que cómo? Fácil, se hizo pasar por el hijo de Sidney Poitier, actor ganador del Oscar, de esa forma, obtuvo acceso a los establecimientos más exclusivos de la farándula estadounidense. Y no crean que engañaba a cualquier hijo de vecina, fue huésped en la casa de Melanie Griffith y Calvin Klein. Hasta que lo capturaron en 1983 y falleció 20 años más tarde. En 1993 los cines presentaban Six Degrees of Separation, protagonizada por Will Smith y basada en la historia real.

Clark Rockefeller fue condenado en 2013 a 27 años de prisión. Se hacía pasar por un heredero de la dinastía Rockefeller, pero su nombre es Christian Gerhartsreiter. Fue acusado del asesinato de John Sohus y la desaparición de su mujer Linda, a quien habría descuartizado, por ello durante 12 años cambió su identidad por la de un Rockefeller, hasta que fue detenido en 2008.

Números comparados

Frank Abagnale Jr. Si has visto Catch me if you can con Leonardo DiCaprio y Tom Hanks conoces la historia. Un chico que antes de los 20 años era el criminal más importante de EU. ¿Su especialidad?, falsificación de cheques e identificaciones. Fingió ser abogado, médico, aviador y agente del Servicio Secreto estadounidense.Delinquió en 26 países.Maestro de la estafa había cometido fraudes con ganancias de 2.5 millones de dólares, es decir unas 3 125 000 iPads.

EL CHACALEO

Cuál crees que sea la mentira más grande de la historia?

@hada_24

Uy. Yo que soy historiadora diría que la historia nacionalista con la que nos cría la SEP u.u

@AnamelyV

Las promesas de campaña de los políticos

@hmelgozar

Nadamás la puntita…

EJECUTADOS AL DIA DE HOY

Caso Temixco:

A decir del comisionado de seguridad de Morelos, la plaza se ha calentado entre los Carteles que se la pelean y es común que levanten y asesinen a integrantes de los grupos contrarios. Un grupo de policías acude ante el pitazo de que en cierto domicilio “retienen a un integrante de un cártel contrario”.Se arma la balacera y mueren civiles, la mayoría mujeres y una bebé. Se llevan a cabo investigaciones que esclarezcan como sucedieron los hechos para repartir responsabilidades. Sin embargo en el operativo detienen al llamado “V” (uve), gran capo de Guerrero al que ya habían logrado detener a principios de año en posesión de muchísimo armamento y personaje acusado de matar y degollar a varios militares. Cómo quedó libre al principio de año?… quién sabe. Lo interesante es que ahora volvió a salir libre a dos día debsu detención. Aún existiendo amenazas hacia el propio comisionado y a los policías involucrados en el operativo. Narco mantas, narcocartulinas, mensajes, y demás monerías que estila el crimen organizado. Ahora el Comisionado Capella, responsabiliza directamente “al juez que haya liberado al capo, de cualquier cosa que le suceda a él, a su familia, o a sus subalternos”.